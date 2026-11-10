Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (10 de novembro): tome a iniciativa e abra espaço para boas conversas

Esta terça-feira favorece contatos importantes, conversas adiadas e propostas que podem aproximar pessoas ou abrir novas oportunidades profissionais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas situações só começam a mudar quando você decide dar o primeiro passo. Hoje, vale retomar o contato com alguém querido, apresentar uma ideia ou conversar sobre um assunto que vem sendo adiado. A comunicação tende a ganhar destaque, mas é importante escolher bem as palavras e respeitar o tempo de cada pessoa. Seja no trabalho, nas amizades ou na vida familiar, uma atitude simples pode ajudar a esclarecer dúvidas e criar novas possibilidades. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Quem quer Pix? Dinheiro pode entrar com mais facilidade na vida de 3 signos hoje (10 de novembro); veja quem pode lucrar

Quem quer Pix? Dinheiro pode entrar com mais facilidade na vida de 3 signos hoje (10 de novembro); veja quem pode lucrar

Imagem - O universo começa a colocar as coisas no lugar para 3 signos; boas escolhas podem trazer grandes surpresas

O universo começa a colocar as coisas no lugar para 3 signos; boas escolhas podem trazer grandes surpresas

Imagem - Hoje (10 de novembro), decisões financeiras e conversas delicadas exigem atenção dos signos

Hoje (10 de novembro), decisões financeiras e conversas delicadas exigem atenção dos signos

Áries: Existe alguém a quem você gostaria de agradecer, mas ainda não encontrou o momento certo. Aproveite o dia para fazer esse contato e demonstrar reconhecimento. Uma mensagem sincera ou uma ligação espontânea pode fortalecer uma relação importante. Não espere uma ocasião especial para valorizar quem esteve ao seu lado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Rosa-framboesa

Touro: Se você deseja conversar sobre um aumento ou melhores condições profissionais, comece a preparar seus argumentos. Reúna exemplos concretos das suas contribuições e peça uma conversa com a liderança. Uma abordagem objetiva e respeitosa pode ajudar a tornar seu pedido mais claro e aumentar as chances de ser levado a sério.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-claro

Gêmeos: Uma amizade antiga pode voltar a fazer parte da sua rotina. Se existe alguém com quem você perdeu contato, não complique a reaproximação pensando demais no que dizer. Uma saudação simples pode iniciar uma conversa agradável e recuperar uma conexão que continua tendo valor.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Câncer: Se está pensando em fazer uma proposta por um imóvel ou negociar o valor de um aluguel, este pode ser um bom momento para apresentar suas condições. Pesquise os preços da região e defina até onde pode chegar. Demonstre interesse, mas mantenha uma margem para negociar sem comprometer seu orçamento.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Uma ideia criativa pode ganhar força se você souber apresentá-la da maneira certa. Pense no que deseja propor, organize os principais benefícios e escolha uma abordagem que desperte o interesse de quem vai receber a mensagem. Não adie o envio por excesso de perfeccionismo. Uma iniciativa bem preparada pode abrir portas.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado-cobre

Virgem: Uma conversa com um familiar pode ajudar a diminuir um desentendimento que vem se prolongando. Tome a iniciativa, mas não espere que a outra pessoa resolva tudo imediatamente. Demonstre disposição para ouvir, reconheça possíveis excessos e permita que a reconciliação aconteça no ritmo necessário.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-espinafre

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Se existe alguém que despertou sua curiosidade, aproveite para demonstrar interesse de maneira leve. Um convite para tomar café no fim de semana pode ser uma boa oportunidade para conversar melhor e descobrir afinidades. Não crie expectativas exageradas, apenas permita que a aproximação aconteça naturalmente.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Pêssego

Escorpião: Uma parceria profissional pode avançar com a ajuda de alguém que tem recursos ou experiência importantes para seu projeto. Organize sua proposta, explique o que precisa e apresente os benefícios de uma possível colaboração. Sugerir uma reunião on-line pode facilitar os próximos passos e deixar os detalhes mais claros.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-escarlate

Sagitário: Clientes que estavam sem responder podem voltar a dar notícias. Em vez de enviar uma cobrança direta, experimente retomar o contato com uma mensagem simpática e objetiva. Mostre que continua disponível para conversar e facilite a retomada da negociação. Uma abordagem cordial pode produzir resultados melhores do que a insistência.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-mel

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Se precisa pedir alguns dias de folga ou conversar sobre uma transferência, não adie mais essa solicitação. Organize suas justificativas, verifique os procedimentos necessários e procure seu gestor para apresentar o pedido. Quanto mais clareza você tiver sobre o que deseja, mais fácil será conduzir a conversa.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Aquário: Uma pessoa próxima pode estar enfrentando uma dificuldade e precisar de apoio, mesmo sem conseguir pedir ajuda diretamente. Observe o que acontece ao seu redor e ofereça companhia ou auxílio de maneira espontânea. Um gesto simples pode aliviar a situação e fortalecer os laços de amizade e vizinhança.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-jeans

Peixes: Se está precisando de orientação sobre uma decisão importante, procure retomar o contato com alguém que admira e considera uma referência. Antes de pedir conselhos, procure saber como essa pessoa está e se tem disponibilidade para conversar. Uma troca atenciosa pode ajudar você a encontrar novas perspectivas para seus próximos passos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Dourado-claro

Tags:

Signo cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'

Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'
Imagem - Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca

Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos

Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos