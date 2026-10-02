Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (2 de outubro): calma antes de tomar decisões faz diferença

A sexta-feira pede mais atenção nas conversas, nos compromissos financeiros e nas decisões que podem ter consequências maiores do que parecem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 2 de outubro, uma reação rápida pode transformar um problema pequeno em uma situação mais difícil de administrar. Antes de responder a uma mensagem, aceitar uma condição ou alterar um plano importante, confira as informações disponíveis e pense nas consequências. O dia favorece decisões firmes, mas tomadas depois de uma análise cuidadosa. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Pode guardar o drama: 3 signos têm motivos de sobra para sorrir hoje (2 de outubro)

Pode guardar o drama: 3 signos têm motivos de sobra para sorrir hoje (2 de outubro)

Imagem - O universo finalmente vai pagar a conta: 3 signos podem ver o esforço valer a pena hoje (2 de outubro)

O universo finalmente vai pagar a conta: 3 signos podem ver o esforço valer a pena hoje (2 de outubro)

Imagem - Hoje (2 de outubro), estes signos podem encontrar mais clareza no trabalho e colocar a vida financeira em ordem

Hoje (2 de outubro), estes signos podem encontrar mais clareza no trabalho e colocar a vida financeira em ordem

Áries: Uma resposta dada no impulso pode causar mais problemas do que a situação original. Leia mensagens e propostas até o fim antes de responder de maneira definitiva. Se algo incomodar, espere alguns minutos e organize o que realmente precisa ser dito.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Ocre-avermelhado

Touro: Uma conversa sobre dinheiro pode ficar tensa quando as expectativas não estão claras. Antes de aceitar uma despesa adicional, diga exatamente quanto pode pagar e quais condições consegue cumprir. Ter um limite definido evita compromissos difíceis depois.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-musgo

Gêmeos: Informações sobre uma mesma situação podem chegar de várias fontes ao mesmo tempo. Antes de alterar um plano importante, confira de onde veio cada informação e se ela realmente foi confirmada. Evite tomar uma decisão grande com base apenas em uma mensagem.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-cerúleo

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Questões pessoais podem parecer mais intensas hoje, principalmente quando envolvem pessoas próximas. Preserve seu espaço quando precisar, mas explique com clareza o motivo do afastamento. Quem realmente precisa de você poderá compreender melhor seus limites se souber o que está acontecendo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Creme de coco

Leão: Um conflito no trabalho pode envolver tanto orgulho quanto fatos concretos. Em vez de tentar descobrir quem está certo, concentre a conversa no resultado que precisa ser alcançado. Uma solução prática pode ser mais útil do que prolongar a discussão.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Ocre-dourado

Virgem: Um erro escondido pode aparecer durante uma tarefa mais complexa. Procure primeiro a origem do problema, em vez de corrigir apenas o resultado final. Depois, revise novamente o documento, cálculo ou procedimento para garantir que a falha não permaneça.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-ardósia

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
1 de 12
Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra: Alguém pode tentar fazer você assumir um compromisso rapidamente. Não aceite apenas para evitar uma situação desconfortável. Se faltar alguma condição importante, peça que ela seja apresentada por escrito antes de confirmar qualquer coisa.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Ameixa-acinzentada

Escorpião: Uma informação delicada pode chegar até você sem que esteja claro por que foi compartilhada. Evite repassar o conteúdo antes de entender melhor a situação. Preservar a confidencialidade agora pode evitar um problema maior depois.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Ameixa-escura

Sagitário: Horários e planos de viagem podem sofrer mudanças inesperadas. Se você tiver um compromisso importante, deixe uma margem para atrasos e tenha uma alternativa preparada. Um plano de reserva pode impedir que um imprevisto atrapalhe todo o seu dia.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bronze-esverdeado

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma negociação pode exigir mais paciência do que o habitual. Mantenha os valores e condições que foram previamente combinados e evite alterar termos apenas para encerrar a conversa rapidamente. Ceder sem avaliar as consequências pode criar um problema maior.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Bronze-cacau

Aquário: Opiniões muito fortes podem deixar uma discussão em grupo mais tensa. Quando isso acontecer, volte aos fatos que todos conseguem verificar e evite transformar diferenças de opinião em conflitos pessoais. Uma informação objetiva pode ajudar a reorganizar a conversa.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-marinho

Peixes: Uma preocupação emocional pode interferir na maneira como você avalia uma situação prática. Separe o que realmente aconteceu daquilo que você teme que aconteça. Essa distinção pode ajudar a tomar uma decisão mais equilibrada.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Rosa-argila

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - A mansão de 10,5 mil m² onde Ayrton Senna viveu em Portugal tinha casa exclusiva para hóspedes e até campo de golfe particular

A mansão de 10,5 mil m² onde Ayrton Senna viveu em Portugal tinha casa exclusiva para hóspedes e até campo de golfe particular
Imagem - Karina Zeviani morreu de quê? Ex-The Voice Brasil lutava contra câncer há dois anos

Karina Zeviani morreu de quê? Ex-The Voice Brasil lutava contra câncer há dois anos
Imagem - Ex-estrela da Globo desabafa sobre filho assassinado a tiros aos 26 anos: 'Como você era lindo'

Ex-estrela da Globo desabafa sobre filho assassinado a tiros aos 26 anos: 'Como você era lindo'