ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (17 de setembro): confiança e boas alianças fortalecem seus planos

O dia favorece parcerias confiáveis, trabalho em equipe e compromissos construídos com paciência, consistência e atitudes concretas

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 17 de setembro, relações de confiança ganham importância em diferentes áreas da vida. Ter ao lado pessoas comprometidas pode fazer diferença em projetos difíceis, decisões profissionais e questões pessoais. Ao mesmo tempo, confiança não significa abrir espaço para todos de uma vez. Escolher bem quem participa dos seus planos e cumprir aquilo que foi combinado pode fortalecer alianças importantes. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Acrescentar uma pessoa confiável a um projeto complicado pode melhorar bastante o resultado. Procure alguém com habilidades que complementem as suas, em vez de escolher uma pessoa que faça exatamente as mesmas coisas que você.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Touro: Um cliente ou colega de confiança pode oferecer uma opinião valiosa sobre seu trabalho. Não se preocupe em medir a força da relação, aproveite as críticas como informações que podem ajudar você a melhorar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-palmeira

Gêmeos: Um contato profissional pode apresentar você a alguém importante para seus planos. Prepare uma apresentação breve e explique com clareza que tipo de parceria ou colaboração você gostaria de desenvolver.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-celeste

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Alguém próximo pode precisar mais de ajuda prática do que de palavras de conforto. Escolha uma tarefa que realmente possa facilitar a situação e cumpra o que prometeu no prazo combinado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Creme

Leão: Em uma fase complicada, quem lidera um grupo precisa ajudar a manter todos unidos. Valorize os esforços dos colegas e resolva os problemas antes que eles comecem a comprometer a entrega de um projeto.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Um colega pode precisar de ajuda com um processo que você conhece bem. Ao explicar, mostre a lógica por trás do trabalho, não apenas o que precisa ser corrigido.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-claro

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra: Ser honesto sobre o que você espera de uma amizade pode fortalecer o vínculo. Antes de fazer uma nova promessa, conversem sobre o que cada pessoa realmente consegue fazer para ajudar.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Roxo

Escorpião: Uma pessoa que sempre respeitou seus limites pode merecer mais confiança. Não é necessário revelar tudo de uma vez, permita que a proximidade seja construída gradualmente.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marrom-escuro

Sagitário: Aprender em grupo pode ser mais produtivo do que estudar sozinho hoje. Escolha pessoas que estejam dispostas a continuar participando mesmo depois que a novidade inicial passar.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-limão

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Uma relação profissional que já funciona bem pode estar pronta para ganhar condições mais claras de longo prazo. Antes de ampliar o acordo, registre as responsabilidades de cada parte e a frequência com que os termos serão revisados.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bege

Aquário: Equipes pequenas e dedicadas podem conseguir bons resultados em projetos comunitários. Dê a cada grupo uma meta clara e evite uma dinâmica em que todos precisem opinar sobre absolutamente tudo.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-claro

Peixes: A comunicação precisa ser mais constante para fortalecer uma conexão emocional. Em vez de fazer promessas durante uma conversa mais tensa, demonstre seu cuidado com atitudes e contatos regulares.

Número da sorte: 3