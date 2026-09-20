ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de setembro): paciência e clareza ajudam a aproveitar melhor o domingo

O domingo favorece conversas honestas, organização da rotina e escolhas mais conscientes sobre como usar tempo, dinheiro e energia

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Neste domingo, 20 de setembro, algumas situações podem pedir menos pressa e mais atenção ao que está acontecendo de fato. Questões familiares, compromissos pessoais e decisões sobre os próximos dias ficam mais fáceis de administrar quando você evita agir apenas para encerrar rapidamente um assunto. Aproveite o domingo para ajustar o que estiver fora do lugar e entrar na nova semana com prioridades mais claras.

Áries: Uma pessoa próxima pode pedir que você participe de uma decisão que não estava nos seus planos. Antes de responder, entenda exatamente o que será necessário da sua parte e não aceite uma responsabilidade maior do que pode cumprir.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Um gasto relacionado ao lazer pode ultrapassar o valor que você havia imaginado. Defina um limite antes de sair e evite mudar de ideia apenas porque outras pessoas estão gastando mais. O domingo pode ser agradável sem exigir uma despesa elevada.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-pinho

Gêmeos: Uma conversa com alguém próximo pode esclarecer uma dúvida que vinha incomodando você. Não tente conduzir o diálogo para obter apenas a resposta que gostaria de ouvir. Faça perguntas objetivas e deixe a outra pessoa explicar seu ponto de vista.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-turquesa

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Uma tarefa familiar pode acabar ficando sob sua responsabilidade por falta de organização dos demais. Ajude no que for necessário, mas deixe claro quais partes precisam ser divididas. Evitar esse limite agora pode fazer você carregar a mesma obrigação novamente.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Creme

Leão: Um encontro ou compromisso social pode exigir mais disposição do que você esperava. Se estiver cansado, não tente manter uma programação cheia apenas para não decepcionar alguém. Escolher onde realmente quer estar pode melhorar a qualidade do seu domingo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Dourado

Virgem: O domingo pode ser útil para preparar uma questão prática da próxima semana. Separe documentos, organize horários ou antecipe uma tarefa que costuma causar correria. Fazer isso com antecedência deixará os próximos dias mais leves.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-sálvia

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra: Uma diferença de opinião pode surgir durante uma conversa familiar ou entre amigos. Não será necessário convencer ninguém para deixar seu ponto de vista claro. Explique o que você pensa e evite prolongar uma discussão que já não está produzindo nada útil.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-queimado

Escorpião: Alguém pode compartilhar com você um problema que envolve outra pessoa. Tenha cuidado para não tomar partido antes de conhecer os dois lados. Se sua participação for necessária, mantenha a conversa restrita ao que realmente precisa ser resolvido.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Marrom-chocolate

Sagitário: Um convite para sair pode surgir quando você já tiver outro plano em mente. Antes de mudar tudo, veja se a nova opção realmente vale o deslocamento e o gasto envolvidos. Uma escolha simples pode proporcionar mais satisfação do que tentar encaixar vários programas no mesmo dia.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-limão

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Capricórnio: Uma questão financeira pode exigir uma decisão antes do início da próxima semana. Confira valores, prazos e condições com calma, principalmente se houver pagamento ou compromisso recorrente envolvido. Não confirme nada apenas para se livrar da pendência.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Marrom-caramelo

Aquário: Uma ideia para os próximos dias pode surgir durante uma conversa ou atividade de lazer. Em vez de tentar colocá-la em prática imediatamente, anote os pontos principais e pense em como transformar a ideia em algo concreto depois.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Uma pessoa querida pode procurar você em busca de apoio, mas talvez precise mais de alguém que escute do que de uma solução imediata. Esteja presente sem assumir uma obrigação que pertence à outra pessoa. No fim do dia, reserve também algum tempo para você.

Número da sorte: 3