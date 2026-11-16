ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de novembro): tenha coragem para avançar, mas mantenha os planos sob controle

Esta segunda-feira favorece iniciativas profissionais, projetos pessoais e decisões que podem abrir novas oportunidades, desde que cada passo seja acompanhado de planejamento, organização e atenção aos limites

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana traz uma boa oportunidade para tirar planos do papel e mostrar do que você é capaz. Uma apresentação, uma proposta ou uma conversa sobre novas responsabilidades pode ajudar a movimentar sua vida profissional. Também é um bom momento para organizar projetos domésticos e avaliar possibilidades de renda. A confiança será importante, mas não substitui prazos realistas e cuidado com o orçamento. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma proposta que você vem preparando merece ser apresentada. Reúna informações, organize os argumentos e mostre com clareza por que sua ideia pode funcionar. No trabalho, sua iniciativa pode chamar a atenção, especialmente se você estiver preparado para responder a perguntas e negociar os próximos passos.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Projetos ligados à casa podem finalmente sair do planejamento. Se pretende iniciar uma reforma, resolver um conserto ou organizar uma mudança, comece pelas providências mais importantes. Reserve uma margem no orçamento para imprevistos e evite assumir despesas sem comparar alternativas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-jade

Gêmeos: Você pode sentir mais disposição para expressar suas opiniões em reuniões e conversas profissionais. Aproveite para apresentar sugestões e participar das decisões, mas escute os argumentos dos outros antes de insistir em um caminho. O diálogo pode levar sua ideia mais longe do que uma disputa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-bandeira

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: Uma possibilidade de renda extra pode merecer sua atenção. Um trabalho freelancer, uma atividade paralela ou uma proposta de serviço pode ajudar a melhorar seu orçamento. Antes de aceitar, combine valores, prazos e responsabilidades para evitar cobranças ou expectativas diferentes no futuro.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco

Leão: Sua disposição para assumir desafios pode fazer diferença nesta segunda-feira. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, escolha uma meta importante e concentre seus esforços nela. Um avanço concreto será mais valioso do que várias iniciativas começadas sem planejamento.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: O trabalho realizado nos bastidores pode render bons resultados. Aproveite o dia para concluir relatórios, revisar documentos ou organizar uma estratégia antes de apresentá-la. Sua atenção aos detalhes será uma vantagem, principalmente se você respeitar o tempo necessário para entregar algo bem-feito.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra: Um projeto em grupo pode precisar de alguém disposto a coordenar as tarefas. Se você tiver disponibilidade, assuma a iniciativa e ajude a distribuir as responsabilidades. Também será importante reconhecer a contribuição de cada pessoa, evitando concentrar os méritos apenas em quem aparece mais.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-pétala

Escorpião: O momento favorece movimentos importantes na carreira. Se deseja uma nova oportunidade ou mais responsabilidades, demonstre seu interesse e apresente exemplos concretos do que já realizou. Uma conversa bem preparada pode ajudar a abrir espaço para uma mudança que você vem considerando.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Terracota

Sagitário: Planos de viagem ou estudo podem avançar com uma decisão prática. Pesquise opções, confira documentos e avalie os custos antes de fazer uma reserva ou inscrição. Uma iniciativa organizada agora pode transformar um desejo antigo em um compromisso possível de cumprir.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-sol

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Uma proposta envolvendo investimentos ou dinheiro compartilhado exige cautela. Não se deixe convencer por promessas de retorno rápido sem analisar os riscos. Compare possibilidades, esclareça as condições e prefira decisões sustentáveis a ganhos que parecem fáceis demais.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-escuro

Aquário: Uma pessoa próxima pode demonstrar mais firmeza ao defender suas opiniões. Procure transformar essa postura em uma oportunidade de construir decisões em conjunto. Na vida afetiva ou em parcerias profissionais, alinhar expectativas antes de agir evitará conflitos desnecessários.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-marinho

Peixes: A disposição para trabalhar pode aumentar, ajudando você a enfrentar uma lista de tarefas acumuladas. Organize as prioridades e comece pelo que realmente precisa ser concluído hoje. Não sacrifique refeições, pausas ou descanso para acelerar o ritmo. Cuidar da energia também faz parte de uma rotina produtiva.

Número da sorte: 3