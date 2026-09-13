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Cor e número da sorte de hoje (13 de setembro): domingo favorece conexões, descanso e escolhas mais leves

O domingo pede menos cobrança e mais atenção ao que traz bem-estar, enquanto conversas e pequenos planos podem influenciar os próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo favorece um ritmo mais tranquilo, mas isso não significa deixar todas as decisões para depois. Uma conversa pode esclarecer uma questão pendente, um encontro pode aproximar pessoas e uma mudança simples na rotina pode melhorar a maneira como você começa a próxima semana. Aproveite o dia para descansar, reorganizar prioridades e evitar compromissos assumidos apenas por obrigação.

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Áries: Um plano para o domingo pode mudar de última hora, mas a alteração tende a ser menos problemática do que parece. Aproveite a flexibilidade para escolher uma atividade que realmente desperte seu interesse, em vez de insistir no roteiro original.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Uma conversa sobre dinheiro, compras ou planos para a próxima semana pode ajudar você a evitar uma decisão precipitada. Não precisa resolver tudo hoje, mas vale deixar os números mais claros antes de assumir qualquer compromisso.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-berilo

Gêmeos: Um encontro descontraído pode aproximar você de alguém que tem uma visão diferente sobre um assunto importante. Faça perguntas e escute com atenção, porque uma informação aparentemente pequena pode ser útil mais adiante.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-nórdico

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: O domingo pode trazer vontade de ficar mais perto de casa e das pessoas de confiança. Se surgir uma demanda familiar, estabeleça até onde pode ajudar para não transformar um momento de descanso em uma lista interminável de tarefas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Um convite ou encontro pode render elogios e boas oportunidades de diversão. Aproveite a atenção sem sentir que precisa impressionar ninguém, pois sua presença será mais valorizada quando você agir naturalmente.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bronze

Virgem: Uma tarefa que você vinha adiando pode ser resolvida rapidamente se receber um horário específico na sua agenda. Faça apenas o necessário e preserve o restante do domingo para descansar.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-sálvia

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Uma conversa afetiva pode esclarecer se determinada aproximação merece mais espaço na sua vida. Evite tirar conclusões a partir de sinais isolados e observe principalmente a consistência das atitudes.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Rosa-magenta

Escorpião: Um plano financeiro ou uma decisão envolvendo uma compra pode parecer mais urgente do que realmente é. Espere um pouco antes de gastar e avalie se a vontade está ligada a uma necessidade real ou apenas ao impulso do momento.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Marrom-merlot

Sagitário: O domingo favorece um passeio diferente ou uma atividade que tire você da rotina. Se aparecer um convite inesperado, considere aceitar, desde que não comprometa o descanso que você precisa para começar bem a semana.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-folha

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Você pode começar a perceber que determinada obrigação não precisa continuar sob sua responsabilidade. Converse com quem estiver envolvido e encontre uma maneira mais equilibrada de dividir tarefas antes que o problema volte a aparecer.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Bege-argila

Aquário: Uma ideia que surge durante uma conversa pode se transformar em um projeto interessante, mas ainda precisa de tempo para amadurecer. Registre o que parecer promissor e deixe decisões definitivas para depois de avaliar os detalhes.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-aço

Peixes: O domingo pode intensificar uma vontade de se aproximar de alguém ou dedicar mais tempo a uma atividade artística. Demonstre o que sente, mas mantenha expectativas realistas sobre o tempo e a disponibilidade das outras pessoas.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Rosa-cereja

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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