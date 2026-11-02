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Cor e número da sorte de hoje (2 de novembro): acolha as emoções e evite decisões por impulso

Neste Dia de Finados, o feriado nacional convida à lembrança, ao respeito e à tranquilidade, enquanto pequenas atitudes ajudam a evitar conflitos e gastos desnecessários

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Esta segunda-feira, 2 de novembro, é feriado nacional pelo Dia de Finados, uma data dedicada à memória de quem já partiu. O momento pede sensibilidade com os próprios sentimentos e atenção às necessidades de familiares e pessoas próximas. Se alguma situação provocar irritação ou ansiedade, procure não reagir imediatamente. Também vale evitar compras feitas apenas para aliviar o humor. Confira as orientações para cada signo, com seu número e sua cor da sorte, na previsão do site "Times of India".

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Áries: O convívio familiar pode exigir mais paciência. Diferenças de opinião ou comentários inesperados não precisam se transformar em discussão. Se estiver reunido com parentes, escolha as palavras com cuidado e respeite o tempo de cada pessoa.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Framboesa

Touro: Uma fala pouco delicada de um irmão, vizinho ou familiar pode incomodar. Antes de responder, considere que nem todo comentário merece uma reação imediata. Se for necessário esclarecer algo, espere um momento mais tranquilo.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-salsão

Gêmeos: O desejo de comprar alguma coisa para mudar o humor pode aparecer com força. Antes de concluir um pedido ou sair para fazer compras, confira se a aquisição é realmente necessária. Adiar a decisão pode evitar arrependimentos.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-palha

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: As emoções podem ficar mais intensas, especialmente diante de lembranças e assuntos familiares. Reserve momentos para descansar e não assuma compromissos importantes apenas para agradar alguém. Respeitar seus limites também é uma forma de cuidado.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-leitoso

Leão: Preocupações acumuladas podem atrapalhar seu descanso. Se perceber que está levando problemas para a hora de dormir, tente desacelerar, fazer uma caminhada leve ou deixar as tarefas para outro momento. Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado-antigo

Virgem: Uma amizade pode pedir dinheiro ou um favor que comprometa seus planos. Avalie sua disponibilidade antes de aceitar. Se não puder ajudar, explique com educação. Dizer não quando necessário evita ressentimentos e dificuldades financeiras.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-vivo

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Pendências profissionais podem continuar ocupando seus pensamentos durante o feriado. Evite responder mensagens de trabalho enquanto estiver irritado ou preocupado. Aproveite o dia para descansar e retome as conversas quando puder avaliar tudo com mais clareza.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: Um passeio, uma visita ou um compromisso planejado pode sofrer adiamentos. Em vez de insistir em um cronograma que não depende apenas de você, reorganize os detalhes com calma. A mudança pode evitar contratempos maiores.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vermelho-óxido

Sagitário: Despesas compartilhadas merecem atenção, principalmente se você e outra pessoa tiverem expectativas diferentes sobre o orçamento. Se houve uma compra sem combinação prévia, espere a irritação passar e converse sobre limites e prioridades.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bege-areia

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Seu parceiro ou alguém próximo pode demonstrar mau humor e precisar de espaço. Não pressione por explicações imediatas. Uma conversa respeitosa, no momento adequado, tende a ser mais produtiva do que insistir em respostas.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cinza-aço

Aquário: Em dias de maior tensão, hábitos simples podem acabar ficando de lado. Procure manter os horários das refeições, beber água e fazer pausas ao longo do dia. Cuidar do corpo ajuda a preservar a disposição e a paciência.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-marinho

Peixes: Crianças, familiares ou atividades criativas podem exigir mais paciência. Se algo sair diferente do esperado, evite elevar o tom de voz. Explique o que precisa ser feito com calma e permita que os outros também expressem suas opiniões.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-limão

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