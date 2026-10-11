Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (11 de outubro): o domingo pede escolhas mais leves e conscientes

O domingo favorece ajustes nas relações, organização do que vem pela frente e decisões que evitam desgastes desnecessários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 11 de outubro, algumas situações podem ficar mais claras quando você deixa de tentar controlar todos os detalhes. O melhor uso do dia está em separar o que precisa de uma resposta imediata daquilo que pode esperar, especialmente quando dinheiro, família ou compromissos da próxima semana entram na conversa.

Leia mais

Imagem - O melhor de outubro ainda não aconteceu: 5 signos vão receber uma surpresa boa até o fim do mês

O melhor de outubro ainda não aconteceu: 5 signos vão receber uma surpresa boa até o fim do mês

Imagem - Quem roubou o holofote? Marte em Leão pode deixar 4 signos muito mais competitivos nas próximas semanas

Quem roubou o holofote? Marte em Leão pode deixar 4 signos muito mais competitivos nas próximas semanas

Imagem - Torcer pelos outros dá sorte? 4 signos podem descobrir que fazer o bem volta para eles

Torcer pelos outros dá sorte? 4 signos podem descobrir que fazer o bem volta para eles

Áries: Um assunto que você vinha evitando pode reaparecer durante uma conversa familiar ou entre amigos. Não transforme a situação em uma disputa para provar quem está certo. Dizer exatamente o que você pode fazer, e o que não pode, tende a resolver mais do que uma longa justificativa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-musgo

Touro: Um gasto relacionado à casa, lazer ou alimentação pode sair acima do previsto. Não é motivo para cortar tudo de uma vez, mas vale definir um limite antes de continuar gastando, principalmente se a próxima semana já tiver despesas programadas.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-aço

Gêmeos: Uma mensagem pode reabrir uma conversa que você considerava encerrada. Responda somente depois de entender o que a outra pessoa realmente está propondo, pois uma resposta rápida pode criar um compromisso que você não pretendia assumir.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Mostarda

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Câncer: O domingo pode trazer uma situação em que você precise escolher entre agradar alguém e preservar seu próprio tempo. Não há necessidade de criar conflito. Uma recusa educada e objetiva pode ser suficiente para estabelecer o limite.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Lavanda

Leão: Um plano para a próxima semana pode começar a tomar forma durante uma conversa descontraída. Preste atenção às oportunidades que envolvem colaboração, mas não prometa mais do que consegue entregar só porque a ideia parece animadora.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-pinho

Virgem: Organizar documentos, pagamentos ou compromissos pode liberar espaço mental para outras coisas. Não tente revisar cada detalhe do mês inteiro. Resolva primeiro aquilo que tem prazo mais próximo e deixe o restante encaminhado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Uma mudança de planos feita por outra pessoa pode irritar você mais do que a situação merece. Antes de reagir, veja se existe uma alternativa que preserve o que realmente importa no encontro ou compromisso. Talvez seja mais fácil adaptar o formato do que cancelar tudo.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-queimado

Escorpião: Uma informação recebida de terceiros pode levantar dúvidas sobre alguém próximo. Evite espalhar ou confrontar a pessoa imediatamente. Se o assunto realmente importar, procure confirmar os fatos diretamente antes de tomar qualquer atitude.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-café

Sagitário: Você pode sentir vontade de aceitar um convite de última hora, e a experiência pode ser boa, desde que não comprometa uma obrigação importante. Confira seus horários antes de dizer sim e evite começar a próxima semana já correndo atrás do prejuízo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-água

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Uma conversa sobre dinheiro pode exigir mais transparência do que você gostaria. Se houver divisão de despesas ou algum acordo pendente, coloque os valores claramente na mesa. Quanto menos espaço para suposições, menor a chance de desgaste depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Ferrugem

Aquário: Um contato antigo pode aparecer com uma ideia que desperta sua curiosidade. Em vez de decidir na hora, pergunte como a proposta funcionaria na prática. O interesse pode ser legítimo, mas os detalhes é que vão mostrar se vale continuar a conversa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Cinza-claro

Peixes: Você pode perceber que uma preocupação recente ocupou espaço demais na sua cabeça. Faça algo concreto para mudar o foco, como sair de casa, encontrar alguém ou retomar uma atividade prazerosa. O importante é não passar o domingo inteiro antecipando problemas da segunda-feira.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Pêssego

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Tony Ramos revela segredo de casamento de 57 anos e surpreende com conselho aos filhos: 'Não façam de seus pais espelho'

Tony Ramos revela segredo de casamento de 57 anos e surpreende com conselho aos filhos: 'Não façam de seus pais espelho'
Imagem - Show de Gusttavo Lima: Justiça anula contrato de R$ 1,2 milhão, aponta irregularidades e determina devolução de cachê

Show de Gusttavo Lima: Justiça anula contrato de R$ 1,2 milhão, aponta irregularidades e determina devolução de cachê
Imagem - Quem roubou o holofote? Marte em Leão pode deixar 4 signos muito mais competitivos nas próximas semanas

Quem roubou o holofote? Marte em Leão pode deixar 4 signos muito mais competitivos nas próximas semanas