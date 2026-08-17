ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (17 de agosto): comunicação clara pode abrir portas no trabalho e nos negócios

Nesta segunda-feira, parcerias, negociações e decisões profissionais ganham destaque, mas alinhar expectativas será essencial para transformar boas ideias em resultados

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira favorece conversas importantes, acordos e iniciativas que dependem da colaboração entre diferentes pessoas. Quando responsabilidades, prazos e objetivos estão bem definidos, fica mais fácil transformar uma proposta promissora em algo concreto.

O dia também pede atenção às questões financeiras e profissionais. Antes de fechar contratos, ampliar operações ou assumir novos compromissos, vale conferir os detalhes e evitar decisões baseadas apenas no entusiasmo inicial. Clareza na comunicação pode evitar problemas e ajudar cada signo a avançar com mais segurança. Confira a cor e o número da sorte de hoje, na previsão do site "Times of India".

Áries: Uma proposta para iniciar um projeto pode receber apoio rapidamente. Aproveite o entusiasmo, mas apresente com clareza quais resultados são esperados e quais serão os próximos passos para que a ideia realmente saia do papel.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 5

Touro: A entrada de um novo fornecedor pode melhorar o funcionamento de uma atividade profissional. Antes de assumir um compromisso de longo prazo, confira a capacidade de produção, os prazos de entrega e quais alternativas existem caso algo dê errado.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 8

Gêmeos: Uma campanha de divulgação precisa transmitir uma mensagem principal. Confira se o anúncio está de acordo com a página para a qual direciona o público e deixe claro qual ação o cliente deve realizar depois.

Cor da sorte: Azul-francês

Número da sorte: 1

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Câncer: A forma de atender clientes pode precisar de mais empatia. Estabeleça padrões de resposta que também respeitem os limites da equipe, garantindo que os funcionários tenham condições de trabalhar bem sem deixar o público sem assistência.

Cor da sorte: Rosa-pálido

Número da sorte: 3

Leão: Um novo projeto pode aumentar sua exposição profissional. Escolha uma pessoa para representar a equipe e certifique-se de que anúncios, entrevistas e publicações mantenham a mesma mensagem em todos os canais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Virgem: Uma revisão dos preparativos pode revelar uma etapa que ainda não foi testada. Faça um pequeno teste antes de apresentar o projeto a um público maior e anote os problemas encontrados para corrigi-los com antecedência.

Cor da sorte: Verde-pedra

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Uma boa conversa pode ajudar uma parceria a avançar. Antes de fechar o acordo, coloque no papel como será a divisão dos ganhos, quem terá os direitos sobre o trabalho e quais decisões precisarão de aprovação conjunta.

Cor da sorte: Rosa-malva

Número da sorte: 9

Escorpião: A movimentação de um concorrente pode revelar uma oportunidade interessante no mercado. Observe o que está acontecendo, proteja suas informações internas e desenvolva uma resposta própria, sem copiar a identidade ou estratégia de outra empresa.

Cor da sorte: Vinho-escuro

Número da sorte: 2

Sagitário: Uma expansão para outra região exige conhecimento das particularidades locais. Não presuma que uma estratégia que funciona em um lugar terá o mesmo resultado em outro. Considere hábitos dos clientes, dificuldades de entrega e regras aplicáveis à atividade.

Cor da sorte: Verde-kiwi

Número da sorte: 8

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: O orçamento de um projeto deve estar ligado a etapas concretas. Em vez de pagar tudo antecipadamente, combine pagamentos parciais conforme cada fase do trabalho seja concluída e verificada.

Cor da sorte: Marrom-camelo

Número da sorte: 4

Aquário: Os primeiros dados sobre o comportamento do público podem contrariar aquilo que você havia planejado. Não tente defender uma ideia apenas porque era a previsão inicial. Observe os resultados e melhore justamente a etapa que apresenta mais dificuldades.

Cor da sorte: Azul-gelo

Número da sorte: 5

Peixes: Uma parceria criativa pode funcionar bem, mas precisa de limites mais claros. Defina exatamente quais serão as entregas, quantas rodadas de alterações estarão incluídas e quais são os prazos para cada etapa.

Cor da sorte: Coral-claro