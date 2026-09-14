Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (14 de setembro): mudanças bem pensadas podem melhorar seus projetos

O dia favorece ajustes na aparência, na organização e na apresentação de projetos, desde que a estética esteja acompanhada de funcionalidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira, 14 de setembro, pequenas mudanças na forma como você apresenta seu trabalho, organiza seu espaço ou conduz um projeto podem chamar atenção e gerar resultados melhores. Uma boa aparência ajuda a transmitir confiança, mas não resolve problemas de estrutura. Por isso, antes de buscar algo apenas bonito, vale identificar o que realmente precisa ser corrigido e fazer alterações que sejam úteis no dia a dia. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Adeus, vida parada: 3 signos entram em uma fase de mudanças que pode virar tudo de cabeça para baixo

Adeus, vida parada: 3 signos entram em uma fase de mudanças que pode virar tudo de cabeça para baixo

Imagem - Universo coloca 3 signos na rota da sorte nesta semana (14 a 20 de setembro), e boas surpresas vão aparecer

Universo coloca 3 signos na rota da sorte nesta semana (14 a 20 de setembro), e boas surpresas vão aparecer

Imagem - Hoje (14 de setembro), estes signos podem sentir que é hora de virar a chave e deixar velhos padrões para trás

Hoje (14 de setembro), estes signos podem sentir que é hora de virar a chave e deixar velhos padrões para trás

Áries: A estrutura visual de uma proposta pode estar dificultando a compreensão da ideia principal. Reorganize a ordem dos pontos mais importantes para que o principal benefício fique evidente logo no início.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Vermelho-escarlate

Touro: Um ambiente pode parecer apertado mesmo quando há bastante espaço disponível. Antes de comprar novos armários ou soluções de armazenamento, experimente mudar a posição dos móveis e observe o resultado.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-folha

Gêmeos: Diferentes páginas de um site ou perfil podem apresentar estilos variados. Mantenha as informações principais padronizadas para que os visitantes reconheçam facilmente que estão no mesmo espaço.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-cobalto

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Um evento familiar pode exigir planejamento cuidadoso para ficar bonito sem ultrapassar o orçamento. Você não precisa decorar todos os espaços, basta escolher dois pontos que mereçam maior destaque.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Bege-porcelana

Leão: Uma aparição pública pode ajudar a apresentar um plano importante. Escolha roupas, palavras e materiais adequados à ocasião, sem tentar chamar mais atenção do que a própria mensagem.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Ocre-dourado

Virgem: Um documento pode conter informações excelentes, mas uma apresentação desorganizada pode dificultar a leitura. Revise títulos, espaçamento e ordem dos dados para tornar o conteúdo mais fácil de consultar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-granito

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Seu senso de estilo pode contribuir bastante para um projeto coletivo. Preserve o equilíbrio visual e, principalmente, garanta que a contribuição de cada pessoa tenha espaço para aparecer.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Roxo-amarante

Escorpião: Uma oferta aparentemente muito boa pode esconder uma condição desfavorável. Leia atentamente os termos antes de decidir se a oportunidade realmente vale a pena.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-negro

Sagitário: Uma foto de uma viagem ou de um trabalho pode ficar muito mais interessante com alguns cortes. Retire elementos que enfraquecem a história e mantenha aqueles que ajudam a transmitir a experiência.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-lima-dourado

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A maneira como um produto é exposto pode influenciar bastante a decisão de compra. Coloque a melhor opção em um local de fácil visualização, sem depender de explicações para chamar a atenção do cliente.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-argila

Aquário: Uma interface nova pode parecer moderna, mas também confundir quem já estava acostumado com o sistema anterior. Preserve recursos familiares e concentre as mudanças nas áreas que realmente precisam de melhorias.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-gelo

Peixes: Uma ideia artística precisa encontrar uma forma prática de existir para sair do papel. Escolha um tema visual claro e construa o projeto ao redor dele, evitando misturar estilos demais.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-amanhecer

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Criado na periferia, parceiro de Wesley Safadão e dono de hits: quem é Rey Vaqueiro, cantor que sobreviveu a avião em chamas

Criado na periferia, parceiro de Wesley Safadão e dono de hits: quem é Rey Vaqueiro, cantor que sobreviveu a avião em chamas