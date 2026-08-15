ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (15 de agosto): o fim de semana favorece escolhas que trazem leveza e novas possibilidades

Neste sábado, a confiança cresce quando você deixa de insistir no que já não funciona e abre espaço para experiências mais alinhadas com o que realmente deseja

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado chega com uma energia mais voltada para movimento, prazer e liberdade. Depois de uma semana marcada por responsabilidades, o momento favorece escolhas que permitam recuperar o entusiasmo sem abandonar aquilo que precisa ser resolvido.

A influência de Leão reforça a necessidade de reconhecimento e autenticidade, enquanto a presença de outros elementos no mapa favorece mudanças de perspectiva. O desafio é não transformar o desejo de fazer algo diferente em uma decisão tomada apenas por impulso.

Para alguns signos, o dia pode trazer uma oportunidade de retomar um plano deixado de lado. Para outros, será mais importante desacelerar, observar os próprios limites e aproveitar a companhia de pessoas que fazem bem. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

Áries: Uma oportunidade de fazer algo diferente pode surgir de maneira inesperada. Antes de recusar por achar que não combina com sua rotina, considere experimentar. Uma mudança simples pode devolver o entusiasmo que estava faltando.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

Touro: Um gasto feito para o lazer pode parecer justificável no momento, mas vale estabelecer um limite antes de sair de casa. Aproveite o dia sem transformar diversão em preocupação financeira na semana seguinte.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 8

Gêmeos: Uma conversa descontraída pode revelar uma informação importante sobre alguém próximo. Não tente conduzir o assunto para onde você quer chegar; deixe a outra pessoa falar e preste atenção ao que aparece espontaneamente.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 3

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: O desejo de ficar perto de quem você ama pode falar mais alto hoje. Organize um encontro simples, prepare uma refeição ou crie uma oportunidade para reunir pessoas queridas sem se preocupar em fazer algo grandioso.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Leão: Você pode receber mais atenção do que esperava, especialmente em uma situação social. Aproveite a visibilidade, mas não tente provar nada para ninguém. Seu melhor momento será aquele em que você se sentir confortável sendo exatamente quem é.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Uma tarefa que você vinha adiando pode ocupar sua cabeça mais do que deveria. Reserve um período curto para resolvê-la e depois permita-se descansar sem a sensação de que ainda existe algo pendente.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 4

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Um convite pode colocá-lo diante de pessoas novas ou de um ambiente diferente do habitual. Mesmo que você não conheça ninguém, aceite a oportunidade de circular e conversar. Uma conexão interessante pode surgir sem planejamento.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Uma questão mal resolvida pode voltar à conversa, mas não precisa se transformar em conflito. Se perceber que alguém está disposto a ouvir, fale com sinceridade e concentre-se no que pode ser resolvido daqui para frente.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: O sábado favorece pequenos deslocamentos, passeios e atividades que quebrem a rotina. Se não puder viajar, procure conhecer um lugar diferente na própria cidade ou fazer algo que normalmente ficaria para outra ocasião.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você pode perceber que assumiu responsabilidades demais até mesmo durante o fim de semana. Escolha o que realmente precisa ser feito e deixe o restante para outro momento. Descansar também faz parte de manter o ritmo.

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Número da sorte: 6

Aquário: Uma ideia antiga pode voltar à sua cabeça com uma perspectiva completamente diferente. Anote o que surgir, mesmo que ainda pareça incompleto. Algo que hoje parece apenas uma possibilidade pode ganhar forma nas próximas semanas.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 4

Peixes: O dia pede mais atenção ao seu bem-estar emocional. Evite preencher cada momento com compromissos e permita-se fazer algo simplesmente porque traz prazer. Um pouco de silêncio pode ajudar a organizar sentimentos que estavam confusos.

Cor da sorte: Lilás