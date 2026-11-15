ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (15 de novembro): recarregue as energias, fortaleça suas relações e prepare novos caminhos

Este domingo favorece o descanso, a aproximação com pessoas queridas e a reflexão sobre os próximos passos, mas pede cuidado para não deixar preocupações antecipadas roubarem sua tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega como uma oportunidade para desacelerar, rever algumas escolhas e aproveitar melhor a vida pessoal. Uma conversa pode esclarecer uma situação que vinha incomodando, enquanto um momento de descanso pode ajudar a recuperar a disposição para a semana que começa. Não tente resolver todos os problemas de uma só vez. Priorize o que realmente importa, respeite seu ritmo e permita-se aproveitar as pequenas coisas que tornam o dia mais agradável.

Áries: Você pode sentir vontade de colocar planos em prática, mas vale observar se este é realmente o melhor momento para agir. Uma atividade física, um passeio ou uma mudança simples na rotina pode ajudar a aliviar a inquietação. Na vida familiar, evite responder impulsivamente a comentários que não merecem tanta atenção. Escolha suas batalhas e preserve sua energia.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Magenta

Touro: O dia favorece decisões relacionadas ao conforto e à organização da casa. Talvez você perceba que precisa mudar alguns hábitos para tornar a rotina mais leve. Aproveite para conversar com quem divide responsabilidades com você e estabelecer acordos mais equilibrados. Na vida afetiva, gestos de carinho e atenção podem fortalecer a confiança.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-royal

Gêmeos: Uma notícia ou conversa inesperada pode mudar seus planos para o domingo. Em vez de resistir à mudança, avalie se ela pode trazer uma experiência interessante. O contato com amigos também tende a ser positivo, especialmente se você estiver disposto a ouvir novidades e trocar ideias. Só tenha cuidado para não assumir compromissos demais por entusiasmo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Pêssego

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Assuntos familiares podem exigir sua atenção, mas procure não assumir sozinho a responsabilidade por tudo. Dividir tarefas e ouvir diferentes opiniões ajudará a evitar desgastes. O dia também favorece momentos de recolhimento, atividades tranquilas e cuidados pessoais. Se estiver precisando de descanso, não se sinta culpado por diminuir o ritmo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-petróleo

Leão: Sua criatividade pode aparecer com força, especialmente em atividades que envolvam lazer, decoração ou projetos pessoais. Aproveite a disposição para fazer algo diferente, mas não transforme o domingo em uma sequência de obrigações. Na convivência, demonstre interesse pelos planos de outras pessoas. Dar atenção também é uma maneira de fortalecer seus vínculos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-limão

Virgem: Organizar a semana com antecedência pode trazer tranquilidade, desde que você não passe o domingo inteiro preocupado com as tarefas que estão por vir. Faça uma lista breve, resolva apenas o que for necessário e depois se permita descansar. Uma conversa com alguém de confiança pode ajudar a enxergar uma situação por outro ângulo.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Lavanda

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: O dia favorece encontros, reconciliações e momentos agradáveis na companhia de pessoas queridas. Se existe um assunto delicado que precisa ser conversado, procure uma abordagem tranquila e evite cobranças. Você pode descobrir que uma situação era mais simples do que parecia. Também vale reservar um tempo para fazer algo que desperte seu interesse pessoal.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Mostarda

Escorpião: Uma questão que vinha ocupando seus pensamentos pode começar a ficar mais clara. Não tenha pressa para tomar decisões definitivas, principalmente se envolver outras pessoas. Observe os fatos e evite alimentar suspeitas sem fundamento. No ambiente familiar, uma atitude mais flexível pode impedir que uma pequena diferença de opinião se transforme em um problema maior.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-menta

Sagitário: A vontade de sair da rotina pode levar você a procurar um passeio, conhecer um lugar ou aceitar um convite diferente. Aproveite as oportunidades, mas considere seus limites financeiros e físicos. O contato com pessoas de outras experiências pode trazer inspiração para projetos futuros. Uma ideia interessante pode surgir justamente durante um momento de descontração.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio: O domingo pode despertar reflexões sobre suas prioridades e sobre o espaço que o trabalho ocupa na sua vida. Pense no que precisa ser ajustado, mas evite transformar esse momento em uma cobrança pessoal. Na família, procure demonstrar afeto de maneira espontânea. Nem sempre é necessário resolver um problema para mostrar que você se importa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-celeste

Aquário: Uma atividade coletiva, um encontro com amigos ou uma conversa sobre interesses em comum pode tornar seu dia mais estimulante. Você também pode sentir vontade de iniciar um projeto diferente. Anote suas ideias, mas não se cobre para colocar tudo em prática imediatamente. Respeitar o tempo de planejamento pode evitar decisões precipitadas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cobre

Peixes: Sua intuição pode ajudar a perceber o que precisa de mais atenção em sua vida pessoal. Aproveite o domingo para cuidar das emoções, retomar uma atividade de que gosta ou conversar com alguém que transmite segurança. Não tente agradar a todos às custas do próprio bem-estar. Estabelecer limites também é uma forma de preservar relações importantes.

Número da sorte: 2