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Cor e número da sorte de hoje (17 de setembro): confiança e boas alianças fortalecem seus planos

O dia favorece parcerias confiáveis, trabalho em equipe e compromissos construídos com paciência, consistência e atitudes concretas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 17 de setembro, relações de confiança ganham importância em diferentes áreas da vida. Ter ao lado pessoas comprometidas pode fazer diferença em projetos difíceis, decisões profissionais e questões pessoais. Ao mesmo tempo, confiança não significa abrir espaço para todos de uma vez. Escolher bem quem participa dos seus planos e cumprir aquilo que foi combinado pode fortalecer alianças importantes. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Acrescentar uma pessoa confiável a um projeto complicado pode melhorar bastante o resultado. Procure alguém com habilidades que complementem as suas, em vez de escolher uma pessoa que faça exatamente as mesmas coisas que você.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Touro: Um cliente ou colega de confiança pode oferecer uma opinião valiosa sobre seu trabalho. Não se preocupe em medir a força da relação, aproveite as críticas como informações que podem ajudar você a melhorar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-palmeira

Gêmeos: Um contato profissional pode apresentar você a alguém importante para seus planos. Prepare uma apresentação breve e explique com clareza que tipo de parceria ou colaboração você gostaria de desenvolver.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-celeste

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Alguém próximo pode precisar mais de ajuda prática do que de palavras de conforto. Escolha uma tarefa que realmente possa facilitar a situação e cumpra o que prometeu no prazo combinado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Creme

Leão: Em uma fase complicada, quem lidera um grupo precisa ajudar a manter todos unidos. Valorize os esforços dos colegas e resolva os problemas antes que eles comecem a comprometer a entrega de um projeto.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Um colega pode precisar de ajuda com um processo que você conhece bem. Ao explicar, mostre a lógica por trás do trabalho, não apenas o que precisa ser corrigido.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-claro

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra: Ser honesto sobre o que você espera de uma amizade pode fortalecer o vínculo. Antes de fazer uma nova promessa, conversem sobre o que cada pessoa realmente consegue fazer para ajudar.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Roxo

Escorpião: Uma pessoa que sempre respeitou seus limites pode merecer mais confiança. Não é necessário revelar tudo de uma vez, permita que a proximidade seja construída gradualmente.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marrom-escuro

Sagitário: Aprender em grupo pode ser mais produtivo do que estudar sozinho hoje. Escolha pessoas que estejam dispostas a continuar participando mesmo depois que a novidade inicial passar.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-limão

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma relação profissional que já funciona bem pode estar pronta para ganhar condições mais claras de longo prazo. Antes de ampliar o acordo, registre as responsabilidades de cada parte e a frequência com que os termos serão revisados.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bege

Aquário: Equipes pequenas e dedicadas podem conseguir bons resultados em projetos comunitários. Dê a cada grupo uma meta clara e evite uma dinâmica em que todos precisem opinar sobre absolutamente tudo.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-claro

Peixes: A comunicação precisa ser mais constante para fortalecer uma conexão emocional. Em vez de fazer promessas durante uma conversa mais tensa, demonstre seu cuidado com atitudes e contatos regulares.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-claro

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