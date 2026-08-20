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Cor e número da sorte de hoje (20 de agosto): oportunidades aparecem, mas calma e atenção evitam decisões precipitadas

Nesta quinta-feira, trabalho, dinheiro e relações pessoais entram em destaque, com boas chances de avanço para quem souber agir com paciência e não se deixar levar pela pressa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 20 de agosto, pode trazer avanços em assuntos que estavam parados, além de oportunidades relacionadas ao trabalho e às finanças. Algumas situações tendem a se resolver com a ajuda de pessoas próximas, enquanto outras exigem mais cautela antes de qualquer decisão.

Também será importante controlar gastos, evitar discussões desnecessárias e prestar atenção ao que familiares e colegas têm a dizer. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente: em alguns casos, esperar e conferir os detalhes pode ser justamente o que evita um prejuízo. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "India Today".

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Áries: Seu entusiasmo estará em alta e pode ajudar a destravar uma tarefa que vinha parada. Amigos ou pessoas próximas podem oferecer uma ajuda importante, mas não mude de ideia apenas porque alguém apresentou uma opinião diferente. Uma oportunidade financeira também pode surgir de maneira inesperada.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 6

Touro: Os resultados financeiros podem exigir mais esforço do que você esperava. Escolha bem as palavras, especialmente em conversas profissionais, e não deixe que uma promessa atraente faça você ignorar possíveis sinais de engano. O reconhecimento pelo seu trabalho tende a aumentar.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Gêmeos: O dia favorece avanços financeiros e profissionais. Uma ideia envolvendo compra ou investimento em um imóvel pode começar a ganhar forma, mas ainda exige pesquisa antes de qualquer compromisso. Evite falar demais sobre seus planos e concentre energia naquilo que precisa ser feito.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 8

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Os gastos podem aumentar e trazer alguma preocupação. Organize melhor o seu tempo e evite transformar pequenas divergências em discussões. No trabalho ou nos negócios, confira contratos, valores e condições antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 5

Leão: A situação financeira tende a melhorar, mas o resultado dependerá principalmente da sua disposição para trabalhar. Pessoas em posições de liderança podem ajudar no andamento de uma tarefa, e uma viagem ou deslocamento ligado ao trabalho pode trazer bons resultados.

Cor da sorte: Vinho-claro

Número da sorte: 3

Virgem: Sua capacidade de liderança estará mais evidente e pode ajudar a concluir tarefas dentro do prazo. Controle a irritação e aproveite o dia para resolver pendências. Se surgir uma proposta de sociedade ou parceria comercial, analise com cuidado antes de aceitar.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 7

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: O momento favorece avanços na carreira e encontros com pessoas que podem contribuir para seus próximos passos. Evite discussões, especialmente quando perceber que a conversa está ficando pessoal. Questões financeiras também podem apresentar sinais positivos, desde que você mantenha os pés no chão.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Escorpião: Faça as tarefas com atenção redobrada e evite agir por impulso. Desentendimentos com familiares podem surgir, enquanto gastos excessivos merecem controle. Se estiver pensando em comprar um imóvel ou fazer uma viagem longa, talvez seja melhor esperar e analisar melhor as condições.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Sagitário: O apoio da família pode ajudar no avanço de um projeto ou trabalho. As finanças tendem a melhorar, e uma mudança profissional pode começar a ser planejada. Ao mesmo tempo, os gastos podem aumentar, então evite confiar em desconhecidos ou assumir compromissos sem conferir as informações.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 1

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Evite emprestar dinheiro hoje, mesmo que o pedido venha de alguém conhecido. Pensamentos negativos podem atrapalhar sua concentração, então mantenha o foco nas tarefas mais importantes. O dia pode ser positivo para competições e desafios profissionais, mas não ignore sinais de que algo não está bem.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 8

Aquário: Seus planos podem avançar e o ambiente profissional tende a ficar mais favorável. Uma boa notícia pode chegar, mas ainda será importante controlar os gastos. Nos relacionamentos, uma postura menos orgulhosa pode abrir espaço para conversas mais leves e agradáveis.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 5

Peixes: Uma questão relacionada a imóvel pode finalmente avançar, enquanto um dinheiro que estava pendente tem chance de voltar para você. Evite pequenas discussões e conte com o apoio da família. No trabalho e nos negócios, mantenha atenção aos detalhes para não transformar uma boa oportunidade em prejuízo.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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