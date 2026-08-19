Cor e número da sorte de hoje (19 de agosto): equilíbrio nas escolhas ajuda a evitar problemas e abre espaço para boas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:00
O dia favorece conversas mais equilibradas e decisões tomadas com calma. A vontade de evitar conflitos pode facilitar alguns acordos, mas adiar uma resposta necessária também pode aumentar a confusão. Em situações que envolvem dinheiro, trabalho ou relacionamentos, deixar tudo claro desde o início tende a ser a melhor escolha.
Também vale conferir documentos, pagamentos, reservas e outros detalhes práticos antes de confirmar qualquer compromisso. Uma pequena verificação agora pode evitar um problema maior depois. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".
Áries: Uma conversa ou debate pode trazer perguntas bastante diferentes entre si. Responda a cada pessoa de acordo com o que foi realmente questionado, sem mudar sua posição apenas para conquistar a aprovação de quem está ao redor.
Cor da sorte: Vermelho-alaranjado
Número da sorte: 1
Touro: Você pode receber uma cobrança referente a um valor que já foi pago. Procure o comprovante e responda com a documentação necessária. Não faça um novo pagamento antes de confirmar o que aconteceu.
Cor da sorte: Verde-escuro
Número da sorte: 2
Gêmeos: Um documento traduzido pode ter perdido uma informação importante. Antes de enviá-lo, peça para alguém com domínio do idioma revisar nomes, datas e termos formais para evitar erros que possam comprometer o conteúdo.
Cor da sorte: Azul-intenso
Número da sorte: 3
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Câncer: A organização dos lugares em uma reunião ou comemoração familiar pode precisar de alguns ajustes. Em vez de separar as pessoas por importância, considere idade, mobilidade e conforto para tornar o encontro melhor para todos.
Cor da sorte: Branco-giz
Número da sorte: 5
Leão: Uma indicação para prêmio, seleção ou reconhecimento público exige informações precisas. Escolha sua principal conquista e reúna datas, resultados e outros dados que comprovem aquilo que você realizou.
Cor da sorte: Amarelo-vivo
Número da sorte: 4
Virgem: Um erro que passou despercebido na versão digital pode aparecer no material impresso. Antes de aprovar uma grande quantidade, confira pessoalmente uma cópia física e procure problemas de formatação ou impressão.
Cor da sorte: Verde-musgo
Número da sorte: 9
Perfume ideal para cada signo
Libra: Duas pessoas podem pedir sua ajuda para resolver um desentendimento. Ouça os dois lados, anote os pontos principais e procure uma solução baseada nas responsabilidades de cada um, sem deixar que a proximidade pessoal influencie sua decisão.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 6
Escorpião: Contas compartilhadas podem representar um risco para a segurança de informações. Revise quem ainda precisa ter acesso, defina permissões específicas e retire imediatamente pessoas que já não trabalham no projeto.
Cor da sorte: Vermelho-pedra
Número da sorte: 7
Sagitário: O seguro de uma viagem pode não cobrir a atividade que você pretende realizar. Antes de concluir a reserva, leia as condições da apólice e confirme se o que você planeja fazer está realmente incluído.
Cor da sorte: Amarelo-cítrico
Número da sorte: 1
As plantas que são a cara de cada signo
Capricórnio: Uma cobrança pode ficar parada quando não está claro quem precisa aprová-la. Identifique a pessoa responsável e envie a nota fiscal acompanhada de todos os documentos necessários em um único pacote.
Cor da sorte: Marrom-teca
Número da sorte: 8
Aquário: Uma pesquisa aberta ao público pode refletir apenas a opinião das pessoas mais dispostas a falar. Antes de usar o resultado para tomar uma decisão importante, confira quem respondeu e se o grupo representa de fato o público que será afetado.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 2
Peixes: Um convite pode consumir mais energia do que você imagina. Antes de confirmar, confira o horário, o local e quem estará presente. Assim, você consegue decidir se vale a pena dedicar toda a noite ao compromisso.
Cor da sorte: Rosa-bala
Número da sorte: 4