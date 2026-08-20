ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de agosto): oportunidades aparecem, mas calma e atenção evitam decisões precipitadas

Nesta quinta-feira, trabalho, dinheiro e relações pessoais entram em destaque, com boas chances de avanço para quem souber agir com paciência e não se deixar levar pela pressa

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 20 de agosto, pode trazer avanços em assuntos que estavam parados, além de oportunidades relacionadas ao trabalho e às finanças. Algumas situações tendem a se resolver com a ajuda de pessoas próximas, enquanto outras exigem mais cautela antes de qualquer decisão.

Também será importante controlar gastos, evitar discussões desnecessárias e prestar atenção ao que familiares e colegas têm a dizer. Nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente: em alguns casos, esperar e conferir os detalhes pode ser justamente o que evita um prejuízo. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "India Today".

Áries: Seu entusiasmo estará em alta e pode ajudar a destravar uma tarefa que vinha parada. Amigos ou pessoas próximas podem oferecer uma ajuda importante, mas não mude de ideia apenas porque alguém apresentou uma opinião diferente. Uma oportunidade financeira também pode surgir de maneira inesperada.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 6

Touro: Os resultados financeiros podem exigir mais esforço do que você esperava. Escolha bem as palavras, especialmente em conversas profissionais, e não deixe que uma promessa atraente faça você ignorar possíveis sinais de engano. O reconhecimento pelo seu trabalho tende a aumentar.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Gêmeos: O dia favorece avanços financeiros e profissionais. Uma ideia envolvendo compra ou investimento em um imóvel pode começar a ganhar forma, mas ainda exige pesquisa antes de qualquer compromisso. Evite falar demais sobre seus planos e concentre energia naquilo que precisa ser feito.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 8

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: Os gastos podem aumentar e trazer alguma preocupação. Organize melhor o seu tempo e evite transformar pequenas divergências em discussões. No trabalho ou nos negócios, confira contratos, valores e condições antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 5

Leão: A situação financeira tende a melhorar, mas o resultado dependerá principalmente da sua disposição para trabalhar. Pessoas em posições de liderança podem ajudar no andamento de uma tarefa, e uma viagem ou deslocamento ligado ao trabalho pode trazer bons resultados.

Cor da sorte: Vinho-claro

Número da sorte: 3

Virgem: Sua capacidade de liderança estará mais evidente e pode ajudar a concluir tarefas dentro do prazo. Controle a irritação e aproveite o dia para resolver pendências. Se surgir uma proposta de sociedade ou parceria comercial, analise com cuidado antes de aceitar.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 7

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra: O momento favorece avanços na carreira e encontros com pessoas que podem contribuir para seus próximos passos. Evite discussões, especialmente quando perceber que a conversa está ficando pessoal. Questões financeiras também podem apresentar sinais positivos, desde que você mantenha os pés no chão.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Escorpião: Faça as tarefas com atenção redobrada e evite agir por impulso. Desentendimentos com familiares podem surgir, enquanto gastos excessivos merecem controle. Se estiver pensando em comprar um imóvel ou fazer uma viagem longa, talvez seja melhor esperar e analisar melhor as condições.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Sagitário: O apoio da família pode ajudar no avanço de um projeto ou trabalho. As finanças tendem a melhorar, e uma mudança profissional pode começar a ser planejada. Ao mesmo tempo, os gastos podem aumentar, então evite confiar em desconhecidos ou assumir compromissos sem conferir as informações.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 1

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio: Evite emprestar dinheiro hoje, mesmo que o pedido venha de alguém conhecido. Pensamentos negativos podem atrapalhar sua concentração, então mantenha o foco nas tarefas mais importantes. O dia pode ser positivo para competições e desafios profissionais, mas não ignore sinais de que algo não está bem.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 8

Aquário: Seus planos podem avançar e o ambiente profissional tende a ficar mais favorável. Uma boa notícia pode chegar, mas ainda será importante controlar os gastos. Nos relacionamentos, uma postura menos orgulhosa pode abrir espaço para conversas mais leves e agradáveis.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 5

Peixes: Uma questão relacionada a imóvel pode finalmente avançar, enquanto um dinheiro que estava pendente tem chance de voltar para você. Evite pequenas discussões e conte com o apoio da família. No trabalho e nos negócios, mantenha atenção aos detalhes para não transformar uma boa oportunidade em prejuízo.

Cor da sorte: Amarelo