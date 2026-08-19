ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (19 de agosto): equilíbrio nas escolhas ajuda a evitar problemas e abre espaço para boas oportunidades

Nesta quarta-feira, comunicação, dinheiro e relações pessoais pedem atenção aos detalhes e disposição para tomar decisões sem tentar agradar todo mundo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece conversas mais equilibradas e decisões tomadas com calma. A vontade de evitar conflitos pode facilitar alguns acordos, mas adiar uma resposta necessária também pode aumentar a confusão. Em situações que envolvem dinheiro, trabalho ou relacionamentos, deixar tudo claro desde o início tende a ser a melhor escolha.

Também vale conferir documentos, pagamentos, reservas e outros detalhes práticos antes de confirmar qualquer compromisso. Uma pequena verificação agora pode evitar um problema maior depois. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

Áries: Uma conversa ou debate pode trazer perguntas bastante diferentes entre si. Responda a cada pessoa de acordo com o que foi realmente questionado, sem mudar sua posição apenas para conquistar a aprovação de quem está ao redor.

Cor da sorte: Vermelho-alaranjado

Número da sorte: 1

Touro: Você pode receber uma cobrança referente a um valor que já foi pago. Procure o comprovante e responda com a documentação necessária. Não faça um novo pagamento antes de confirmar o que aconteceu.

Cor da sorte: Verde-escuro

Número da sorte: 2

Gêmeos: Um documento traduzido pode ter perdido uma informação importante. Antes de enviá-lo, peça para alguém com domínio do idioma revisar nomes, datas e termos formais para evitar erros que possam comprometer o conteúdo.

Cor da sorte: Azul-intenso

Número da sorte: 3

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: A organização dos lugares em uma reunião ou comemoração familiar pode precisar de alguns ajustes. Em vez de separar as pessoas por importância, considere idade, mobilidade e conforto para tornar o encontro melhor para todos.

Cor da sorte: Branco-giz

Número da sorte: 5

Leão: Uma indicação para prêmio, seleção ou reconhecimento público exige informações precisas. Escolha sua principal conquista e reúna datas, resultados e outros dados que comprovem aquilo que você realizou.

Cor da sorte: Amarelo-vivo

Número da sorte: 4

Virgem: Um erro que passou despercebido na versão digital pode aparecer no material impresso. Antes de aprovar uma grande quantidade, confira pessoalmente uma cópia física e procure problemas de formatação ou impressão.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 9

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Duas pessoas podem pedir sua ajuda para resolver um desentendimento. Ouça os dois lados, anote os pontos principais e procure uma solução baseada nas responsabilidades de cada um, sem deixar que a proximidade pessoal influencie sua decisão.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Escorpião: Contas compartilhadas podem representar um risco para a segurança de informações. Revise quem ainda precisa ter acesso, defina permissões específicas e retire imediatamente pessoas que já não trabalham no projeto.

Cor da sorte: Vermelho-pedra

Número da sorte: 7

Sagitário: O seguro de uma viagem pode não cobrir a atividade que você pretende realizar. Antes de concluir a reserva, leia as condições da apólice e confirme se o que você planeja fazer está realmente incluído.

Cor da sorte: Amarelo-cítrico

Número da sorte: 1

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Uma cobrança pode ficar parada quando não está claro quem precisa aprová-la. Identifique a pessoa responsável e envie a nota fiscal acompanhada de todos os documentos necessários em um único pacote.

Cor da sorte: Marrom-teca

Número da sorte: 8

Aquário: Uma pesquisa aberta ao público pode refletir apenas a opinião das pessoas mais dispostas a falar. Antes de usar o resultado para tomar uma decisão importante, confira quem respondeu e se o grupo representa de fato o público que será afetado.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

Peixes: Um convite pode consumir mais energia do que você imagina. Antes de confirmar, confira o horário, o local e quem estará presente. Assim, você consegue decidir se vale a pena dedicar toda a noite ao compromisso.

Cor da sorte: Rosa-bala