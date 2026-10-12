ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (12 de outubro): feriado favorece tempo de qualidade e escolhas sem pressa

No feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, o melhor aproveitamento do dia pode estar em desacelerar, aproveitar a companhia de quem importa e evitar decisões feitas por impulso

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira, 12 de outubro, o feriado cria uma pausa antes da retomada da rotina. Para muita gente, o dia envolve família, passeios, viagens curtas ou despesas extras, por isso vale equilibrar diversão e organização. Aproveitar o tempo livre não significa ignorar os compromissos que começam amanhã.

Áries: Um passeio ou encontro em família pode sair diferente do planejado, especialmente se envolver crianças. Em vez de tentar controlar cada etapa, deixe espaço para improvisos e concentre-se em aproveitar o que estiver funcionando naquele momento.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Os gastos do feriado podem aumentar quando pequenas compras se acumulam. Defina um valor para lazer antes de sair de casa e procure aproveitar a experiência sem transformar cada pedido ou oportunidade de consumo em uma decisão automática.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-floresta

Gêmeos: Uma conversa durante um passeio pode revelar que alguém próximo está vivendo uma situação diferente do que você imaginava. Faça perguntas antes de oferecer conselhos. Hoje, ouvir com atenção pode fortalecer mais uma relação do que tentar encontrar uma solução imediata.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-céu

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Câncer: O feriado pode colocar você novamente no papel de organizar tudo para a família. Divida tarefas e deixe outras pessoas assumirem responsabilidades também. Você não precisa transformar um dia de descanso em uma operação logística.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Rosa-claro

Leão: Uma atividade voltada às crianças pode despertar uma vontade sua de fazer algo diferente também. Aproveite essa disposição para experimentar um programa que normalmente ficaria fora da sua rotina, mas evite assumir compromissos para os próximos dias só porque o momento está animado.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Se você estiver viajando ou fazendo um passeio, confira horários, reservas e objetos importantes antes de sair. Um pouco de organização pela manhã pode evitar que um detalhe simples atrapalhe boa parte do feriado.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-menta

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Um encontro familiar pode trazer opiniões diferentes sobre como passar o dia. Não tente agradar todo mundo escolhendo um programa que deixe todos parcialmente insatisfeitos. Uma divisão simples do tempo pode funcionar melhor.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Uma questão familiar antiga pode surgir justamente durante um momento de descontração. Se o assunto não puder ser resolvido hoje, não force uma conversa definitiva. É possível reconhecer o problema e combinar outro momento para tratá-lo com mais calma.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: O feriado combina com uma mudança de cenário, mesmo que seja um passeio próximo. Se estiver pensando em sair, procure um programa que realmente permita descansar, em vez de preencher cada hora do dia com deslocamentos e compromissos.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Laranja-queimado

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Capricórnio: Você pode aproveitar o feriado para perceber o quanto acumulou nas últimas semanas. Não use o dia inteiro para colocar tarefas em ordem. Escolha apenas uma pendência importante para resolver e preserve algumas horas para descansar de verdade.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-petróleo

Aquário: Uma atividade simples pode ser mais divertida do que um programa caro ou muito planejado. Se estiver com crianças ou familiares, dê espaço para que eles também escolham parte do que fazer. A experiência pode ficar melhor justamente quando você deixa de tentar conduzi-la inteira.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Amarelo-canário

Peixes: O fim do feriado pode trazer aquela sensação de que a terça-feira chegou rápido demais. Antes de dormir, organize apenas o essencial para amanhã, como horários, roupas ou compromissos. Preparar o básico ajuda a aproveitar melhor as últimas horas do descanso.

Número da sorte: 3