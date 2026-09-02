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Cor e número da sorte de hoje (2 de setembro): responsabilidade pede limites e escolhas mais realistas

Nesta quarta-feira, saber até onde você consegue ir será tão importante quanto cumprir aquilo que já foi combinado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia pede mais paciência com tarefas que pareciam simples no começo. Prazos apertados, gastos inesperados e compromissos assumidos anteriormente podem pesar mais do que o previsto, tornando necessário reorganizar prioridades.

Em vez de tentar dar conta de tudo, vale identificar o que realmente precisa ser feito e abrir espaço para imprevistos. Reduzir uma obrigação hoje pode ser mais inteligente do que assumir um compromisso que depois será difícil cumprir. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pelo site "Times of India".

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Áries: Uma responsabilidade que parecia pequena pode começar a pesar. Revise seus prazos e deixe uma margem suficiente para concluir a tarefa sem transformar os próximos dias em uma corrida contra o relógio.

Cor da sorte: Vermelho-madeira

Número da sorte: 9

Touro: Uma despesa recorrente pode estar ligada mais à comodidade do que à necessidade. Experimente uma alternativa mais barata durante alguns dias e veja se realmente fará falta.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: Um prazo pode envolver várias pessoas, mas ninguém parece ser o responsável pela entrega final. Antes de concluir sua parte, confirme quem deve reunir e enviar o material completo.

Cor da sorte: Azul-catarata

Número da sorte: 7

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Talvez seja hora de repor alguns itens importantes em casa. Confira medicamentos básicos, pilhas, lanternas e contatos de emergência para não ser pego de surpresa quando precisar deles.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Leão: Uma oportunidade atraente pode trazer responsabilidades que não aparecem de imediato. Antes de aceitar, pense no trabalho que continuará existindo depois que a empolgação e o reconhecimento inicial passarem.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Virgem: Pequenos problemas podem consumir um tempo enorme quando você tenta corrigir todos eles. Concentre-se nos erros que realmente comprometem o resultado e não desperdice energia com detalhes sem importância.

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Número da sorte: 4

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Uma pessoa recém-chegada à sua vida pode testar seus limites rapidamente. Seja cordial, mas deixe claro desde o início aquilo que você não está disposto a aceitar.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Escorpião: Usar uma reserva financeira pode causar preocupação, mas nem todo gasto inesperado representa uma emergência. Diferencie uma necessidade real de uma despesa provocada apenas pela pressa.

Cor da sorte: Coral-escuro

Número da sorte: 3

Sagitário: Uma agenda muito ambiciosa pode deixar pouco espaço para atrasos. Reserve tempo suficiente para o que é realmente importante e elimine pelo menos uma atividade opcional.

Cor da sorte: Verde-pera

Número da sorte: 3

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Um excesso de trabalho pode ser resolvido com ajuda temporária, sem necessidade de criar uma nova obrigação permanente. Se precisar chamar alguém, defina claramente a função e o período de atuação.

Cor da sorte: Marrom-avermelhado

Número da sorte: 4

Aquário: Uma nova regra pode alterar a maneira como seu trabalho ou projeto funciona. Antes de reagir, entenda o motivo da mudança e só depois avalie o que pode ser ajustado na prática.

Cor da sorte: Azul-aço

Número da sorte: 8

Peixes: Conseguir apoio emocional de outras pessoas pode exigir mais esforço do que você esperava. Se a situação estiver pesada demais, não desapareça nem tente assumir tudo: reduza sua participação ao que realmente consegue oferecer.

Cor da sorte: Rosa-chá

Número da sorte: 1

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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