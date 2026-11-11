ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (11 de novembro): fortaleça os laços familiares e deixe pequenas divergências de lado

Esta quarta-feira favorece encontros em família, demonstrações de carinho e gestos de reconciliação, mas pede cuidado para que diferenças de opinião não tirem a harmonia do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

As relações familiares ganham destaque hoje, especialmente os vínculos entre irmãos e pessoas que fazem parte da nossa história. Reuniões, refeições e trocas de presentes podem trazer momentos especiais, mas também despertar lembranças ou pequenas divergências. Evite transformar comentários despretensiosos em discussões e não permita que disputas antigas interfiram na convivência. O mais importante é demonstrar afeto, respeitar as diferenças e aproveitar a oportunidade de estar perto de quem você ama. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma questão envolvendo dinheiro entre você e um irmão pode gerar algum desconforto, principalmente se houver um empréstimo, uma despesa compartilhada ou a compra de um presente em conjunto. Não deixe que o assunto estrague o encontro familiar. Aproveite a ocasião para celebrar e combine de conversar sobre os valores com calma em outro momento.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Laranja-avermelhado

Touro: A presença dos irmãos e de outros familiares pode ocupar boa parte da sua atenção, mas não se esqueça de incluir seu parceiro nos planos. Procure criar momentos em que todos possam participar e evite deixar alguém de lado. Pequenos gestos de consideração ajudam a manter o clima agradável e fortalecem os relacionamentos.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-mar

Gêmeos: Compromissos profissionais podem tentar ocupar o espaço de um encontro importante com a família. Se possível, silencie o celular por um período e concentre sua atenção nas pessoas presentes. Uma hora de convivência sem interrupções pode fazer diferença e mostrar que você valoriza esses momentos.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-limão

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Câncer: As crianças podem ficar animadas com a possibilidade de receber presentes de tios e outros familiares. Incentive-as a agradecer, independentemente do que ganharem. Mais do que o valor dos presentes, a ocasião é uma oportunidade para ensinar carinho, respeito e reconhecimento pelos gestos de quem está por perto.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-magnólia

Leão: A chegada de vários familiares pode deixar a casa movimentada e exigir organização. Antecipe a preparação das refeições, distribua os lugares à mesa e combine os detalhes com quem também está ajudando. Com um pouco de planejamento, você evita correria e consegue aproveitar melhor a companhia das pessoas queridas.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado-ginger

Virgem: Um irmão ou uma irmã mais novo pode procurar você em busca de orientação. Escute com atenção antes de oferecer sua opinião e procure aconselhar sem impor suas escolhas. Uma sugestão simples e acolhedora pode ser mais útil do que uma longa explicação. Demonstre confiança na capacidade da outra pessoa de encontrar o próprio caminho.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-salsinha

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Na hora de escolher presentes para seus irmãos, não se preocupe em gastar muito. Um objeto simples, escolhido com atenção, pode ter um significado especial e demonstrar o quanto você conhece a pessoa. Valorize a intenção e a lembrança, em vez de comparar preços ou tentar impressionar.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: Você pode ficar mais sensível a comentários e brincadeiras feitos durante o encontro familiar. Evite entrar em discussões sobre desentendimentos antigos ou assuntos que costumam provocar ressentimentos. Se alguém fizer uma observação desagradável, pense antes de responder. Preservar a tranquilidade pode ser mais importante do que provar que está certo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Se seu irmão ou sua irmã mora longe, uma chamada de vídeo pode ajudar a diminuir a distância e tornar a ocasião mais especial. Combine o horário com antecedência para que os dois consigam participar sem pressa. Mesmo à distância, uma conversa carinhosa pode fortalecer o vínculo e criar uma lembrança agradável.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-açafrão

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: A opinião de um irmão mais velho pode entrar em conflito com a sua, especialmente quando o assunto envolve decisões familiares. Procure ouvir sem interpretar qualquer discordância como falta de respeito. Se a conversa começar a ficar tensa, deixe o assunto para outro dia. Hoje, priorize a convivência e o carinho.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Preto

Aquário: As preocupações profissionais podem acompanhar você mesmo durante os momentos de descanso. Se houver uma tarefa realmente urgente, resolva-a pela manhã e estabeleça um limite para não passar o restante do dia conectado ao trabalho. Depois, dedique sua atenção à família e aproveite a oportunidade para renovar as energias.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-acinzentado

Peixes: A ocasião pode despertar sentimentos profundos e aumentar sua vontade de demonstrar carinho por um irmão ou alguém que ocupa esse lugar em sua vida. Faça isso com sinceridade, sem se preocupar em seguir formalidades ou preparar grandes gestos. Uma mensagem, uma conversa ou uma demonstração simples de afeto pode tornar o dia mais significativo.

Número da sorte: 3