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Cor e número da sorte de hoje (10 de outubro): um sábado para mudar o ritmo sem perder o controle

O sábado favorece pequenas mudanças de rota, decisões mais conscientes e atitudes que podem deixar os próximos dias mais leves

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, 10 de outubro, vale prestar atenção ao que está consumindo tempo sem entregar muito em troca. O dia combina melhor com ajustes inteligentes do que com grandes viradas, seja reorganizando um compromisso, revendo um gasto ou colocando limites em uma situação que vem se arrastando. Uma escolha simples pode fazer diferença no começo da próxima semana.

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Áries: Você pode perceber que está tentando resolver tudo de uma vez, inclusive questões que poderiam esperar. Escolha uma pendência realmente importante para encerrar hoje e deixe o restante para outro momento, sem transformar descanso em mais uma obrigação.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-cobalto

Touro: Uma compra ou convite pode parecer mais vantajoso do que realmente é. Antes de gastar ou confirmar qualquer coisa, compare as condições e pense se você ainda faria a mesma escolha se ninguém estivesse tentando apressar sua decisão.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Gêmeos: Uma conversa casual pode trazer uma informação útil para um plano que você ainda não colocou em prática. Escute mais do que tenta convencer e guarde os detalhes, porque uma ideia aparentemente pequena pode ganhar outra dimensão nos próximos dias.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-oliva

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O sábado pede um pouco mais de espaço para você. Se alguém estiver esperando disponibilidade constante, explique com clareza quando poderá ajudar, em vez de aceitar tudo e acabar frustrado depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-antigo

Leão: Um programa diferente pode ser mais interessante do que repetir o roteiro habitual. Experimente algo que envolva pessoas ou lugares novos, mas sem assumir compromissos demais só para manter o entusiasmo do momento.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Virgem: Uma tarefa doméstica, financeira ou administrativa que você vem adiando pode ser resolvida mais rapidamente do que imagina. Comece pela parte mais objetiva e evite gastar energia tentando deixar tudo perfeito antes de considerar o assunto encerrado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-marinho

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Você pode receber uma proposta que parece interessante justamente porque quebra a rotina. Antes de responder, veja se a novidade realmente combina com o que você quer para os próximos dias ou se está apenas servindo como distração.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Coral

Escorpião: Uma pessoa pode revelar uma intenção diferente daquela que você imaginava. Em vez de reagir imediatamente, observe o que ela faz depois da conversa. As atitudes de hoje serão mais esclarecedoras do que qualquer explicação.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Sagitário: Uma mudança simples nos planos pode melhorar bastante o seu sábado. Se um compromisso perdeu a graça ou deixou de fazer sentido, não tenha medo de reorganizar o dia, desde que avise quem também estiver envolvido.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você pode encontrar uma maneira mais prática de organizar algo que costuma tomar muito tempo. Aproveite para criar uma solução que continue funcionando durante a semana, em vez de resolver apenas o problema de hoje.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Roxo

Aquário: Uma ideia que surgiu recentemente merece um pouco mais de atenção, mas ainda não precisa virar projeto. Anote o que você gostaria de testar, elimine o que parece inviável e deixe a decisão definitiva para quando tiver mais informações.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Branco

Peixes: Um encontro ou conversa pode mexer mais com você do que esperava. Não tire conclusões imediatamente, principalmente se houver sentimentos envolvidos. Dê tempo para perceber se aquilo realmente representa uma mudança ou apenas um momento diferente.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-turquesa

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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