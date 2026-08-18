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Cor e número da sorte de hoje (18 de agosto): limites claros ajudam a manter relações e decisões em equilíbrio

Nesta terça-feira, acordos, dinheiro e relações pessoais pedem mais clareza para evitar que a vontade de agradar resulte em compromissos difíceis de sustentar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 18 de agosto, favorece conversas, negociações e decisões que envolvem outras pessoas. A busca por harmonia pode facilitar acordos, mas também existe o risco de aceitar condições pouco favoráveis apenas para evitar um desconforto imediato.

Por isso, vale prestar atenção aos detalhes antes de confirmar compromissos, fazer pagamentos ou assumir responsabilidades. Dizer o que você pode oferecer e estabelecer limites não significa criar conflitos; muitas vezes, é justamente o que ajuda a preservar relações e evitar problemas no futuro. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma parceria pode estar avançando rápido demais. Antes de concordar, pergunte como o sucesso será medido e defina quem ficará responsável por resolver eventuais problemas depois que o projeto começar.

Cor da sorte: Vermelho-carmim

Número da sorte: 6

Touro: Um móvel feito sob encomenda pode permitir alterações depois, mas alguns detalhes precisam ser conferidos antes do pagamento. Verifique a disponibilidade do tecido, as medidas e as regras para cancelamento antes de assumir um compromisso sem possibilidade de reembolso.

Cor da sorte: Verde-cipreste

Número da sorte: 1

Gêmeos: Uma explicação muito complicada pode estar dificultando a compreensão do seu público. Escolha um exemplo simples, evite excesso de termos técnicos e deixe espaço para que as pessoas façam perguntas.

Cor da sorte: Azul-báltico

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Familiares podem esperar que você mude seus planos de última hora para acomodar uma necessidade deles. Procure uma alternativa acolhedora, mas que também respeite seu tempo e aquilo que você já havia programado.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Leão: Uma campanha visual pode estar bonita, mas ainda assim não cumprir sua função. Observe a imagem principal e pergunte se ela realmente transmite a mensagem que deveria ou se está apenas chamando atenção.

Cor da sorte: Melão

Número da sorte: 7

Virgem: Um sistema de reservas pode registrar o mesmo horário duas vezes. Antes de entrar em contato com qualquer cliente, compare a agenda digital com os registros manuais para confirmar o que realmente aconteceu.

Cor da sorte: Cinza-feldspato

Número da sorte: 8

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: Sua capacidade de negociar pode ajudar a resolver uma questão envolvendo preço. Comece pelo interesse que as duas partes têm em comum e, depois, apresente um valor acompanhado de uma justificativa simples e objetiva.

Cor da sorte: Uva suave

Número da sorte: 1

Escorpião: Uma pessoa que conhece os dois lados pode acabar revelando planos que deveriam permanecer em sigilo. Não deixe essa informação conduzir a negociação. Analise a proposta com base no que está documentado e nos fatos que podem ser confirmados.

Cor da sorte: Figo-escuro

Número da sorte: 3

Sagitário: Dividir uma viagem com outra pessoa pode reduzir os custos, mas também significa abrir mão de parte da liberdade. Antes de confirmar as reservas, combinem horários de saída, orçamento e quanto cada um espera ter de espaço e autonomia.

Cor da sorte: Verde-absinto

Número da sorte: 5

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um cliente pode pedir uma alteração que não estava incluída no acordo original. Antes de começar uma nova rodada de mudanças, informe se haverá cobrança adicional e combine o novo valor antecipadamente.

Cor da sorte: Marrom-amêndoa

Número da sorte: 6

Aquário: Uma pesquisa com o público pode apresentar opiniões bastante diferentes. Em vez de tratar todas as respostas como se viessem do mesmo perfil, separe os resultados por tipo de usuário e veja qual alternativa se mantém mais consistente entre os grupos.

Cor da sorte: Azul-cerâmica

Número da sorte: 9

Peixes: Uma recusa feita com delicadeza pode preservar uma relação importante. Você não precisa aceitar todos os pedidos para demonstrar consideração. Explique seus limites com respeito e, se possível, apresente uma alternativa que funcione para os dois lados.

Cor da sorte: Rosa-argila

Número da sorte: 7

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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