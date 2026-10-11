ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (11 de outubro): o domingo pede escolhas mais leves e conscientes

O domingo favorece ajustes nas relações, organização do que vem pela frente e decisões que evitam desgastes desnecessários

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 11 de outubro, algumas situações podem ficar mais claras quando você deixa de tentar controlar todos os detalhes. O melhor uso do dia está em separar o que precisa de uma resposta imediata daquilo que pode esperar, especialmente quando dinheiro, família ou compromissos da próxima semana entram na conversa.

Áries: Um assunto que você vinha evitando pode reaparecer durante uma conversa familiar ou entre amigos. Não transforme a situação em uma disputa para provar quem está certo. Dizer exatamente o que você pode fazer, e o que não pode, tende a resolver mais do que uma longa justificativa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-musgo

Touro: Um gasto relacionado à casa, lazer ou alimentação pode sair acima do previsto. Não é motivo para cortar tudo de uma vez, mas vale definir um limite antes de continuar gastando, principalmente se a próxima semana já tiver despesas programadas.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-aço

Gêmeos: Uma mensagem pode reabrir uma conversa que você considerava encerrada. Responda somente depois de entender o que a outra pessoa realmente está propondo, pois uma resposta rápida pode criar um compromisso que você não pretendia assumir.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Mostarda

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: O domingo pode trazer uma situação em que você precise escolher entre agradar alguém e preservar seu próprio tempo. Não há necessidade de criar conflito. Uma recusa educada e objetiva pode ser suficiente para estabelecer o limite.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Lavanda

Leão: Um plano para a próxima semana pode começar a tomar forma durante uma conversa descontraída. Preste atenção às oportunidades que envolvem colaboração, mas não prometa mais do que consegue entregar só porque a ideia parece animadora.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-pinho

Virgem: Organizar documentos, pagamentos ou compromissos pode liberar espaço mental para outras coisas. Não tente revisar cada detalhe do mês inteiro. Resolva primeiro aquilo que tem prazo mais próximo e deixe o restante encaminhado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Uma mudança de planos feita por outra pessoa pode irritar você mais do que a situação merece. Antes de reagir, veja se existe uma alternativa que preserve o que realmente importa no encontro ou compromisso. Talvez seja mais fácil adaptar o formato do que cancelar tudo.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-queimado

Escorpião: Uma informação recebida de terceiros pode levantar dúvidas sobre alguém próximo. Evite espalhar ou confrontar a pessoa imediatamente. Se o assunto realmente importar, procure confirmar os fatos diretamente antes de tomar qualquer atitude.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-café

Sagitário: Você pode sentir vontade de aceitar um convite de última hora, e a experiência pode ser boa, desde que não comprometa uma obrigação importante. Confira seus horários antes de dizer sim e evite começar a próxima semana já correndo atrás do prejuízo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-água

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Uma conversa sobre dinheiro pode exigir mais transparência do que você gostaria. Se houver divisão de despesas ou algum acordo pendente, coloque os valores claramente na mesa. Quanto menos espaço para suposições, menor a chance de desgaste depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Ferrugem

Aquário: Um contato antigo pode aparecer com uma ideia que desperta sua curiosidade. Em vez de decidir na hora, pergunte como a proposta funcionaria na prática. O interesse pode ser legítimo, mas os detalhes é que vão mostrar se vale continuar a conversa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Cinza-claro

Peixes: Você pode perceber que uma preocupação recente ocupou espaço demais na sua cabeça. Faça algo concreto para mudar o foco, como sair de casa, encontrar alguém ou retomar uma atividade prazerosa. O importante é não passar o domingo inteiro antecipando problemas da segunda-feira.

Número da sorte: 4