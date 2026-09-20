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Cor e número da sorte de hoje (20 de setembro): paciência e clareza ajudam a aproveitar melhor o domingo

O domingo favorece conversas honestas, organização da rotina e escolhas mais conscientes sobre como usar tempo, dinheiro e energia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Neste domingo, 20 de setembro, algumas situações podem pedir menos pressa e mais atenção ao que está acontecendo de fato. Questões familiares, compromissos pessoais e decisões sobre os próximos dias ficam mais fáceis de administrar quando você evita agir apenas para encerrar rapidamente um assunto. Aproveite o domingo para ajustar o que estiver fora do lugar e entrar na nova semana com prioridades mais claras.

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Áries: Uma pessoa próxima pode pedir que você participe de uma decisão que não estava nos seus planos. Antes de responder, entenda exatamente o que será necessário da sua parte e não aceite uma responsabilidade maior do que pode cumprir.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Um gasto relacionado ao lazer pode ultrapassar o valor que você havia imaginado. Defina um limite antes de sair e evite mudar de ideia apenas porque outras pessoas estão gastando mais. O domingo pode ser agradável sem exigir uma despesa elevada.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-pinho

Gêmeos: Uma conversa com alguém próximo pode esclarecer uma dúvida que vinha incomodando você. Não tente conduzir o diálogo para obter apenas a resposta que gostaria de ouvir. Faça perguntas objetivas e deixe a outra pessoa explicar seu ponto de vista.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-turquesa

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Uma tarefa familiar pode acabar ficando sob sua responsabilidade por falta de organização dos demais. Ajude no que for necessário, mas deixe claro quais partes precisam ser divididas. Evitar esse limite agora pode fazer você carregar a mesma obrigação novamente.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Creme

Leão: Um encontro ou compromisso social pode exigir mais disposição do que você esperava. Se estiver cansado, não tente manter uma programação cheia apenas para não decepcionar alguém. Escolher onde realmente quer estar pode melhorar a qualidade do seu domingo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Dourado

Virgem: O domingo pode ser útil para preparar uma questão prática da próxima semana. Separe documentos, organize horários ou antecipe uma tarefa que costuma causar correria. Fazer isso com antecedência deixará os próximos dias mais leves.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-sálvia

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Uma diferença de opinião pode surgir durante uma conversa familiar ou entre amigos. Não será necessário convencer ninguém para deixar seu ponto de vista claro. Explique o que você pensa e evite prolongar uma discussão que já não está produzindo nada útil.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-queimado

Escorpião: Alguém pode compartilhar com você um problema que envolve outra pessoa. Tenha cuidado para não tomar partido antes de conhecer os dois lados. Se sua participação for necessária, mantenha a conversa restrita ao que realmente precisa ser resolvido.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Marrom-chocolate

Sagitário: Um convite para sair pode surgir quando você já tiver outro plano em mente. Antes de mudar tudo, veja se a nova opção realmente vale o deslocamento e o gasto envolvidos. Uma escolha simples pode proporcionar mais satisfação do que tentar encaixar vários programas no mesmo dia.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-limão

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Uma questão financeira pode exigir uma decisão antes do início da próxima semana. Confira valores, prazos e condições com calma, principalmente se houver pagamento ou compromisso recorrente envolvido. Não confirme nada apenas para se livrar da pendência.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Aquário: Uma ideia para os próximos dias pode surgir durante uma conversa ou atividade de lazer. Em vez de tentar colocá-la em prática imediatamente, anote os pontos principais e pense em como transformar a ideia em algo concreto depois.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Uma pessoa querida pode procurar você em busca de apoio, mas talvez precise mais de alguém que escute do que de uma solução imediata. Esteja presente sem assumir uma obrigação que pertence à outra pessoa. No fim do dia, reserve também algum tempo para você.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Pêssego

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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