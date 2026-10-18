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Cor e número da sorte de hoje (18 de outubro): desacelere, reveja acordos e cuide do que importa

Este domingo favorece conversas esclarecedoras, ajustes nos planos pessoais e escolhas que ajudam a começar a semana com menos pendências

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Neste domingo, 18 de outubro, vale equilibrar o descanso com algumas decisões que podem tornar os próximos dias mais tranquilos. Uma conversa adiada pode finalmente acontecer, um plano pode precisar de ajustes e uma questão financeira pode exigir mais atenção. Em vez de tentar resolver tudo antes de segunda-feira, escolha poucas prioridades e respeite o tempo necessário para recuperar as energias.

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Áries: Você pode perceber que está assumindo mais responsabilidades do que deveria, inclusive em tarefas compartilhadas com outras pessoas. Antes de se oferecer para resolver mais um problema, veja o que realmente depende de você. Dividir o trabalho com clareza pode evitar desgaste e ressentimento.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Lilás

Touro: Uma despesa relacionada à casa, à família ou ao lazer pode exigir uma escolha entre o desejo imediato e uma prioridade maior. Confira os valores antes de decidir e evite gastar apenas para acompanhar os planos de outras pessoas. Aproveitar o domingo não precisa significar ultrapassar o orçamento.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-claro

Gêmeos: Uma conversa com alguém próximo pode ajudar a desfazer um mal-entendido, desde que você não tente responder antes de compreender o que a outra pessoa quer dizer. Se houver opiniões diferentes, procure esclarecer os fatos e combinar uma solução prática. Nem toda divergência precisa virar um conflito prolongado.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Marrom

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: O domingo pode trazer a oportunidade de reorganizar um espaço da casa ou retomar uma atividade que ajuda você a se sentir melhor. Escolha uma tarefa possível de concluir, em vez de começar várias ao mesmo tempo. Ver um resultado concreto pode trazer mais tranquilidade para a semana.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-água

Leão: Um convite ou programa social pode disputar espaço com a necessidade de descansar. Avalie sua disposição antes de confirmar presença e não sinta obrigação de permanecer em um compromisso que já não faz sentido. Ser sincero sobre seus limites pode tornar as relações mais leves.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-claro

Virgem: Uma pendência simples pode estar ocupando mais espaço mental do que deveria. Reserve um período curto para resolvê-la, seja organizando documentos, respondendo a uma mensagem ou preparando algo para segunda-feira. Depois, encerre as tarefas e permita que o restante do dia seja realmente livre.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vermelho-cereja

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Um acordo feito com alguém pode precisar de uma conversa mais objetiva sobre expectativas e disponibilidade. Se você percebeu que aceitou algo difícil de cumprir, explique a situação antes que o problema cresça. Ajustar um combinado a tempo é melhor do que alimentar uma expectativa que não poderá atender.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bege

Escorpião: Uma questão antiga pode voltar à conversa, especialmente se ainda houver dúvidas sobre responsabilidades ou confiança. Em vez de reabrir todos os detalhes do passado, identifique o que precisa ser esclarecido agora. Uma decisão clara pode ajudar você a deixar de gastar energia com o mesmo impasse.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Sagitário: Uma ideia para um passeio, curso ou projeto pessoal pode despertar seu interesse, mas vale verificar os detalhes antes de se comprometer. Pesquise custos, horários e condições, principalmente se a decisão afetar sua rotina nas próximas semanas. Planejar não tira a espontaneidade, apenas evita surpresas desagradáveis.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-floresta

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Você pode sentir vontade de adiantar várias tarefas para começar a semana com tudo sob controle. Escolha apenas o que realmente precisa ser feito no domingo e deixe o restante para o horário adequado. Descansar sem culpa também ajuda a manter a produtividade ao longo dos próximos dias.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Laranja

Aquário: Uma sugestão de alguém pode apresentar uma solução diferente para um problema que parecia complicado. Antes de rejeitar a ideia por não seguir seu método habitual, teste se ela funciona em pequena escala. Uma mudança simples pode poupar tempo e tornar uma tarefa menos cansativa.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-petróleo

Peixes: Você pode precisar decidir se continua investindo tempo em uma situação que oferece pouco retorno, seja em uma relação, seja em um compromisso pessoal. Observe os comportamentos e os resultados, não apenas as promessas. Estabelecer um limite com respeito pode ajudar a preservar sua energia para o que realmente importa.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Terracota

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