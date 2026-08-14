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Cor e número da sorte de hoje (14 de agosto): confiança e organização podem abrir espaço para novas oportunidades

Nesta sexta-feira, reconhecimento, criatividade e decisões práticas ganham força, mas atenção aos detalhes será importante para evitar problemas desnecessários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, sexta-feira, 14 de agosto, favorece situações em que confiança, criatividade e exposição ganham importância. Algumas oportunidades podem depender menos de sorte e mais da capacidade de se preparar, conferir informações e deixar tudo combinado antes de dar o próximo passo.

Também é um bom momento para valorizar conquistas sem deixar que o orgulho fale mais alto. Reconhecer quem ajudou no caminho, revisar detalhes e estabelecer limites claros pode fazer diferença tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Confira a cor e o número da sorte de hoje para cada signo, de acordo com o site "Times of India".

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Áries: Uma competição, seleção ou evento pode exigir inscrição antecipada. Confira os requisitos e envie seus dados o quanto antes para não correr o risco de perder a oportunidade por falta de atenção aos prazos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Touro: Pode ser necessário esclarecer os limites relacionados a um espaço compartilhado, como garagem, depósito ou área de uso comum. Combine exatamente o que cada pessoa pode utilizar para evitar novos desentendimentos.

Cor da sorte: Verde-floresta

Número da sorte: 5

Gêmeos: Seu nome pode ter sido escrito de forma errada em um aviso, documento ou divulgação pública. Peça a correção imediatamente e envie a grafia correta por escrito para evitar que o erro continue circulando.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Uma visita ou reunião pode envolver pessoas com restrições alimentares que você não esperava. Para evitar complicações, escolha uma opção simples que possa ser consumida por todos e deixe parte do preparo adiantada.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Uma conquista pode aumentar sua visibilidade e fazer com que mais pessoas reconheçam seu trabalho. Agradeça a quem ajudou no caminho, mas deixe que o resultado fale por si e fortaleça sua reputação.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Virgem: Um erro de medida pode causar problemas em uma compra ou instalação. Antes de fechar o pedido, confira largura, altura e também o caminho necessário para transportar o item até o local.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 4

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: O nome ou a data de uma reserva pode estar incorreto. Entre em contato com o responsável assim que perceber o problema, em vez de deixar para tentar resolver tudo na hora da chegada.

Cor da sorte: Rosa-choque

Número da sorte: 6

Escorpião: Você pode ser convidado a apoiar publicamente o trabalho de outra pessoa. Antes de colocar seu nome em qualquer material, leia o conteúdo completo e certifique-se de que você realmente concorda com aquilo que está sendo divulgado.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Sagitário: Seus conhecimentos podem ser suficientes para participar de uma bolsa, seleção ou concurso. Antes de enviar sua inscrição, leia os critérios de avaliação e prepare o material exatamente de acordo com o que está sendo solicitado.

Cor da sorte: Amarelo-banana

Número da sorte: 1

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um projeto com prestador de serviço pode começar sem deixar claro quem ficará responsável por determinadas tarefas. Antes do início do trabalho, defina quem fornecerá os materiais e quem cuidará da limpeza ao final.

Cor da sorte: Marrom-tabaco

Número da sorte: 2

Aquário: Um grupo ou comunidade online pode estar precisando de regras mais claras de convivência. Em vez de tratar cada situação de uma maneira, estabeleça uma regra objetiva e aplique-a de forma consistente.

Cor da sorte: Azul-caribe

Número da sorte: 3

Peixes: Durante um ensaio, uma parte da apresentação pode parecer estranha ou pouco natural. Antes de chegar ao momento definitivo, experimente mudar o ritmo ou adaptar algumas palavras para tornar o resultado mais fluido.

Cor da sorte: Rosa-salmão

Número da sorte: 5

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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