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Cor e número da sorte de hoje (19 de agosto): equilíbrio nas escolhas ajuda a evitar problemas e abre espaço para boas oportunidades

Nesta quarta-feira, comunicação, dinheiro e relações pessoais pedem atenção aos detalhes e disposição para tomar decisões sem tentar agradar todo mundo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia favorece conversas mais equilibradas e decisões tomadas com calma. A vontade de evitar conflitos pode facilitar alguns acordos, mas adiar uma resposta necessária também pode aumentar a confusão. Em situações que envolvem dinheiro, trabalho ou relacionamentos, deixar tudo claro desde o início tende a ser a melhor escolha.

Também vale conferir documentos, pagamentos, reservas e outros detalhes práticos antes de confirmar qualquer compromisso. Uma pequena verificação agora pode evitar um problema maior depois. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma conversa ou debate pode trazer perguntas bastante diferentes entre si. Responda a cada pessoa de acordo com o que foi realmente questionado, sem mudar sua posição apenas para conquistar a aprovação de quem está ao redor.

Cor da sorte: Vermelho-alaranjado

Número da sorte: 1

Touro: Você pode receber uma cobrança referente a um valor que já foi pago. Procure o comprovante e responda com a documentação necessária. Não faça um novo pagamento antes de confirmar o que aconteceu.

Cor da sorte: Verde-escuro

Número da sorte: 2

Gêmeos: Um documento traduzido pode ter perdido uma informação importante. Antes de enviá-lo, peça para alguém com domínio do idioma revisar nomes, datas e termos formais para evitar erros que possam comprometer o conteúdo.

Cor da sorte: Azul-intenso

Número da sorte: 3

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: A organização dos lugares em uma reunião ou comemoração familiar pode precisar de alguns ajustes. Em vez de separar as pessoas por importância, considere idade, mobilidade e conforto para tornar o encontro melhor para todos.

Cor da sorte: Branco-giz

Número da sorte: 5

Leão: Uma indicação para prêmio, seleção ou reconhecimento público exige informações precisas. Escolha sua principal conquista e reúna datas, resultados e outros dados que comprovem aquilo que você realizou.

Cor da sorte: Amarelo-vivo

Número da sorte: 4

Virgem: Um erro que passou despercebido na versão digital pode aparecer no material impresso. Antes de aprovar uma grande quantidade, confira pessoalmente uma cópia física e procure problemas de formatação ou impressão.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 9

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Duas pessoas podem pedir sua ajuda para resolver um desentendimento. Ouça os dois lados, anote os pontos principais e procure uma solução baseada nas responsabilidades de cada um, sem deixar que a proximidade pessoal influencie sua decisão.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

Escorpião: Contas compartilhadas podem representar um risco para a segurança de informações. Revise quem ainda precisa ter acesso, defina permissões específicas e retire imediatamente pessoas que já não trabalham no projeto.

Cor da sorte: Vermelho-pedra

Número da sorte: 7

Sagitário: O seguro de uma viagem pode não cobrir a atividade que você pretende realizar. Antes de concluir a reserva, leia as condições da apólice e confirme se o que você planeja fazer está realmente incluído.

Cor da sorte: Amarelo-cítrico

Número da sorte: 1

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Uma cobrança pode ficar parada quando não está claro quem precisa aprová-la. Identifique a pessoa responsável e envie a nota fiscal acompanhada de todos os documentos necessários em um único pacote.

Cor da sorte: Marrom-teca

Número da sorte: 8

Aquário: Uma pesquisa aberta ao público pode refletir apenas a opinião das pessoas mais dispostas a falar. Antes de usar o resultado para tomar uma decisão importante, confira quem respondeu e se o grupo representa de fato o público que será afetado.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

Peixes: Um convite pode consumir mais energia do que você imagina. Antes de confirmar, confira o horário, o local e quem estará presente. Assim, você consegue decidir se vale a pena dedicar toda a noite ao compromisso.

Cor da sorte: Rosa-bala

Número da sorte: 4

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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