ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (10 de outubro): um sábado para mudar o ritmo sem perder o controle

O sábado favorece pequenas mudanças de rota, decisões mais conscientes e atitudes que podem deixar os próximos dias mais leves

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, 10 de outubro, vale prestar atenção ao que está consumindo tempo sem entregar muito em troca. O dia combina melhor com ajustes inteligentes do que com grandes viradas, seja reorganizando um compromisso, revendo um gasto ou colocando limites em uma situação que vem se arrastando. Uma escolha simples pode fazer diferença no começo da próxima semana.

Áries: Você pode perceber que está tentando resolver tudo de uma vez, inclusive questões que poderiam esperar. Escolha uma pendência realmente importante para encerrar hoje e deixe o restante para outro momento, sem transformar descanso em mais uma obrigação.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-cobalto

Touro: Uma compra ou convite pode parecer mais vantajoso do que realmente é. Antes de gastar ou confirmar qualquer coisa, compare as condições e pense se você ainda faria a mesma escolha se ninguém estivesse tentando apressar sua decisão.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Gêmeos: Uma conversa casual pode trazer uma informação útil para um plano que você ainda não colocou em prática. Escute mais do que tenta convencer e guarde os detalhes, porque uma ideia aparentemente pequena pode ganhar outra dimensão nos próximos dias.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-oliva

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: O sábado pede um pouco mais de espaço para você. Se alguém estiver esperando disponibilidade constante, explique com clareza quando poderá ajudar, em vez de aceitar tudo e acabar frustrado depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-antigo

Leão: Um programa diferente pode ser mais interessante do que repetir o roteiro habitual. Experimente algo que envolva pessoas ou lugares novos, mas sem assumir compromissos demais só para manter o entusiasmo do momento.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Virgem: Uma tarefa doméstica, financeira ou administrativa que você vem adiando pode ser resolvida mais rapidamente do que imagina. Comece pela parte mais objetiva e evite gastar energia tentando deixar tudo perfeito antes de considerar o assunto encerrado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-marinho

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Você pode receber uma proposta que parece interessante justamente porque quebra a rotina. Antes de responder, veja se a novidade realmente combina com o que você quer para os próximos dias ou se está apenas servindo como distração.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Coral

Escorpião: Uma pessoa pode revelar uma intenção diferente daquela que você imaginava. Em vez de reagir imediatamente, observe o que ela faz depois da conversa. As atitudes de hoje serão mais esclarecedoras do que qualquer explicação.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Sagitário: Uma mudança simples nos planos pode melhorar bastante o seu sábado. Se um compromisso perdeu a graça ou deixou de fazer sentido, não tenha medo de reorganizar o dia, desde que avise quem também estiver envolvido.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Você pode encontrar uma maneira mais prática de organizar algo que costuma tomar muito tempo. Aproveite para criar uma solução que continue funcionando durante a semana, em vez de resolver apenas o problema de hoje.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Roxo

Aquário: Uma ideia que surgiu recentemente merece um pouco mais de atenção, mas ainda não precisa virar projeto. Anote o que você gostaria de testar, elimine o que parece inviável e deixe a decisão definitiva para quando tiver mais informações.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Branco

Peixes: Um encontro ou conversa pode mexer mais com você do que esperava. Não tire conclusões imediatamente, principalmente se houver sentimentos envolvidos. Dê tempo para perceber se aquilo realmente representa uma mudança ou apenas um momento diferente.

Número da sorte: 7