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Cor e número da sorte de hoje (14 de outubro): atitude e planejamento podem acelerar seus objetivos

Esta quarta-feira favorece decisões objetivas, organização e iniciativa, desde que a vontade de avançar venha acompanhada de responsabilidade e atenção aos detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 14 de outubro, tirar planos do papel pode ser mais produtivo do que continuar esperando pelas condições ideais. O dia pede disposição para agir, mas também clareza sobre prazos, dinheiro e responsabilidades. Antes de assumir uma nova tarefa ou fazer uma promessa, defina o que precisa ser feito e como você pretende chegar ao resultado. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma tarefa difícil pode exigir uma atitude direta, sem espaço para mais adiamentos. Estabeleça um objetivo concreto e termine essa etapa antes de aceitar outra demanda. Concentrar sua energia em uma entrega importante será mais eficiente do que começar várias coisas ao mesmo tempo.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Touro: Uma meta financeira pode exigir mais disciplina nesta quarta-feira. Antes de gastar com pequenos prazeres, confira quanto você já comprometeu do orçamento e quanto ainda precisa guardar. Não é necessário cortar toda diversão, mas escolher com critério pode aproximar você do objetivo.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-pinho

Gêmeos: Uma conversa pode finalmente liberar o caminho para começar um projeto ou resolver uma pendência. Antes de avançar, confirme qual será sua responsabilidade e qual é a próxima etapa. Um acordo bem definido evita retrabalho e expectativas diferentes entre as pessoas envolvidas.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Azul-cerúleo

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Mais estrutura pode melhorar seu rendimento no trabalho e nas tarefas pessoais. Aproveite o período em que estiver mais concentrado para resolver primeiro a obrigação mais exigente, deixando atividades simples para depois. Essa ordem pode evitar que o dia termine com a principal pendência ainda aberta.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Marfim

Leão: Você pode estar cheio de ideias e vontade de começar algo novo, mas o resultado dependerá do que conseguir executar. Escolha uma proposta com potencial e dê o primeiro passo concreto, seja montar um orçamento, preparar uma apresentação ou organizar os materiais necessários.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Cobre

Virgem: Uma responsabilidade doméstica ou pessoal pode estar acumulando pequenos problemas por falta de organização. Separe o que realmente precisa ser feito, descarte etapas desnecessárias e estabeleça um prazo possível. Um plano simples, cumprido até o fim, vale mais do que uma lista extensa que não sai do papel.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-oliva

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra: Uma conversa pode avançar rapidamente quando todos deixam claras suas expectativas. Explique o que você consegue entregar, em quais condições e até quando. Se algum detalhe ainda estiver indefinido, seja transparente em vez de assumir um compromisso que talvez não consiga cumprir.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Você pode estar dando conta de mais responsabilidades do que as pessoas percebem. Use essa disposição para concluir tarefas importantes com discrição, sem sentir que precisa demonstrar o tempo todo quanto está se esforçando. Também vale reconhecer quando uma demanda ultrapassa o que cabe no seu dia.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Grafite

Sagitário: Uma oportunidade pode despertar sua vontade de avançar rapidamente, mas vale observar o que ela exige no longo prazo. Prefira a opção que ofereça crescimento e condições concretas de continuidade, em vez daquela que parece empolgante agora, mas não tem estrutura para funcionar.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-limão

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O sucesso de um plano maior pode depender de algo que ainda acontece nos bastidores. Dedique tempo à preparação, confira os recursos disponíveis e antecipe possíveis obstáculos. Em vez de se preocupar com um resultado que ainda não chegou, concentre-se no que você consegue organizar hoje.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bege

Aquário: Sua maneira diferente de pensar pode ajudar um grupo a encontrar uma solução melhor. Apresente sua sugestão com exemplos práticos e mostre como ela pode funcionar sem criar dificuldades desnecessárias para os demais. Uma boa ideia ganha força quando vem acompanhada de um caminho viável para colocá-la em prática.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Uma oportunidade de assumir mais responsabilidades pode surgir no trabalho ou em um projeto profissional. Antes de aceitar, esclareça suas atribuições, os prazos e os critérios pelos quais seu desempenho será avaliado. Ter expectativas definidas desde o início ajuda você a avançar com mais segurança.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-antigo

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