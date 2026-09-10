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Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio

O dia favorece encontros, criatividade e novas oportunidades, mas pede equilíbrio entre responsabilidade, discrição e prazer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 10 de setembro, o dia começa pedindo mais atenção aos compromissos, à reputação e às responsabilidades, mas ganha um clima mais leve com o passar das horas. A tarde favorece encontros, criatividade, convivência e possibilidades de aproximação, tanto na vida pessoal quanto profissional. A melhor estratégia é aproveitar a leveza sem deixar de lado o bom senso e o respeito pelos limites dos outros. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Uma oportunidade social agradável pode surgir justamente quando você estiver lidando com uma responsabilidade importante. Resolva primeiro o que não pode esperar para depois aproveitar a conversa ou o encontro sem preocupações pendentes.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-carmim

Touro: Defina seu orçamento antes de aceitar convites ou fazer planos. Escolher experiências que realmente tenham valor para você evita gastos desnecessários e permite aproveitar melhor o que o dia oferece.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-musgo-claro

Gêmeos: Uma conversa profissional pode ficar mais descontraída ao longo do dia. Perceba a mudança de tom, mas mantenha a discrição e não compartilhe informações que deveriam permanecer reservadas.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-adriático

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Você pode ser chamado para ajudar em tarefas práticas durante um encontro familiar. Organize primeiro o que for indispensável e deixe escolhas menores, como detalhes da reunião, para que outras pessoas decidam.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Marfim

Leão: Depois do meio-dia, pode surgir uma vontade maior de deixar as responsabilidades de lado e aproveitar. Permita que outras pessoas mostrem seus talentos e receba elogios com naturalidade, sem transformar o momento em competição.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Dourado-açafrão

Virgem: Um compromisso social pode exigir uma mudança em uma rotina cuidadosamente planejada. Em vez de desorganizar todo o seu dia, transfira apenas uma tarefa que possa ser realizada em outro momento.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-oliva-acinzentado

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Uma boa apresentação pode despertar seu interesse profissional por alguém ou criar uma conexão imediata. Observe como essa aproximação evolui antes de decidir se existe apenas simpatia ou uma oportunidade mais concreta.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Um interesse criativo ou uma atração que você vinha mantendo em segundo plano pode ficar mais difícil de ignorar. Antes de demonstrar algo, tenha clareza sobre suas intenções para não enviar sinais contraditórios.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bordô-acinzentado

Sagitário: Você pode ser convidado a ampliar sua rede de contatos em áreas ligadas à arte, cultura ou entretenimento. Vá aos encontros com curiosidade e disposição para conhecer pessoas, sem tentar transformar toda conversa em uma oportunidade de negócio.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-limão-musgo

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Durante uma comemoração no ambiente profissional, você pode perceber informações importantes sobre a dinâmica entre colegas. Participe de maneira natural, mas evite discutir assuntos empresariais sensíveis em um ambiente informal.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-taupe

Aquário: Quando o ambiente ficar mais descontraído, uma ideia de trabalho em conjunto pode ganhar força. Antes de definir a estrutura final, permita que outras pessoas apresentem sugestões e mudanças criativas.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-cerúleo

Peixes: Sentimentos românticos ou interesses artísticos podem ficar mais intensos ao longo do dia. Demonstre seu interesse de maneira natural, mas não prometa tempo ou envolvimento além do que realmente poderá oferecer.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Rosa-perolado

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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