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Cor e número da sorte de hoje (11 de setembro): equilíbrio entre produtividade, conforto e criatividade

O dia favorece ajustes práticos na rotina, escolhas mais conscientes e mudanças capazes de melhorar tanto os resultados quanto o bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta sexta-feira, 11 de setembro, o equilíbrio entre trabalho e prazer ganha importância. Pequenas melhorias podem fazer diferença na produtividade, na organização e até na confiança para lidar com as tarefas do dia. Ao mesmo tempo, o desejo de conforto e diversão pode aumentar, exigindo cuidado para que gastos, distrações ou compromissos sociais não atrapalhem prioridades importantes. O melhor caminho é fazer mudanças úteis sem abrir mão dos momentos de satisfação. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Falta apenas um ajuste para que uma apresentação ou proposta fique pronta para aprovação. Corrija o ponto mais frágil e evite mexer nas partes que já comunicam bem a sua ideia.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Vermelho-carmim

Touro: Gastos com comida, decoração, lazer e outros itens de conforto podem aumentar. Estabeleça um limite antes de começar a aproveitar para não comprometer outro objetivo financeiro importante.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-castleton

Gêmeos: Uma conversa criativa pode gerar várias ideias interessantes ao mesmo tempo. Anote as possibilidades separadamente e depois escolha aquela que melhor atende à necessidade original.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-royal

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Fazer algo especial para as pessoas que você gosta pode exigir mais trabalho do que imaginava. Simplifique os preparativos sempre que possível para não passar o evento inteiro ocupado com detalhes.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bege-champanhe

Leão: Um ambiente descontraído pode revelar um talento que ainda não tinha recebido muita atenção. Dê espaço para que a pessoa mostre o resultado sem transformar a situação em uma oportunidade para se promover.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Dourado-chinês

Virgem: Pequenas mudanças na aparência ou no espaço de trabalho podem aumentar sua confiança. Escolha alterações que, além de agradáveis, tornem sua rotina mais prática e confortável.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Cinza-acinzentado

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Trabalho pendente pode atrapalhar um encontro com amigos ou um momento de diversão. Concentre-se primeiro no que realmente importa e deixe tarefas menores para outro dia.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Cinza-heliotrópio

Escorpião: Uma decisão pode parecer diferente dependendo de suas preferências pessoais ou da atração que sente por determinada opção. Antes de dar sua aprovação, separe o que você gosta daquilo que de fato é mais adequado para a situação.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Ameixa-cordovão

Sagitário: Uma atividade que começa apenas como diversão pode se transformar em uma habilidade útil com o tempo. Não fique somente nas partes fáceis, pois desenvolver os aspectos mais difíceis pode ser justamente o que fará você avançar.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-chartreuse

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Melhorar o espaço de trabalho pode aumentar sua produtividade, mas evite comprar móveis ou equipamentos apenas pela aparência. Antes de gastar, identifique qual problema concreto aquela mudança vai resolver.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Marrom-escuro

Aquário: Muitas opiniões sobre uma mesma ideia podem deixar um projeto visual excessivamente carregado. Escolha os elementos realmente necessários e não tenha medo de eliminar sugestões que prejudiquem a clareza do resultado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-celeste

Peixes: Trabalho e descanso não precisam competir pelo seu tempo hoje. Assim que concluir uma tarefa realmente importante, reserve espaço para fazer algo que você goste e aproveite o restante do dia com menos cobrança.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-persa

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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