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Cor e número da sorte de hoje (15 de novembro): recarregue as energias, fortaleça suas relações e prepare novos caminhos

Este domingo favorece o descanso, a aproximação com pessoas queridas e a reflexão sobre os próximos passos, mas pede cuidado para não deixar preocupações antecipadas roubarem sua tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega como uma oportunidade para desacelerar, rever algumas escolhas e aproveitar melhor a vida pessoal. Uma conversa pode esclarecer uma situação que vinha incomodando, enquanto um momento de descanso pode ajudar a recuperar a disposição para a semana que começa. Não tente resolver todos os problemas de uma só vez. Priorize o que realmente importa, respeite seu ritmo e permita-se aproveitar as pequenas coisas que tornam o dia mais agradável.

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Áries: Você pode sentir vontade de colocar planos em prática, mas vale observar se este é realmente o melhor momento para agir. Uma atividade física, um passeio ou uma mudança simples na rotina pode ajudar a aliviar a inquietação. Na vida familiar, evite responder impulsivamente a comentários que não merecem tanta atenção. Escolha suas batalhas e preserve sua energia.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Magenta

Touro: O dia favorece decisões relacionadas ao conforto e à organização da casa. Talvez você perceba que precisa mudar alguns hábitos para tornar a rotina mais leve. Aproveite para conversar com quem divide responsabilidades com você e estabelecer acordos mais equilibrados. Na vida afetiva, gestos de carinho e atenção podem fortalecer a confiança.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-royal

Gêmeos: Uma notícia ou conversa inesperada pode mudar seus planos para o domingo. Em vez de resistir à mudança, avalie se ela pode trazer uma experiência interessante. O contato com amigos também tende a ser positivo, especialmente se você estiver disposto a ouvir novidades e trocar ideias. Só tenha cuidado para não assumir compromissos demais por entusiasmo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Pêssego

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Assuntos familiares podem exigir sua atenção, mas procure não assumir sozinho a responsabilidade por tudo. Dividir tarefas e ouvir diferentes opiniões ajudará a evitar desgastes. O dia também favorece momentos de recolhimento, atividades tranquilas e cuidados pessoais. Se estiver precisando de descanso, não se sinta culpado por diminuir o ritmo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-petróleo

Leão: Sua criatividade pode aparecer com força, especialmente em atividades que envolvam lazer, decoração ou projetos pessoais. Aproveite a disposição para fazer algo diferente, mas não transforme o domingo em uma sequência de obrigações. Na convivência, demonstre interesse pelos planos de outras pessoas. Dar atenção também é uma maneira de fortalecer seus vínculos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-limão

Virgem: Organizar a semana com antecedência pode trazer tranquilidade, desde que você não passe o domingo inteiro preocupado com as tarefas que estão por vir. Faça uma lista breve, resolva apenas o que for necessário e depois se permita descansar. Uma conversa com alguém de confiança pode ajudar a enxergar uma situação por outro ângulo.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Lavanda

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: O dia favorece encontros, reconciliações e momentos agradáveis na companhia de pessoas queridas. Se existe um assunto delicado que precisa ser conversado, procure uma abordagem tranquila e evite cobranças. Você pode descobrir que uma situação era mais simples do que parecia. Também vale reservar um tempo para fazer algo que desperte seu interesse pessoal.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Mostarda

Escorpião: Uma questão que vinha ocupando seus pensamentos pode começar a ficar mais clara. Não tenha pressa para tomar decisões definitivas, principalmente se envolver outras pessoas. Observe os fatos e evite alimentar suspeitas sem fundamento. No ambiente familiar, uma atitude mais flexível pode impedir que uma pequena diferença de opinião se transforme em um problema maior.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-menta

Sagitário: A vontade de sair da rotina pode levar você a procurar um passeio, conhecer um lugar ou aceitar um convite diferente. Aproveite as oportunidades, mas considere seus limites financeiros e físicos. O contato com pessoas de outras experiências pode trazer inspiração para projetos futuros. Uma ideia interessante pode surgir justamente durante um momento de descontração.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O domingo pode despertar reflexões sobre suas prioridades e sobre o espaço que o trabalho ocupa na sua vida. Pense no que precisa ser ajustado, mas evite transformar esse momento em uma cobrança pessoal. Na família, procure demonstrar afeto de maneira espontânea. Nem sempre é necessário resolver um problema para mostrar que você se importa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-celeste

Aquário: Uma atividade coletiva, um encontro com amigos ou uma conversa sobre interesses em comum pode tornar seu dia mais estimulante. Você também pode sentir vontade de iniciar um projeto diferente. Anote suas ideias, mas não se cobre para colocar tudo em prática imediatamente. Respeitar o tempo de planejamento pode evitar decisões precipitadas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cobre

Peixes: Sua intuição pode ajudar a perceber o que precisa de mais atenção em sua vida pessoal. Aproveite o domingo para cuidar das emoções, retomar uma atividade de que gosta ou conversar com alguém que transmite segurança. Não tente agradar a todos às custas do próprio bem-estar. Estabelecer limites também é uma forma de preservar relações importantes.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Amarelo-canário

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