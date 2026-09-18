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Cor e número da sorte de hoje (18 de setembro): responsabilidade e bom julgamento protegem sua reputação

O dia exige discrição, maturidade e cuidado ao tomar decisões que envolvem responsabilidades, informações importantes e a confiança de outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 18 de setembro, situações que envolvem responsabilidade e confiança podem ganhar mais peso. Questões profissionais, decisões oficiais e assuntos ligados à reputação exigem atenção antes de qualquer atitude. Em vez de agir rapidamente, vale reunir os fatos básicos, avaliar as consequências e usar sua influência com responsabilidade, especialmente quando outras pessoas dependem do seu julgamento. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma decisão urgente pode colocar você em uma posição de maior responsabilidade. Reúna as informações essenciais e deixe sua posição clara, mas evite agir como se precisasse controlar tudo sozinho.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Marrom-avermelhado

Touro: Um bem de valor pode precisar de mais proteção. Verifique se o armazenamento, o seguro e as regras de acesso são realmente adequados antes de confiar no sistema atual.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-jardim

Gêmeos: Um profissional mais experiente pode pedir sua opinião de maneira inesperada. Responda de forma objetiva e deixe claro o que você sabe com certeza e o que representa apenas sua interpretação.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-safira

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Uma questão familiar pode exigir que alguém assuma a liderança. Deixe cada pessoa apresentar o que pensa e, depois, concentre-se em organizar os aspectos práticos da situação.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Creme-amêndoa

Leão: Uma oportunidade de grande visibilidade pode vir acompanhada de expectativas rigorosas. Antes de assumir algo diretamente ligado à sua reputação, descubra exatamente como o sucesso será avaliado.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Âmbar

Virgem: Documentos e registros importantes podem exigir controles mais rígidos. Revise as permissões de acesso e certifique-se de que informações confidenciais não estejam disponíveis para quem já não precisa delas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-oliva-acinzentado

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Uma negociação pode envolver uma diferença significativa de autoridade entre as partes. Seja respeitoso, mas não abra mão de uma condição importante apenas porque a outra pessoa ocupa uma posição superior.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Ameixa-acinzentado

Escorpião: Alguém pode confiar uma informação delicada a você. Não use aquilo que descobriu para obter uma vantagem em outro assunto e preserve a confiança que foi depositada em você.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-noz

Sagitário: Uma decisão de liderança pode afetar várias pessoas ao mesmo tempo. Explique brevemente os motivos que levaram à escolha para que os demais consigam compreender a direção, mesmo que não concordem com ela.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-claro

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Você pode assumir uma responsabilidade simplesmente porque é uma das poucas pessoas que conhece determinado processo. Registre as etapas importantes e prepare alguém competente para assumir a função quando necessário.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Marrom-taupe

Aquário: Um grupo pode ajudar você a entender melhor como os recursos estão sendo utilizados. Crie um sistema transparente, com decisões fáceis de explicar e consultar posteriormente.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-petróleo

Peixes: Alguém pode procurar sua ajuda para se proteger de uma situação difícil. Faça o que estiver ao seu alcance na parte prática, mas não prometa um resultado que não depende apenas de você.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Bege-rosado

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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