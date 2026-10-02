ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (2 de outubro): calma antes de tomar decisões faz diferença

A sexta-feira pede mais atenção nas conversas, nos compromissos financeiros e nas decisões que podem ter consequências maiores do que parecem

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 2 de outubro, uma reação rápida pode transformar um problema pequeno em uma situação mais difícil de administrar. Antes de responder a uma mensagem, aceitar uma condição ou alterar um plano importante, confira as informações disponíveis e pense nas consequências. O dia favorece decisões firmes, mas tomadas depois de uma análise cuidadosa. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma resposta dada no impulso pode causar mais problemas do que a situação original. Leia mensagens e propostas até o fim antes de responder de maneira definitiva. Se algo incomodar, espere alguns minutos e organize o que realmente precisa ser dito.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Ocre-avermelhado

Touro: Uma conversa sobre dinheiro pode ficar tensa quando as expectativas não estão claras. Antes de aceitar uma despesa adicional, diga exatamente quanto pode pagar e quais condições consegue cumprir. Ter um limite definido evita compromissos difíceis depois.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-musgo

Gêmeos: Informações sobre uma mesma situação podem chegar de várias fontes ao mesmo tempo. Antes de alterar um plano importante, confira de onde veio cada informação e se ela realmente foi confirmada. Evite tomar uma decisão grande com base apenas em uma mensagem.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-cerúleo

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer: Questões pessoais podem parecer mais intensas hoje, principalmente quando envolvem pessoas próximas. Preserve seu espaço quando precisar, mas explique com clareza o motivo do afastamento. Quem realmente precisa de você poderá compreender melhor seus limites se souber o que está acontecendo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Creme de coco

Leão: Um conflito no trabalho pode envolver tanto orgulho quanto fatos concretos. Em vez de tentar descobrir quem está certo, concentre a conversa no resultado que precisa ser alcançado. Uma solução prática pode ser mais útil do que prolongar a discussão.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Ocre-dourado

Virgem: Um erro escondido pode aparecer durante uma tarefa mais complexa. Procure primeiro a origem do problema, em vez de corrigir apenas o resultado final. Depois, revise novamente o documento, cálculo ou procedimento para garantir que a falha não permaneça.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-ardósia

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra: Alguém pode tentar fazer você assumir um compromisso rapidamente. Não aceite apenas para evitar uma situação desconfortável. Se faltar alguma condição importante, peça que ela seja apresentada por escrito antes de confirmar qualquer coisa.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Ameixa-acinzentada

Escorpião: Uma informação delicada pode chegar até você sem que esteja claro por que foi compartilhada. Evite repassar o conteúdo antes de entender melhor a situação. Preservar a confidencialidade agora pode evitar um problema maior depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Ameixa-escura

Sagitário: Horários e planos de viagem podem sofrer mudanças inesperadas. Se você tiver um compromisso importante, deixe uma margem para atrasos e tenha uma alternativa preparada. Um plano de reserva pode impedir que um imprevisto atrapalhe todo o seu dia.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bronze-esverdeado

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Uma negociação pode exigir mais paciência do que o habitual. Mantenha os valores e condições que foram previamente combinados e evite alterar termos apenas para encerrar a conversa rapidamente. Ceder sem avaliar as consequências pode criar um problema maior.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Bronze-cacau

Aquário: Opiniões muito fortes podem deixar uma discussão em grupo mais tensa. Quando isso acontecer, volte aos fatos que todos conseguem verificar e evite transformar diferenças de opinião em conflitos pessoais. Uma informação objetiva pode ajudar a reorganizar a conversa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-marinho

Peixes: Uma preocupação emocional pode interferir na maneira como você avalia uma situação prática. Separe o que realmente aconteceu daquilo que você teme que aconteça. Essa distinção pode ajudar a tomar uma decisão mais equilibrada.

Número da sorte: 4