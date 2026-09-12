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Cor e número da sorte de hoje (12 de setembro): decisões práticas abrem espaço para novas oportunidades

O sábado favorece ajustes na rotina, encontros importantes e escolhas mais conscientes sobre dinheiro, relações e planos pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 12 de setembro, chega com um ritmo que pede menos pressa e mais critério. Algumas situações podem exigir que você reorganize planos, resolva pendências ou estabeleça limites antes de aproveitar o tempo livre. Ao mesmo tempo, conversas e encontros podem trazer ideias interessantes, aproximações e oportunidades que merecem ser observadas com atenção. O melhor uso do dia é equilibrar descanso com aquilo que realmente precisa ser resolvido.

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Áries: Um compromisso que parecia simples pode exigir mais atenção do que o esperado. Evite assumir tarefas extras por impulso e reserve parte do dia para algo que realmente ajude você a recuperar energia.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Terracota

Touro: Uma compra ou gasto para a casa pode chamar sua atenção, mas vale comparar opções antes de decidir. Uma escolha mais econômica pode entregar praticamente o mesmo resultado.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-eucalipto

Gêmeos: Uma conversa casual pode revelar uma informação útil para um plano que você ainda não colocou em prática. Escute mais antes de falar sobre seus próximos passos e aproveite para entender melhor as intenções de quem está ao redor.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-royal

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Uma questão familiar pode ocupar parte do seu sábado, especialmente se alguém precisar de ajuda para organizar alguma coisa. Faça o que estiver ao seu alcance, mas não tente resolver sozinho um problema que pode ser dividido.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Creme

Leão: Um convite ou encontro pode colocar você em evidência de maneira positiva. Aproveite a oportunidade para se divertir e fortalecer vínculos, mas deixe que a atenção venha naturalmente, sem tentar controlar a conversa.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Dourado-queimado

Virgem: Uma pendência doméstica pode incomodar enquanto você tenta descansar. Resolva primeiro aquilo que realmente interfere na sua rotina e não transforme pequenas imperfeições em uma obrigação para o dia inteiro.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Cinza-azulado

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra: Uma conversa com alguém próximo pode mudar a maneira como você enxerga uma situação recente. Em vez de tentar chegar imediatamente a uma conclusão, dê espaço para que a outra pessoa explique seu ponto de vista.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-terra

Escorpião: Um assunto financeiro ou uma decisão relacionada a uma compra merece cautela. Se houver pressão para decidir rapidamente, espere até ter todas as informações necessárias.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Ameixa

Sagitário: O dia favorece passeios, encontros e atividades fora da rotina, mas uma mudança de planos pode surgir de última hora. Mantenha alguma flexibilidade para aproveitar uma alternativa que pode ser mais interessante do que o programa original.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-primavera

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você pode perceber que uma obrigação antiga já não precisa ocupar tanto espaço na sua agenda. Reorganize o que for possível e use o tempo restante para descansar ou cuidar de algo que vinha sendo adiado.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Aquário: Uma troca de ideias pode despertar vontade de iniciar um projeto diferente. Anote as sugestões que surgirem, mas não sinta necessidade de transformar uma conversa inspiradora em um compromisso imediato.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-lagoa

Peixes: Um encontro ou conversa mais íntima pode trazer sentimentos que você ainda não havia organizado completamente. Seja sincero sobre o que deseja, mas evite criar expectativas que não está preparado para sustentar.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-pêssego

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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