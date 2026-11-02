ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (2 de novembro): acolha as emoções e evite decisões por impulso

Neste Dia de Finados, o feriado nacional convida à lembrança, ao respeito e à tranquilidade, enquanto pequenas atitudes ajudam a evitar conflitos e gastos desnecessários

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Esta segunda-feira, 2 de novembro, é feriado nacional pelo Dia de Finados, uma data dedicada à memória de quem já partiu. O momento pede sensibilidade com os próprios sentimentos e atenção às necessidades de familiares e pessoas próximas. Se alguma situação provocar irritação ou ansiedade, procure não reagir imediatamente. Também vale evitar compras feitas apenas para aliviar o humor. Confira as orientações para cada signo, com seu número e sua cor da sorte, na previsão do site "Times of India".

Áries: O convívio familiar pode exigir mais paciência. Diferenças de opinião ou comentários inesperados não precisam se transformar em discussão. Se estiver reunido com parentes, escolha as palavras com cuidado e respeite o tempo de cada pessoa.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Framboesa

Touro: Uma fala pouco delicada de um irmão, vizinho ou familiar pode incomodar. Antes de responder, considere que nem todo comentário merece uma reação imediata. Se for necessário esclarecer algo, espere um momento mais tranquilo.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-salsão

Gêmeos: O desejo de comprar alguma coisa para mudar o humor pode aparecer com força. Antes de concluir um pedido ou sair para fazer compras, confira se a aquisição é realmente necessária. Adiar a decisão pode evitar arrependimentos.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-palha

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: As emoções podem ficar mais intensas, especialmente diante de lembranças e assuntos familiares. Reserve momentos para descansar e não assuma compromissos importantes apenas para agradar alguém. Respeitar seus limites também é uma forma de cuidado.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-leitoso

Leão: Preocupações acumuladas podem atrapalhar seu descanso. Se perceber que está levando problemas para a hora de dormir, tente desacelerar, fazer uma caminhada leve ou deixar as tarefas para outro momento. Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Dourado-antigo

Virgem: Uma amizade pode pedir dinheiro ou um favor que comprometa seus planos. Avalie sua disponibilidade antes de aceitar. Se não puder ajudar, explique com educação. Dizer não quando necessário evita ressentimentos e dificuldades financeiras.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-vivo

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra: Pendências profissionais podem continuar ocupando seus pensamentos durante o feriado. Evite responder mensagens de trabalho enquanto estiver irritado ou preocupado. Aproveite o dia para descansar e retome as conversas quando puder avaliar tudo com mais clareza.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: Um passeio, uma visita ou um compromisso planejado pode sofrer adiamentos. Em vez de insistir em um cronograma que não depende apenas de você, reorganize os detalhes com calma. A mudança pode evitar contratempos maiores.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vermelho-óxido

Sagitário: Despesas compartilhadas merecem atenção, principalmente se você e outra pessoa tiverem expectativas diferentes sobre o orçamento. Se houve uma compra sem combinação prévia, espere a irritação passar e converse sobre limites e prioridades.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bege-areia

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Capricórnio: Seu parceiro ou alguém próximo pode demonstrar mau humor e precisar de espaço. Não pressione por explicações imediatas. Uma conversa respeitosa, no momento adequado, tende a ser mais produtiva do que insistir em respostas.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cinza-aço

Aquário: Em dias de maior tensão, hábitos simples podem acabar ficando de lado. Procure manter os horários das refeições, beber água e fazer pausas ao longo do dia. Cuidar do corpo ajuda a preservar a disposição e a paciência.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-marinho

Peixes: Crianças, familiares ou atividades criativas podem exigir mais paciência. Se algo sair diferente do esperado, evite elevar o tom de voz. Explique o que precisa ser feito com calma e permita que os outros também expressem suas opiniões.

Número da sorte: 6