ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de agosto): domingo favorece decisões mais conscientes e momentos que renovam as energias

Neste domingo, desacelerar, reorganizar prioridades e ouvir a própria intuição pode ajudar a começar a próxima semana com mais clareza

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com uma energia mais introspectiva, mas sem deixar de favorecer encontros, conversas e pequenos momentos de prazer. Depois de dias movimentados, o momento pede atenção ao que traz equilíbrio e ao que precisa ser deixado para trás antes do início de uma nova semana.

A influência de Leão continua favorecendo confiança, criatividade e vontade de se expressar, mas o domingo pede menos preocupação com aprovação e mais conexão com aquilo que realmente faz sentido. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, vale escolher algumas prioridades e respeitar o próprio ritmo.

Para alguns signos, o dia pode ser ideal para colocar a vida pessoal em ordem. Para outros, será uma oportunidade de descansar, conversar ou simplesmente recuperar a disposição. Confira a cor e o número da sorte de hoje.

Áries: Uma decisão que você vinha evitando pode parecer mais simples quando observada com distância. Não tenha pressa para escolher apenas porque outras pessoas estão esperando uma resposta. Dê a si mesmo tempo para avaliar o que realmente quer.

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Número da sorte: 4

Touro: Uma pequena mudança na rotina da casa pode melhorar bastante o seu domingo. Organize um espaço que esteja incomodando ou elimine algo que ocupa lugar sem ter utilidade. O ambiente ao seu redor pode influenciar seu humor mais do que você imagina.

Cor da sorte: Verde-sálvia

Número da sorte: 6

Gêmeos: Uma conversa com alguém próximo pode esclarecer uma situação que parecia mais complicada do que realmente era. Evite interromper ou tentar antecipar a resposta. Algumas informações importantes podem aparecer justamente quando você deixa a outra pessoa concluir o raciocínio.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 8

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Câncer: O domingo favorece momentos em família, mas não significa que você precise assumir toda a organização. Divida tarefas, aceite ajuda e permita que outras pessoas também contribuam para que o encontro seja agradável.

Cor da sorte: Branco-marfim

Número da sorte: 2

Leão: Você pode sentir vontade de planejar uma mudança importante para as próximas semanas. Antes de anunciar seus planos, organize as etapas e pense no que precisa ser feito primeiro. A confiança será maior quando existir uma estratégia por trás da ideia.

Cor da sorte: Amarelo-dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Uma preocupação financeira pode ocupar espaço demais na sua cabeça. Em vez de fazer contas repetidamente, anote os valores, organize as prioridades e defina o que pode ser resolvido depois. Colocar tudo no papel pode trazer uma sensação imediata de controle.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 5

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Libra: Um convite ou mensagem pode aproximá-lo de alguém que estava distante. Se houver vontade dos dois lados, aproveite para retomar o contato sem transformar a conversa em uma cobrança sobre o passado.

Cor da sorte: Rosa-antigo

Número da sorte: 3

Escorpião: Algo que você descobriu recentemente pode mudar sua percepção sobre uma situação. Não precisa compartilhar tudo imediatamente. Observe os fatos, confirme as informações e só depois decida o que fazer com aquilo que aprendeu.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: O domingo pode despertar vontade de planejar uma viagem, passeio ou experiência diferente. Pesquise possibilidades, faça uma lista de ideias e deixe a decisão definitiva para quando tiver mais informações. Planejar também pode ser uma forma de aproveitar o momento.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

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Capricórnio: Você pode perceber que algumas obrigações que assumiu não precisam continuar sob sua responsabilidade. Antes de começar a próxima semana carregando tudo novamente, veja o que pode ser delegado, adiado ou simplesmente descartado.

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Número da sorte: 8

Aquário: Uma ideia criativa pode surgir justamente quando você estiver fazendo algo sem relação com trabalho ou obrigações. Anote imediatamente e não se preocupe em desenvolvê-la por completo. Dar espaço à imaginação pode abrir uma possibilidade interessante.

Cor da sorte: Azul-turquesa

Número da sorte: 5

Peixes: O domingo pede atenção ao descanso. Se você passou a semana tentando atender às necessidades de todo mundo, reserve algumas horas para fazer algo que seja exclusivamente seu. Recuperar as energias agora pode tornar os próximos dias muito mais leves.

Cor da sorte: Lavanda