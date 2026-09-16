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Cor e número da sorte de hoje (16 de setembro): foco e estratégia ajudam a transformar ambição em resultado

O dia favorece decisões estratégicas e dedicação consistente, mas exige concentração para que energia e esforço não sejam desperdiçados em muitas direções

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 16 de setembro, determinação e ambição podem ajudar a avançar em objetivos importantes, desde que exista clareza sobre onde concentrar esforços. Ter muitas opções não significa que todas mereçam atenção ao mesmo tempo. No trabalho, nas finanças e nos relacionamentos, definir prioridades e acompanhar o progresso de perto pode evitar desgaste e aumentar a eficiência. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Você pode se sentir pressionado a avançar rapidamente em uma situação competitiva. Antes de decidir onde concentrar seus maiores esforços, observe os interesses e os valores de quem está do outro lado.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vermelho-pimenta

Touro: Alcançar uma meta financeira pode exigir mais disciplina. Em vez de depender de momentos isolados de contenção, estabeleça um limite semanal para os gastos e acompanhe sua evolução.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-pinho

Gêmeos: Duas opções profissionais podem parecer igualmente interessantes. Antes de escolher, compare as possibilidades de crescimento, as responsabilidades diárias e aquilo que cada caminho pode ensinar.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-aster

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Um objetivo familiar pode exigir a colaboração de várias pessoas. Definam primeiro o que precisa ser realizado para não desperdiçar tempo discutindo detalhes que não interferem no resultado principal.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Creme-castanha

Leão: O reconhecimento que você busca pode depender da conclusão de uma etapa difícil. Concentre sua energia no resultado que pode ser medido, em vez de se preocupar em receber elogios antes da hora.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Ocre-latão

Virgem: Criar pontos de verificação pode ajudar na conclusão de uma tarefa complicada. Avalie o andamento em cada etapa para identificar problemas enquanto ainda existe tempo para corrigi-los.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cinza-líquen

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Pessoas em uma relação podem ter prioridades diferentes para o futuro. Antes de discutir hábitos ou preferências menores, conversem sobre o que cada um deseja construir a longo prazo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Ameixa-gelada

Escorpião: Sua determinação pode ser especialmente útil hoje. Escolha um objetivo que realmente mereça sua energia e não transforme toda discordância em uma prova de lealdade.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Preto-amora

Sagitário: Um plano de estudos precisa de uma meta clara para funcionar. Antes de acrescentar outro assunto à programação, defina qual habilidade ou qualificação é mais importante neste momento.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-oliva-cítrico

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma meta profissional pode exigir um acompanhamento mais rigoroso. Liste propostas que ainda não tiveram resposta e procure os contatos mais promissores com uma próxima etapa objetiva.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marrom-umber

Aquário: Uma iniciativa social pode reunir pessoas com objetivos diferentes. Mantenha a finalidade original visível para evitar que as conversas sejam desviadas para interesses individuais.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-glacial

Peixes: Um desejo pessoal pode ter um significado emocional importante neste momento. Divida esse objetivo em etapas possíveis para evitar frustração caso o resultado leve mais tempo do que você gostaria.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Rosa-madeira

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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