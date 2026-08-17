Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (17 de agosto): comunicação clara pode abrir portas no trabalho e nos negócios

Nesta segunda-feira, parcerias, negociações e decisões profissionais ganham destaque, mas alinhar expectativas será essencial para transformar boas ideias em resultados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira favorece conversas importantes, acordos e iniciativas que dependem da colaboração entre diferentes pessoas. Quando responsabilidades, prazos e objetivos estão bem definidos, fica mais fácil transformar uma proposta promissora em algo concreto.

O dia também pede atenção às questões financeiras e profissionais. Antes de fechar contratos, ampliar operações ou assumir novos compromissos, vale conferir os detalhes e evitar decisões baseadas apenas no entusiasmo inicial. Clareza na comunicação pode evitar problemas e ajudar cada signo a avançar com mais segurança. Confira a cor e o número da sorte de hoje, na previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - O universo começa a virar o jogo para 3 signos a partir de hoje (17 de agosto), e o dinheiro pode ser a grande surpresa

O universo começa a virar o jogo para 3 signos a partir de hoje (17 de agosto), e o dinheiro pode ser a grande surpresa

Imagem - Hoje (17 de agosto), decisões importantes podem abrir portas no trabalho, no dinheiro e no amor para estes signos

Hoje (17 de agosto), decisões importantes podem abrir portas no trabalho, no dinheiro e no amor para estes signos

Imagem - 4 signos podem finalmente receber o reconhecimento que merecem e viver uma virada importante neste Inverno

4 signos podem finalmente receber o reconhecimento que merecem e viver uma virada importante neste Inverno

Áries: Uma proposta para iniciar um projeto pode receber apoio rapidamente. Aproveite o entusiasmo, mas apresente com clareza quais resultados são esperados e quais serão os próximos passos para que a ideia realmente saia do papel.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 5

Touro: A entrada de um novo fornecedor pode melhorar o funcionamento de uma atividade profissional. Antes de assumir um compromisso de longo prazo, confira a capacidade de produção, os prazos de entrega e quais alternativas existem caso algo dê errado.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 8

Gêmeos: Uma campanha de divulgação precisa transmitir uma mensagem principal. Confira se o anúncio está de acordo com a página para a qual direciona o público e deixe claro qual ação o cliente deve realizar depois.

Cor da sorte: Azul-francês

Número da sorte: 1

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: A forma de atender clientes pode precisar de mais empatia. Estabeleça padrões de resposta que também respeitem os limites da equipe, garantindo que os funcionários tenham condições de trabalhar bem sem deixar o público sem assistência.

Cor da sorte: Rosa-pálido

Número da sorte: 3

Leão: Um novo projeto pode aumentar sua exposição profissional. Escolha uma pessoa para representar a equipe e certifique-se de que anúncios, entrevistas e publicações mantenham a mesma mensagem em todos os canais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 6

Virgem: Uma revisão dos preparativos pode revelar uma etapa que ainda não foi testada. Faça um pequeno teste antes de apresentar o projeto a um público maior e anote os problemas encontrados para corrigi-los com antecedência.

Cor da sorte: Verde-pedra

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Uma boa conversa pode ajudar uma parceria a avançar. Antes de fechar o acordo, coloque no papel como será a divisão dos ganhos, quem terá os direitos sobre o trabalho e quais decisões precisarão de aprovação conjunta.

Cor da sorte: Rosa-malva

Número da sorte: 9

Escorpião: A movimentação de um concorrente pode revelar uma oportunidade interessante no mercado. Observe o que está acontecendo, proteja suas informações internas e desenvolva uma resposta própria, sem copiar a identidade ou estratégia de outra empresa.

Cor da sorte: Vinho-escuro

Número da sorte: 2

Sagitário: Uma expansão para outra região exige conhecimento das particularidades locais. Não presuma que uma estratégia que funciona em um lugar terá o mesmo resultado em outro. Considere hábitos dos clientes, dificuldades de entrega e regras aplicáveis à atividade.

Cor da sorte: Verde-kiwi

Número da sorte: 8

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O orçamento de um projeto deve estar ligado a etapas concretas. Em vez de pagar tudo antecipadamente, combine pagamentos parciais conforme cada fase do trabalho seja concluída e verificada.

Cor da sorte: Marrom-camelo

Número da sorte: 4

Aquário: Os primeiros dados sobre o comportamento do público podem contrariar aquilo que você havia planejado. Não tente defender uma ideia apenas porque era a previsão inicial. Observe os resultados e melhore justamente a etapa que apresenta mais dificuldades.

Cor da sorte: Azul-gelo

Número da sorte: 5

Peixes: Uma parceria criativa pode funcionar bem, mas precisa de limites mais claros. Defina exatamente quais serão as entregas, quantas rodadas de alterações estarão incluídas e quais são os prazos para cada etapa.

Cor da sorte: Coral-claro

Número da sorte: 6

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)

Bela se desespera com a morte de Juli em Por Você, nesta terça (18 de agosto)
Imagem - Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor

Hoje (18 de agosto), estes signos podem ter boas notícias no trabalho, no dinheiro e no amor
Imagem - A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês

A solidão começa a ficar para trás hoje (18 de agosto) para 4 signos do horóscopo chinês