ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (13 de novembro): mostre suas ideias, assuma a iniciativa e confie na sua capacidade

Esta sexta-feira favorece atitudes corajosas, conversas diretas e decisões que estavam sendo adiadas, desde que a confiança venha acompanhada de responsabilidade e disposição para cumprir o que foi prometido

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia convida a sair dos bastidores e ocupar seu espaço. No trabalho, uma apresentação, uma conversa importante ou uma iniciativa própria pode chamar a atenção de quem precisa reconhecer seu potencial. Nas relações pessoais, vale expressar opiniões com clareza, mas sem transformar firmeza em imposição. Escolha uma prioridade e concentre sua energia em uma ação concreta. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma ideia criativa ou apresentação pode receber uma resposta positiva. Não esconda suas sugestões por receio de críticas. Explique seus argumentos com segurança e esteja preparado para responder a perguntas. Sua iniciativa pode abrir portas quando vier acompanhada de bons resultados.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho

Touro: Assuntos domésticos pedem uma decisão mais firme. Talvez seja hora de resolver um conserto, organizar uma mudança ou dividir melhor as responsabilidades da casa. Em vez de esperar que outra pessoa tome a frente, apresente uma solução prática e ajude a colocá-la em andamento.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Gêmeos: Suas palavras podem ter bastante influência hoje. Aproveite para defender uma boa ideia, apoiar alguém da equipe ou esclarecer um assunto que ficou mal resolvido. Em conversas por mensagem, escolha bem o tom para evitar que uma observação direta seja interpretada como provocação.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-claro

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Câncer: Uma preocupação que vinha consumindo sua energia pode começar a perder força. Aproveite a disposição renovada para cuidar da vida financeira, cobrar um pagamento pendente ou buscar uma oportunidade de renda. Uma atitude objetiva pode trazer mais tranquilidade do que continuar esperando.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Prata

Leão: Você pode receber mais atenção do que de costume, especialmente em situações profissionais ou sociais. Use essa visibilidade para assumir uma responsabilidade importante, apresentar uma proposta ou conduzir um projeto. O reconhecimento será mais consistente se suas atitudes corresponderem ao que você anuncia.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: A preparação cuidadosa será sua maior vantagem. Antes de apresentar uma ideia ou aceitar uma tarefa, confira informações, organize os detalhes e identifique possíveis dificuldades. Você não precisa anunciar cada passo para demonstrar competência. Deixe que a qualidade do trabalho fale por você.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-oliva

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: Amigos e colegas podem demonstrar apoio a um plano que você deseja colocar em prática. Compartilhe suas ideias em uma conversa ou reunião e esteja aberto a sugestões. Uma colaboração pode tornar o projeto mais viável, desde que todos entendam suas responsabilidades.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa antigo

Escorpião: O momento favorece conversas sobre crescimento profissional. Se deseja uma promoção, uma mudança de função ou melhores condições, prepare seus argumentos e apresente resultados concretos. Evite esperar que percebam seu esforço espontaneamente. Mostrar seu valor também exige saber pedir o que considera justo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-vinho

Sagitário: Planos de estudo, viagem ou aperfeiçoamento podem ganhar impulso. Se existe algo que você vem adiando, pesquise as condições e dê o primeiro passo para transformar a intenção em compromisso. Só tenha cuidado para não assumir despesas ou prazos sem avaliar sua disponibilidade.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Capricórnio: Uma questão envolvendo dinheiro compartilhado, contas ou acordos financeiros pode exigir uma posição definitiva. Organize os valores, esclareça o que cabe a cada pessoa e procure encerrar pendências. Uma conversa objetiva agora pode evitar desgastes nas próximas semanas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Aquário: A pessoa ao seu lado pode demonstrar mais iniciativa e vontade de participar das decisões. Em vez de interpretar essa postura como competição, procure construir algo em conjunto. Um programa a dois ou uma conversa sobre planos futuros pode fortalecer a parceria.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: A disposição para o trabalho tende a melhorar, facilitando tarefas que vinham sendo deixadas de lado. Escolha uma atividade importante, enfrente o que parece mais complicado e procure concluir antes de começar outra coisa. Sua produtividade pode chamar atenção sem que seja necessário disputar reconhecimento.

Número da sorte: 3