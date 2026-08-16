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Cor e número da sorte de hoje (16 de agosto): domingo favorece decisões mais conscientes e momentos que renovam as energias

Neste domingo, desacelerar, reorganizar prioridades e ouvir a própria intuição pode ajudar a começar a próxima semana com mais clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com uma energia mais introspectiva, mas sem deixar de favorecer encontros, conversas e pequenos momentos de prazer. Depois de dias movimentados, o momento pede atenção ao que traz equilíbrio e ao que precisa ser deixado para trás antes do início de uma nova semana.

A influência de Leão continua favorecendo confiança, criatividade e vontade de se expressar, mas o domingo pede menos preocupação com aprovação e mais conexão com aquilo que realmente faz sentido. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, vale escolher algumas prioridades e respeitar o próprio ritmo.

Para alguns signos, o dia pode ser ideal para colocar a vida pessoal em ordem. Para outros, será uma oportunidade de descansar, conversar ou simplesmente recuperar a disposição. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

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Áries: Uma decisão que você vinha evitando pode parecer mais simples quando observada com distância. Não tenha pressa para escolher apenas porque outras pessoas estão esperando uma resposta. Dê a si mesmo tempo para avaliar o que realmente quer.

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Número da sorte: 4

Touro: Uma pequena mudança na rotina da casa pode melhorar bastante o seu domingo. Organize um espaço que esteja incomodando ou elimine algo que ocupa lugar sem ter utilidade. O ambiente ao seu redor pode influenciar seu humor mais do que você imagina.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 6

Gêmeos: Uma conversa com alguém próximo pode esclarecer uma situação que parecia mais complicada do que realmente era. Evite interromper ou tentar antecipar a resposta. Algumas informações importantes podem aparecer justamente quando você deixa a outra pessoa concluir o raciocínio.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 8

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: O domingo favorece momentos em família, mas não significa que você precise assumir toda a organização. Divida tarefas, aceite ajuda e permita que outras pessoas também contribuam para que o encontro seja agradável.

Cor da sorte: Branco-marfim

Número da sorte: 2

Leão: Você pode sentir vontade de planejar uma mudança importante para as próximas semanas. Antes de anunciar seus planos, organize as etapas e pense no que precisa ser feito primeiro. A confiança será maior quando existir uma estratégia por trás da ideia.

Cor da sorte: Amarelo-dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Uma preocupação financeira pode ocupar espaço demais na sua cabeça. Em vez de fazer contas repetidamente, anote os valores, organize as prioridades e defina o que pode ser resolvido depois. Colocar tudo no papel pode trazer uma sensação imediata de controle.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 5

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Um convite ou mensagem pode aproximá-lo de alguém que estava distante. Se houver vontade dos dois lados, aproveite para retomar o contato sem transformar a conversa em uma cobrança sobre o passado.

Cor da sorte: Rosa-antigo

Número da sorte: 3

Escorpião: Algo que você descobriu recentemente pode mudar sua percepção sobre uma situação. Não precisa compartilhar tudo imediatamente. Observe os fatos, confirme as informações e só depois decida o que fazer com aquilo que aprendeu.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: O domingo pode despertar vontade de planejar uma viagem, passeio ou experiência diferente. Pesquise possibilidades, faça uma lista de ideias e deixe a decisão definitiva para quando tiver mais informações. Planejar também pode ser uma forma de aproveitar o momento.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Você pode perceber que algumas obrigações que assumiu não precisam continuar sob sua responsabilidade. Antes de começar a próxima semana carregando tudo novamente, veja o que pode ser delegado, adiado ou simplesmente descartado.

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Número da sorte: 8

Aquário: Uma ideia criativa pode surgir justamente quando você estiver fazendo algo sem relação com trabalho ou obrigações. Anote imediatamente e não se preocupe em desenvolvê-la por completo. Dar espaço à imaginação pode abrir uma possibilidade interessante.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 5

Peixes: O domingo pede atenção ao descanso. Se você passou a semana tentando atender às necessidades de todo mundo, reserve algumas horas para fazer algo que seja exclusivamente seu. Recuperar as energias agora pode tornar os próximos dias muito mais leves.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 6

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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