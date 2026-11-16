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Cor e número da sorte de hoje (16 de novembro): tenha coragem para avançar, mas mantenha os planos sob controle

Esta segunda-feira favorece iniciativas profissionais, projetos pessoais e decisões que podem abrir novas oportunidades, desde que cada passo seja acompanhado de planejamento, organização e atenção aos limites

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana traz uma boa oportunidade para tirar planos do papel e mostrar do que você é capaz. Uma apresentação, uma proposta ou uma conversa sobre novas responsabilidades pode ajudar a movimentar sua vida profissional. Também é um bom momento para organizar projetos domésticos e avaliar possibilidades de renda. A confiança será importante, mas não substitui prazos realistas e cuidado com o orçamento. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma proposta que você vem preparando merece ser apresentada. Reúna informações, organize os argumentos e mostre com clareza por que sua ideia pode funcionar. No trabalho, sua iniciativa pode chamar a atenção, especialmente se você estiver preparado para responder a perguntas e negociar os próximos passos.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Projetos ligados à casa podem finalmente sair do planejamento. Se pretende iniciar uma reforma, resolver um conserto ou organizar uma mudança, comece pelas providências mais importantes. Reserve uma margem no orçamento para imprevistos e evite assumir despesas sem comparar alternativas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-jade

Gêmeos: Você pode sentir mais disposição para expressar suas opiniões em reuniões e conversas profissionais. Aproveite para apresentar sugestões e participar das decisões, mas escute os argumentos dos outros antes de insistir em um caminho. O diálogo pode levar sua ideia mais longe do que uma disputa.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-bandeira

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Uma possibilidade de renda extra pode merecer sua atenção. Um trabalho freelancer, uma atividade paralela ou uma proposta de serviço pode ajudar a melhorar seu orçamento. Antes de aceitar, combine valores, prazos e responsabilidades para evitar cobranças ou expectativas diferentes no futuro.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco

Leão: Sua disposição para assumir desafios pode fazer diferença nesta segunda-feira. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, escolha uma meta importante e concentre seus esforços nela. Um avanço concreto será mais valioso do que várias iniciativas começadas sem planejamento.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: O trabalho realizado nos bastidores pode render bons resultados. Aproveite o dia para concluir relatórios, revisar documentos ou organizar uma estratégia antes de apresentá-la. Sua atenção aos detalhes será uma vantagem, principalmente se você respeitar o tempo necessário para entregar algo bem-feito.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Um projeto em grupo pode precisar de alguém disposto a coordenar as tarefas. Se você tiver disponibilidade, assuma a iniciativa e ajude a distribuir as responsabilidades. Também será importante reconhecer a contribuição de cada pessoa, evitando concentrar os méritos apenas em quem aparece mais.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-pétala

Escorpião: O momento favorece movimentos importantes na carreira. Se deseja uma nova oportunidade ou mais responsabilidades, demonstre seu interesse e apresente exemplos concretos do que já realizou. Uma conversa bem preparada pode ajudar a abrir espaço para uma mudança que você vem considerando.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Terracota

Sagitário: Planos de viagem ou estudo podem avançar com uma decisão prática. Pesquise opções, confira documentos e avalie os custos antes de fazer uma reserva ou inscrição. Uma iniciativa organizada agora pode transformar um desejo antigo em um compromisso possível de cumprir.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-sol

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Uma proposta envolvendo investimentos ou dinheiro compartilhado exige cautela. Não se deixe convencer por promessas de retorno rápido sem analisar os riscos. Compare possibilidades, esclareça as condições e prefira decisões sustentáveis a ganhos que parecem fáceis demais.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-escuro

Aquário: Uma pessoa próxima pode demonstrar mais firmeza ao defender suas opiniões. Procure transformar essa postura em uma oportunidade de construir decisões em conjunto. Na vida afetiva ou em parcerias profissionais, alinhar expectativas antes de agir evitará conflitos desnecessários.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-marinho

Peixes: A disposição para trabalhar pode aumentar, ajudando você a enfrentar uma lista de tarefas acumuladas. Organize as prioridades e comece pelo que realmente precisa ser concluído hoje. Não sacrifique refeições, pausas ou descanso para acelerar o ritmo. Cuidar da energia também faz parte de uma rotina produtiva.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-mel

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