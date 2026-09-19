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Cor e número da sorte de hoje (19 de setembro): organização e escolhas conscientes ajudam a evitar problemas

O sábado favorece decisões cuidadosas, atenção aos detalhes e uma postura mais seletiva diante de compromissos, gastos e situações que envolvem outras pessoas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado, 19 de setembro, algumas situações podem exigir mais planejamento do que parecia inicialmente. Compromissos, deslocamentos, compras e conversas importantes ficam mais fáceis de administrar quando você confere os detalhes antes de agir. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, concentre-se no que realmente precisa da sua atenção e evite assumir responsabilidades que poderiam ser divididas.

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Áries: Uma mudança de última hora pode exigir que você reorganize seus planos. Antes de reagir, confirme o que realmente mudou e quais alternativas estão disponíveis. Uma resposta precipitada pode criar um problema maior do que o original.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Laranja-queimado

Touro: Uma compra para a casa pode parecer mais urgente do que realmente é. Compare preços, confira a qualidade do produto e pense se o gasto cabe no orçamento antes de decidir. Um pouco de paciência pode evitar uma despesa desnecessária.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Gêmeos: Uma conversa pode começar de maneira casual e terminar envolvendo uma informação importante. Preste atenção ao que está sendo dito e não repasse algo que ainda não foi confirmado. Se precisar esclarecer um assunto, pergunte diretamente em vez de tirar conclusões.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-marinho

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Uma questão dentro de casa pode exigir que você organize tarefas entre diferentes pessoas. Evite assumir tudo sozinho apenas para acelerar o processo. Distribua as responsabilidades de forma clara e estabeleça o que precisa ser feito primeiro.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-claro

Leão: Um convite ou programa social pode colocar você diante de uma escolha entre agradar outras pessoas e preservar seus próprios planos. Não aceite automaticamente. Veja se o compromisso realmente combina com o que você deseja fazer neste sábado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Virgem: Uma tarefa que envolve documentos, pagamentos ou informações pessoais merece uma segunda conferência. Antes de confirmar qualquer coisa, revise nomes, datas e valores. Um pequeno erro percebido agora pode evitar retrabalho nos próximos dias.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-celeste

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Uma conversa sobre dinheiro pode surgir entre pessoas próximas. Se houver uma divisão de despesas ou um acordo informal, deixe os valores e as responsabilidades claros para todos. Evitar o assunto agora pode tornar a situação mais desconfortável depois.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Violeta

Escorpião: Alguém pode tentar envolver você em um problema que começou antes de sua participação. Ouça a situação, mas não assuma uma responsabilidade que não é sua. Se puder ajudar, defina claramente até onde consegue ir.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Sagitário: Um passeio ou deslocamento pode exigir mais atenção aos horários. Confirme reservas, endereços e condições antes de sair para evitar contratempos. A experiência será melhor se você deixar uma margem de tempo para imprevistos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-água

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma pendência que você vem adiando pode finalmente ser resolvida, desde que você comece pela parte mais simples. Não espere ter tempo para cuidar de tudo. Separe alguns minutos, conclua uma etapa e avance gradualmente.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Aquário: Uma ideia compartilhada em uma conversa pode parecer promissora, mas ainda precisa de detalhes antes de virar um plano. Pergunte quem ficará responsável por cada etapa e quais recursos serão necessários. Isso ajudará a separar entusiasmo de viabilidade.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Bege

Peixes: Uma pessoa próxima pode procurar você para pedir ajuda com uma questão pessoal. Escute antes de oferecer uma solução e deixe claro o que você realmente pode fazer. Ajudar não significa assumir o problema inteiro para si.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-petróleo

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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