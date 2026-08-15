Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (15 de agosto): o fim de semana favorece escolhas que trazem leveza e novas possibilidades

Neste sábado, a confiança cresce quando você deixa de insistir no que já não funciona e abre espaço para experiências mais alinhadas com o que realmente deseja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com uma energia mais voltada para movimento, prazer e liberdade. Depois de uma semana marcada por responsabilidades, o momento favorece escolhas que permitam recuperar o entusiasmo sem abandonar aquilo que precisa ser resolvido.

A influência de Leão reforça a necessidade de reconhecimento e autenticidade, enquanto a presença de outros elementos no mapa favorece mudanças de perspectiva. O desafio é não transformar o desejo de fazer algo diferente em uma decisão tomada apenas por impulso.

Para alguns signos, o dia pode trazer uma oportunidade de retomar um plano deixado de lado. Para outros, será mais importante desacelerar, observar os próprios limites e aproveitar a companhia de pessoas que fazem bem. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

Leia mais

Imagem - O Pix vai chegar? 3 signos podem atrair dinheiro e viver uma fase de grande sucesso financeiro hoje (14 de agosto)

O Pix vai chegar? 3 signos podem atrair dinheiro e viver uma fase de grande sucesso financeiro hoje (14 de agosto)

Imagem - O fim de uma fase difícil? 3 signos podem recuperar a felicidade e deixar a tristeza para trás hoje (14 de agosto)

O fim de uma fase difícil? 3 signos podem recuperar a felicidade e deixar a tristeza para trás hoje (14 de agosto)

Imagem - Cuidado com o dia de hoje (15 de agosto): cada signo recebe uma mensagem urgente e precisa tomar uma decisão

Cuidado com o dia de hoje (15 de agosto): cada signo recebe uma mensagem urgente e precisa tomar uma decisão

Áries: Uma oportunidade de fazer algo diferente pode surgir de maneira inesperada. Antes de recusar por achar que não combina com sua rotina, considere experimentar. Uma mudança simples pode devolver o entusiasmo que estava faltando.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

Touro: Um gasto feito para o lazer pode parecer justificável no momento, mas vale estabelecer um limite antes de sair de casa. Aproveite o dia sem transformar diversão em preocupação financeira na semana seguinte.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 8

Gêmeos: Uma conversa descontraída pode revelar uma informação importante sobre alguém próximo. Não tente conduzir o assunto para onde você quer chegar; deixe a outra pessoa falar e preste atenção ao que aparece espontaneamente.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 3

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: O desejo de ficar perto de quem você ama pode falar mais alto hoje. Organize um encontro simples, prepare uma refeição ou crie uma oportunidade para reunir pessoas queridas sem se preocupar em fazer algo grandioso.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Leão: Você pode receber mais atenção do que esperava, especialmente em uma situação social. Aproveite a visibilidade, mas não tente provar nada para ninguém. Seu melhor momento será aquele em que você se sentir confortável sendo exatamente quem é.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Uma tarefa que você vinha adiando pode ocupar sua cabeça mais do que deveria. Reserve um período curto para resolvê-la e depois permita-se descansar sem a sensação de que ainda existe algo pendente.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 4

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Um convite pode colocá-lo diante de pessoas novas ou de um ambiente diferente do habitual. Mesmo que você não conheça ninguém, aceite a oportunidade de circular e conversar. Uma conexão interessante pode surgir sem planejamento.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Uma questão mal resolvida pode voltar à conversa, mas não precisa se transformar em conflito. Se perceber que alguém está disposto a ouvir, fale com sinceridade e concentre-se no que pode ser resolvido daqui para frente.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: O sábado favorece pequenos deslocamentos, passeios e atividades que quebrem a rotina. Se não puder viajar, procure conhecer um lugar diferente na própria cidade ou fazer algo que normalmente ficaria para outra ocasião.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Você pode perceber que assumiu responsabilidades demais até mesmo durante o fim de semana. Escolha o que realmente precisa ser feito e deixe o restante para outro momento. Descansar também faz parte de manter o ritmo.

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Número da sorte: 6

Aquário: Uma ideia antiga pode voltar à sua cabeça com uma perspectiva completamente diferente. Anote o que surgir, mesmo que ainda pareça incompleto. Algo que hoje parece apenas uma possibilidade pode ganhar forma nas próximas semanas.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 4

Peixes: O dia pede mais atenção ao seu bem-estar emocional. Evite preencher cada momento com compromissos e permita-se fazer algo simplesmente porque traz prazer. Um pouco de silêncio pode ajudar a organizar sentimentos que estavam confusos.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 7

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias