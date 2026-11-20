ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de novembro): tome a iniciativa, defenda suas ideias e abra novos caminhos

Nesta sexta-feira, Dia da Consciência Negra, a energia favorece atitudes corajosas, posicionamentos firmes e iniciativas pessoais, mas pede respeito às diferenças e cuidado para não transformar convicção em impulsividade

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Lua entra em Áries durante a madrugada e movimenta o ritmo do dia. A tendência é sentir mais disposição para agir, resolver pendências e expressar opiniões que estavam guardadas. O feriado também oferece uma oportunidade para refletir sobre igualdade, respeito, identidade e valorização da história e da cultura negra. Aproveite a energia para tomar decisões conscientes, apoiar conversas importantes e fazer escolhas alinhadas aos seus valores. Nem toda batalha precisa ser enfrentada no impulso, mas algumas atitudes não devem mais ser adiadas.

Áries: Com a Lua em seu signo, você pode sentir vontade de assumir o controle de situações que estavam paradas. Use essa disposição para começar um projeto, resolver uma questão pessoal ou tomar uma decisão importante. Nas relações, procure ouvir antes de reagir. Sua coragem será ainda mais produtiva quando vier acompanhada de equilíbrio.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-cobalto

Touro: O dia pede um ritmo mais reservado. Aproveite o feriado para descansar, organizar pensamentos e observar o que precisa mudar antes de tomar uma atitude. Uma questão financeira ou emocional pode exigir mais reflexão. Não se pressione a resolver tudo de uma vez, respeite seu tempo.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Gêmeos: Conversas, encontros e atividades em grupo podem trazer ideias interessantes. Você pode encontrar apoio para um plano que vinha desenvolvendo ou conhecer alguém com uma perspectiva diferente da sua. Esteja aberto ao diálogo, mas não assuma compromissos apenas para agradar. Escolha bem onde investir sua atenção.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Verde-água

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Câncer: Mesmo sendo feriado, uma preocupação relacionada ao trabalho ou às responsabilidades pode continuar ocupando sua cabeça. Tente estabelecer limites e aproveite o dia para recuperar as energias. Se surgir uma conversa familiar importante, evite assumir sozinho a responsabilidade por resolver tudo.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Lavanda

Leão: A sexta-feira favorece experiências que ampliem seus horizontes. Um passeio, uma atividade cultural ou uma conversa sobre planos futuros pode renovar sua motivação. Também é um bom momento para defender uma ideia na qual acredita. Demonstre confiança sem desconsiderar opiniões diferentes.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Virgem: Assuntos financeiros e responsabilidades compartilhadas merecem atenção. Se existe uma conta pendente, um acordo ou uma despesa que precisa ser dividida, procure esclarecer os detalhes. No campo emocional, não tente controlar todas as situações. Algumas respostas aparecem quando você permite que as coisas amadureçam.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: A Lua em Áries movimenta suas relações e pode trazer conversas importantes com pessoas próximas. Se existe algo que precisa ser dito, escolha um momento adequado e fale com honestidade. O desafio será encontrar equilíbrio entre defender suas necessidades e respeitar o espaço do outro.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Rosa-queimado

Escorpião: O feriado pode ser uma boa oportunidade para reorganizar hábitos e cuidar de assuntos que ficaram acumulados. Sua disposição para resolver pendências estará em alta, mas não transforme o descanso em uma lista interminável de obrigações. Faça o necessário e reserve um tempo para você.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-petróleo

Sagitário: A criatividade e a vontade de aproveitar o dia podem ganhar força. Procure atividades que tragam prazer, especialmente aquelas que envolvam cultura, aprendizado ou contato com pessoas queridas. Na vida afetiva, uma atitude espontânea pode aproximar você de alguém, desde que respeite os sentimentos envolvidos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Coral

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Questões familiares ou domésticas podem exigir uma conversa mais direta. Talvez seja necessário estabelecer limites, dividir tarefas ou rever um combinado. Evite carregar responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Sua tranquilidade também depende de saber quando pedir colaboração.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Cinza-azulado

Aquário: Sua mente estará cheia de ideias e vontade de conversar. Aproveite para retomar contatos, trocar experiências e conhecer pontos de vista diferentes. Uma informação recebida durante um encontro pode ajudar a enxergar uma situação por outro ângulo. Só tenha cuidado para não falar antes de organizar seus pensamentos.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Mostarda

Peixes: O dia favorece uma revisão das prioridades materiais e emocionais. Observe onde você tem investido tempo e dinheiro e avalie se essas escolhas correspondem ao que realmente deseja. Uma decisão simples sobre orçamento ou rotina pode trazer mais segurança. Não confunda generosidade com obrigação de atender a todos.

Número da sorte: 1