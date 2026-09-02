ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (2 de setembro): responsabilidade pede limites e escolhas mais realistas

Nesta quarta-feira, saber até onde você consegue ir será tão importante quanto cumprir aquilo que já foi combinado

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia pede mais paciência com tarefas que pareciam simples no começo. Prazos apertados, gastos inesperados e compromissos assumidos anteriormente podem pesar mais do que o previsto, tornando necessário reorganizar prioridades.

Em vez de tentar dar conta de tudo, vale identificar o que realmente precisa ser feito e abrir espaço para imprevistos. Reduzir uma obrigação hoje pode ser mais inteligente do que assumir um compromisso que depois será difícil cumprir. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pelo site "Times of India".

Áries: Uma responsabilidade que parecia pequena pode começar a pesar. Revise seus prazos e deixe uma margem suficiente para concluir a tarefa sem transformar os próximos dias em uma corrida contra o relógio.

Cor da sorte: Vermelho-madeira

Número da sorte: 9

Touro: Uma despesa recorrente pode estar ligada mais à comodidade do que à necessidade. Experimente uma alternativa mais barata durante alguns dias e veja se realmente fará falta.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: Um prazo pode envolver várias pessoas, mas ninguém parece ser o responsável pela entrega final. Antes de concluir sua parte, confirme quem deve reunir e enviar o material completo.

Cor da sorte: Azul-catarata

Número da sorte: 7

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: Talvez seja hora de repor alguns itens importantes em casa. Confira medicamentos básicos, pilhas, lanternas e contatos de emergência para não ser pego de surpresa quando precisar deles.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Leão: Uma oportunidade atraente pode trazer responsabilidades que não aparecem de imediato. Antes de aceitar, pense no trabalho que continuará existindo depois que a empolgação e o reconhecimento inicial passarem.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Virgem: Pequenos problemas podem consumir um tempo enorme quando você tenta corrigir todos eles. Concentre-se nos erros que realmente comprometem o resultado e não desperdice energia com detalhes sem importância.

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Número da sorte: 4

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Libra: Uma pessoa recém-chegada à sua vida pode testar seus limites rapidamente. Seja cordial, mas deixe claro desde o início aquilo que você não está disposto a aceitar.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Escorpião: Usar uma reserva financeira pode causar preocupação, mas nem todo gasto inesperado representa uma emergência. Diferencie uma necessidade real de uma despesa provocada apenas pela pressa.

Cor da sorte: Coral-escuro

Número da sorte: 3

Sagitário: Uma agenda muito ambiciosa pode deixar pouco espaço para atrasos. Reserve tempo suficiente para o que é realmente importante e elimine pelo menos uma atividade opcional.

Cor da sorte: Verde-pera

Número da sorte: 3

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Um excesso de trabalho pode ser resolvido com ajuda temporária, sem necessidade de criar uma nova obrigação permanente. Se precisar chamar alguém, defina claramente a função e o período de atuação.

Cor da sorte: Marrom-avermelhado

Número da sorte: 4

Aquário: Uma nova regra pode alterar a maneira como seu trabalho ou projeto funciona. Antes de reagir, entenda o motivo da mudança e só depois avalie o que pode ser ajustado na prática.

Cor da sorte: Azul-aço

Número da sorte: 8

Peixes: Conseguir apoio emocional de outras pessoas pode exigir mais esforço do que você esperava. Se a situação estiver pesada demais, não desapareça nem tente assumir tudo: reduza sua participação ao que realmente consegue oferecer.

Cor da sorte: Rosa-chá