ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (14 de agosto): confiança e organização podem abrir espaço para novas oportunidades

Nesta sexta-feira, reconhecimento, criatividade e decisões práticas ganham força, mas atenção aos detalhes será importante para evitar problemas desnecessários

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, sexta-feira, 14 de agosto, favorece situações em que confiança, criatividade e exposição ganham importância. Algumas oportunidades podem depender menos de sorte e mais da capacidade de se preparar, conferir informações e deixar tudo combinado antes de dar o próximo passo.

Também é um bom momento para valorizar conquistas sem deixar que o orgulho fale mais alto. Reconhecer quem ajudou no caminho, revisar detalhes e estabelecer limites claros pode fazer diferença tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Confira a cor e o número da sorte de hoje para cada signo, de acordo com o site "Times of India".

Áries: Uma competição, seleção ou evento pode exigir inscrição antecipada. Confira os requisitos e envie seus dados o quanto antes para não correr o risco de perder a oportunidade por falta de atenção aos prazos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Touro: Pode ser necessário esclarecer os limites relacionados a um espaço compartilhado, como garagem, depósito ou área de uso comum. Combine exatamente o que cada pessoa pode utilizar para evitar novos desentendimentos.

Cor da sorte: Verde-floresta

Número da sorte: 5

Gêmeos: Seu nome pode ter sido escrito de forma errada em um aviso, documento ou divulgação pública. Peça a correção imediatamente e envie a grafia correta por escrito para evitar que o erro continue circulando.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Uma visita ou reunião pode envolver pessoas com restrições alimentares que você não esperava. Para evitar complicações, escolha uma opção simples que possa ser consumida por todos e deixe parte do preparo adiantada.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Uma conquista pode aumentar sua visibilidade e fazer com que mais pessoas reconheçam seu trabalho. Agradeça a quem ajudou no caminho, mas deixe que o resultado fale por si e fortaleça sua reputação.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Virgem: Um erro de medida pode causar problemas em uma compra ou instalação. Antes de fechar o pedido, confira largura, altura e também o caminho necessário para transportar o item até o local.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 4

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: O nome ou a data de uma reserva pode estar incorreto. Entre em contato com o responsável assim que perceber o problema, em vez de deixar para tentar resolver tudo na hora da chegada.

Cor da sorte: Rosa-choque

Número da sorte: 6

Escorpião: Você pode ser convidado a apoiar publicamente o trabalho de outra pessoa. Antes de colocar seu nome em qualquer material, leia o conteúdo completo e certifique-se de que você realmente concorda com aquilo que está sendo divulgado.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Sagitário: Seus conhecimentos podem ser suficientes para participar de uma bolsa, seleção ou concurso. Antes de enviar sua inscrição, leia os critérios de avaliação e prepare o material exatamente de acordo com o que está sendo solicitado.

Cor da sorte: Amarelo-banana

Número da sorte: 1

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: Um projeto com prestador de serviço pode começar sem deixar claro quem ficará responsável por determinadas tarefas. Antes do início do trabalho, defina quem fornecerá os materiais e quem cuidará da limpeza ao final.

Cor da sorte: Marrom-tabaco

Número da sorte: 2

Aquário: Um grupo ou comunidade online pode estar precisando de regras mais claras de convivência. Em vez de tratar cada situação de uma maneira, estabeleça uma regra objetiva e aplique-a de forma consistente.

Cor da sorte: Azul-caribe

Número da sorte: 3

Peixes: Durante um ensaio, uma parte da apresentação pode parecer estranha ou pouco natural. Antes de chegar ao momento definitivo, experimente mudar o ritmo ou adaptar algumas palavras para tornar o resultado mais fluido.

Cor da sorte: Rosa-salmão