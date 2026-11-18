ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (18 de novembro): ajuste suas expectativas e assuma apenas compromissos que pode cumprir

Esta quarta-feira pede realismo nas decisões, cautela com promessas e atenção aos limites financeiros e pessoais, pois nem toda oportunidade é tão simples ou vantajosa quanto parece à primeira vista

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece uma revisão dos planos e das expectativas. Uma proposta profissional pode parecer mais promissora do que realmente é, um convite pode esconder custos extras e até a vontade de ajudar alguém pode levar você a assumir responsabilidades demais. Antes de dizer sim, avalie o tempo, o dinheiro e a energia disponíveis. É melhor cumprir um compromisso pequeno com qualidade do que criar expectativas que não conseguirá atender. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma ideia criativa pode parecer grandiosa, mas precisa de etapas concretas para sair do papel. Anote o que realmente consegue concluir nos próximos dias e deixe os planos mais ambiciosos para outro momento. No trabalho, apresentar resultados possíveis será mais eficiente do que prometer algo difícil de entregar.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-tomate

Touro: Planos para a casa podem ficar mais caros à medida que novas ideias aparecem. Antes de comprar materiais ou contratar um serviço, confira o orçamento e priorize o que é indispensável. Pequenos ajustes podem trazer bons resultados sem comprometer sua tranquilidade financeira.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-abacate

Gêmeos: Você pode receber vários pedidos de ajuda e sentir dificuldade para recusar. Antes de aceitar novos compromissos, confira sua agenda e considere quanto tempo realmente tem disponível. Ser prestativo não significa estar disponível o tempo inteiro. Explique seus limites com gentileza.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-folha

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: Um dinheiro que alguém prometeu devolver ou uma entrada financeira esperada pode demorar mais do que o previsto. Organize suas despesas considerando apenas os recursos que já estão disponíveis. Evite fazer compras ou assumir compromissos contando com valores que ainda não chegaram.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco

Leão: Sua generosidade pode estar em evidência, mas cuidado para não assumir sozinho despesas que deveriam ser divididas. Se estiver organizando um passeio ou encontro, combine os custos antecipadamente. Aproveitar bons momentos não exige ultrapassar seu orçamento para agradar aos outros.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja-queimado

Virgem: No ambiente profissional, algumas promessas podem parecer maiores do que os resultados apresentados. Mantenha seus relatórios objetivos, confira os dados e evite exagerar conquistas ou prazos. Sua credibilidade depende da clareza com que comunica o que foi realmente realizado.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-mar

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Amigos ou colegas podem se oferecer para ajudar em um projeto, mas talvez não consigam cumprir tudo o que combinaram. Agradeça a disposição e distribua as tarefas de maneira realista. Tenha uma alternativa caso alguém fique sem tempo. Assim, o andamento do projeto não dependerá de uma única pessoa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: As pessoas podem esperar muito de você, especialmente em situações que exigem liderança ou decisões importantes. Antes de assumir uma nova responsabilidade, avalie o que já está sob seus cuidados. Dizer claramente o que consegue fazer evitará cobranças e ajudará a preservar sua energia.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Ameixa

Sagitário: Uma negociação, prova ou oportunidade de estudo pode parecer mais fácil do que realmente é. Não deixe a confiança substituir a preparação. Confira os detalhes, revise o que ainda precisa aprender e considere possíveis dificuldades antes de tomar uma decisão. Um pouco de prudência pode evitar contratempos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-abóbora

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Propostas de investimento com promessa de retorno rápido merecem uma análise cuidadosa. Procure entender os riscos, as condições de retirada e o que pode acontecer se o resultado esperado não vier. Não comprometa suas reservas por pressão ou empolgação. Segurança financeira exige paciência.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-carvão

Aquário: Uma pessoa próxima pode sugerir uma viagem ou programa que ultrapassa o orçamento disponível. Em vez de descartar a ideia, ajude a encontrar uma alternativa mais econômica. Conversar sobre custos e prioridades desde o início permitirá que todos aproveitem sem preocupações posteriores.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Metas relacionadas ao bem-estar precisam ser compatíveis com sua rotina. Em vez de tentar mudar todos os hábitos de uma vez, comece com uma atividade simples, como alguns minutos de alongamento ou uma caminhada leve. A regularidade será mais importante do que resultados imediatos.

Número da sorte: 3