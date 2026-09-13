ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (13 de setembro): domingo favorece conexões, descanso e escolhas mais leves

O domingo pede menos cobrança e mais atenção ao que traz bem-estar, enquanto conversas e pequenos planos podem influenciar os próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo favorece um ritmo mais tranquilo, mas isso não significa deixar todas as decisões para depois. Uma conversa pode esclarecer uma questão pendente, um encontro pode aproximar pessoas e uma mudança simples na rotina pode melhorar a maneira como você começa a próxima semana. Aproveite o dia para descansar, reorganizar prioridades e evitar compromissos assumidos apenas por obrigação.

Áries: Um plano para o domingo pode mudar de última hora, mas a alteração tende a ser menos problemática do que parece. Aproveite a flexibilidade para escolher uma atividade que realmente desperte seu interesse, em vez de insistir no roteiro original.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Uma conversa sobre dinheiro, compras ou planos para a próxima semana pode ajudar você a evitar uma decisão precipitada. Não precisa resolver tudo hoje, mas vale deixar os números mais claros antes de assumir qualquer compromisso.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-berilo

Gêmeos: Um encontro descontraído pode aproximar você de alguém que tem uma visão diferente sobre um assunto importante. Faça perguntas e escute com atenção, porque uma informação aparentemente pequena pode ser útil mais adiante.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-nórdico

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: O domingo pode trazer vontade de ficar mais perto de casa e das pessoas de confiança. Se surgir uma demanda familiar, estabeleça até onde pode ajudar para não transformar um momento de descanso em uma lista interminável de tarefas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Um convite ou encontro pode render elogios e boas oportunidades de diversão. Aproveite a atenção sem sentir que precisa impressionar ninguém, pois sua presença será mais valorizada quando você agir naturalmente.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bronze

Virgem: Uma tarefa que você vinha adiando pode ser resolvida rapidamente se receber um horário específico na sua agenda. Faça apenas o necessário e preserve o restante do domingo para descansar.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-sálvia

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: Uma conversa afetiva pode esclarecer se determinada aproximação merece mais espaço na sua vida. Evite tirar conclusões a partir de sinais isolados e observe principalmente a consistência das atitudes.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Rosa-magenta

Escorpião: Um plano financeiro ou uma decisão envolvendo uma compra pode parecer mais urgente do que realmente é. Espere um pouco antes de gastar e avalie se a vontade está ligada a uma necessidade real ou apenas ao impulso do momento.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Marrom-merlot

Sagitário: O domingo favorece um passeio diferente ou uma atividade que tire você da rotina. Se aparecer um convite inesperado, considere aceitar, desde que não comprometa o descanso que você precisa para começar bem a semana.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-folha

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você pode começar a perceber que determinada obrigação não precisa continuar sob sua responsabilidade. Converse com quem estiver envolvido e encontre uma maneira mais equilibrada de dividir tarefas antes que o problema volte a aparecer.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Bege-argila

Aquário: Uma ideia que surge durante uma conversa pode se transformar em um projeto interessante, mas ainda precisa de tempo para amadurecer. Registre o que parecer promissor e deixe decisões definitivas para depois de avaliar os detalhes.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-aço

Peixes: O domingo pode intensificar uma vontade de se aproximar de alguém ou dedicar mais tempo a uma atividade artística. Demonstre o que sente, mas mantenha expectativas realistas sobre o tempo e a disponibilidade das outras pessoas.

Número da sorte: 4