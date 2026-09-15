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Cor e número da sorte de hoje (15 de setembro): flexibilidade pode abrir espaço para novas escolhas

Mudanças de planos, conversas e novas possibilidades ganham força hoje, mas exigem autonomia para escolher o que realmente faz sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, 15 de setembro, a flexibilidade pode ser mais útil do que tentar manter tudo sob controle. Responsabilidades podem mudar, negociações podem ganhar novos formatos e conversas aparentemente casuais podem trazer ideias importantes. O melhor caminho é estar aberto a alternativas sem abandonar seus próprios objetivos, especialmente quando outras pessoas tentarem definir o ritmo por você. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma mudança inesperada nas suas responsabilidades pode acabar trazendo mais liberdade. Use esse espaço com inteligência e estabeleça suas próprias metas antes que outras pessoas decidam o que você deve fazer com o tempo disponível.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-pimenta

Touro: Um vendedor pode oferecer alternativas sobre a forma de pagamento ou o momento da entrega. Antes de escolher a opção mais conveniente, calcule o custo total para ter certeza de que a facilidade não sairá mais cara.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-floresta

Gêmeos: Uma conversa aparentemente aleatória pode despertar uma ideia útil. Anote imediatamente os detalhes práticos para não perder uma boa possibilidade no meio de outros assuntos.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-neblina

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Se a família estiver seguindo uma programação apertada, mudanças rápidas podem ser necessárias. Defina apenas um ponto da rotina como prioridade e permita que o restante se adapte conforme a situação.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marfim-quente

Leão: Um projeto que não recebeu apoio de outras pessoas pode começar a chamar atenção por seus próprios resultados. Em vez de esperar que todos concordem, mostre primeiro aquilo que já funciona.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Âmbar

Virgem: Sua função pode exigir mais flexibilidade do que o habitual. Altere a ordem das etapas quando necessário, mas mantenha o padrão de qualidade que você considera indispensável.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-musgo-perolado

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Uma negociação pode avançar mais facilmente quando ninguém sente que está sendo pressionado. Apresente duas alternativas interessantes e permita que a outra pessoa escolha aquela que considerar melhor.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Violeta-acinzentado

Escorpião: Um acordo que parecia definido pode sofrer uma alteração de última hora. Antes de tomar qualquer decisão com base no que você acreditava estar acertado, confirme quais condições continuam valendo.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vinho-escuro

Sagitário: Uma mudança de ambiente ou uma viagem curta pode ajudar a encontrar novas soluções. Observe como outras pessoas lidam com problemas semelhantes antes de decidir se determinada estratégia também funciona para você.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-limão-suave

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: Sua equipe pode trabalhar de maneira diferente de um profissional autônomo ou parceiro externo. Em vez de controlar cada etapa, concentre sua avaliação no resultado que foi combinado.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Marrom-cacau

Aquário: Uma nova conexão social pode apresentar você a um grupo completamente diferente. Não se feche apenas para tentar se encaixar, mas também não sinta que precisa abandonar seu jeito de ser para conquistar espaço.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-fiorde

Peixes: Tentar ter certeza de tudo antes de começar pode tornar uma situação incerta ainda mais difícil. Escolha o primeiro passo mais seguro que estiver ao seu alcance e ajuste o restante depois de ouvir as reações das pessoas envolvidas.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Rosa-quartzo

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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