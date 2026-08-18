ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (18 de agosto): limites claros ajudam a manter relações e decisões em equilíbrio

Nesta terça-feira, acordos, dinheiro e relações pessoais pedem mais clareza para evitar que a vontade de agradar resulte em compromissos difíceis de sustentar

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 18 de agosto, favorece conversas, negociações e decisões que envolvem outras pessoas. A busca por harmonia pode facilitar acordos, mas também existe o risco de aceitar condições pouco favoráveis apenas para evitar um desconforto imediato.

Por isso, vale prestar atenção aos detalhes antes de confirmar compromissos, fazer pagamentos ou assumir responsabilidades. Dizer o que você pode oferecer e estabelecer limites não significa criar conflitos; muitas vezes, é justamente o que ajuda a preservar relações e evitar problemas no futuro. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

Áries: Uma parceria pode estar avançando rápido demais. Antes de concordar, pergunte como o sucesso será medido e defina quem ficará responsável por resolver eventuais problemas depois que o projeto começar.

Cor da sorte: Vermelho-carmim

Número da sorte: 6

Touro: Um móvel feito sob encomenda pode permitir alterações depois, mas alguns detalhes precisam ser conferidos antes do pagamento. Verifique a disponibilidade do tecido, as medidas e as regras para cancelamento antes de assumir um compromisso sem possibilidade de reembolso.

Cor da sorte: Verde-cipreste

Número da sorte: 1

Gêmeos: Uma explicação muito complicada pode estar dificultando a compreensão do seu público. Escolha um exemplo simples, evite excesso de termos técnicos e deixe espaço para que as pessoas façam perguntas.

Cor da sorte: Azul-báltico

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: Familiares podem esperar que você mude seus planos de última hora para acomodar uma necessidade deles. Procure uma alternativa acolhedora, mas que também respeite seu tempo e aquilo que você já havia programado.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Leão: Uma campanha visual pode estar bonita, mas ainda assim não cumprir sua função. Observe a imagem principal e pergunte se ela realmente transmite a mensagem que deveria ou se está apenas chamando atenção.

Cor da sorte: Melão

Número da sorte: 7

Virgem: Um sistema de reservas pode registrar o mesmo horário duas vezes. Antes de entrar em contato com qualquer cliente, compare a agenda digital com os registros manuais para confirmar o que realmente aconteceu.

Cor da sorte: Cinza-feldspato

Número da sorte: 8

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: Sua capacidade de negociar pode ajudar a resolver uma questão envolvendo preço. Comece pelo interesse que as duas partes têm em comum e, depois, apresente um valor acompanhado de uma justificativa simples e objetiva.

Cor da sorte: Uva suave

Número da sorte: 1

Escorpião: Uma pessoa que conhece os dois lados pode acabar revelando planos que deveriam permanecer em sigilo. Não deixe essa informação conduzir a negociação. Analise a proposta com base no que está documentado e nos fatos que podem ser confirmados.

Cor da sorte: Figo-escuro

Número da sorte: 3

Sagitário: Dividir uma viagem com outra pessoa pode reduzir os custos, mas também significa abrir mão de parte da liberdade. Antes de confirmar as reservas, combinem horários de saída, orçamento e quanto cada um espera ter de espaço e autonomia.

Cor da sorte: Verde-absinto

Número da sorte: 5

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Um cliente pode pedir uma alteração que não estava incluída no acordo original. Antes de começar uma nova rodada de mudanças, informe se haverá cobrança adicional e combine o novo valor antecipadamente.

Cor da sorte: Marrom-amêndoa

Número da sorte: 6

Aquário: Uma pesquisa com o público pode apresentar opiniões bastante diferentes. Em vez de tratar todas as respostas como se viessem do mesmo perfil, separe os resultados por tipo de usuário e veja qual alternativa se mantém mais consistente entre os grupos.

Cor da sorte: Azul-cerâmica

Número da sorte: 9

Peixes: Uma recusa feita com delicadeza pode preservar uma relação importante. Você não precisa aceitar todos os pedidos para demonstrar consideração. Explique seus limites com respeito e, se possível, apresente uma alternativa que funcione para os dois lados.

Cor da sorte: Rosa-argila