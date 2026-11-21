ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de novembro): fortaleça suas relações, aproveite oportunidades e encontre seu próprio ritmo

Este sábado favorece encontros, momentos de descontração e iniciativas criativas, mas pede atenção às expectativas nas relações e equilíbrio entre vontade de agir e necessidade de descanso

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua continua em Áries ao longo do dia, mantendo o clima de iniciativa, espontaneidade e coragem. A disposição para sair da rotina pode aumentar, assim como a vontade de resolver assuntos que estavam sendo adiados. O momento favorece atividades ao ar livre, encontros e decisões pessoais, mas também pede cuidado com reações precipitadas. Nem toda diferença de opinião precisa virar discussão. Aproveite o sábado para movimentar a vida sem perder de vista o que realmente faz bem.

Áries: Você pode acordar com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha uma atividade que esteja esperando sua iniciativa e coloque o plano em prática. Um encontro ou convite inesperado também pode animar o dia. Só evite assumir compromissos demais por empolgação, respeite seus limites.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Roxo

Touro: O sábado pede uma pausa para observar suas necessidades. Talvez você esteja precisando de mais silêncio, descanso ou distância de situações que exigem atenção constante. Aproveite para organizar o ambiente, cuidar do corpo e pensar no que deseja mudar nos próximos dias. Não tenha pressa para tomar decisões.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-celeste

Gêmeos: A vida social ganha movimento e pode render encontros agradáveis. Uma conversa descontraída talvez traga uma ideia para um projeto ou desperte o interesse por uma atividade diferente. Aproveite as oportunidades de troca, mas procure não dividir sua atenção entre tantas coisas a ponto de não aproveitar nenhuma delas.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Laranja

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Câncer: Assuntos profissionais ou responsabilidades pessoais podem aparecer mesmo durante o fim de semana. Se precisar resolver alguma pendência, estabeleça um limite de tempo para não comprometer seu descanso. Uma conversa com alguém de confiança também pode ajudar a enxergar melhor uma decisão que vem preocupando você.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-pistache

Leão: A vontade de experimentar algo novo pode levar você a sair da rotina. Um passeio, uma atividade cultural ou um programa com pessoas queridas pode renovar seu entusiasmo. Se surgir uma oportunidade de aprendizado, considere dar uma chance. Apenas evite gastar mais do que o planejado para acompanhar a empolgação do momento.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Azul-anil

Virgem: O dia pode trazer a necessidade de conversar sobre confiança, limites ou responsabilidades compartilhadas. Se alguma situação estiver incomodando, procure esclarecer os fatos antes de tirar conclusões. No campo financeiro, evite decisões por impulso e confira os detalhes de qualquer compromisso antes de assumir uma obrigação.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Cobre

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: As relações ganham destaque e podem exigir mais disponibilidade da sua parte. Um convite, uma conversa ou um programa a dois pode aproximar você de alguém importante. Se houver divergências, não tente resolver tudo cedendo. Expresse suas necessidades com clareza e procure um acordo que respeite os dois lados.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-menta

Escorpião: Aproveite o sábado para colocar a rotina em ordem sem transformar o dia em uma sequência de obrigações. Pequenos cuidados com a casa, a alimentação e o bem-estar podem fazer diferença. Se alguém pedir ajuda, avalie sua disponibilidade antes de aceitar. Você também precisa reservar tempo para suas próprias necessidades.

Número da sorte: 12

Cor da sorte: Bordô

Sagitário: A criatividade e o desejo de diversão estarão em evidência. Procure atividades que permitam expressar seus talentos e aproveitar a companhia de pessoas queridas. Na vida afetiva, uma iniciativa espontânea pode surpreender positivamente. Só não confunda entusiasmo com certeza, dê espaço para que o outro também demonstre suas intenções.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Pêssego

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio: O ambiente familiar pode concentrar sua atenção. Talvez seja um bom momento para reorganizar a casa, conversar sobre planos ou resolver uma questão que vem sendo adiada. Evite querer determinar o ritmo de todos. Uma postura mais flexível pode tornar a convivência muito mais agradável.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-marinho

Aquário: O sábado favorece conversas, deslocamentos e descobertas. Uma troca de ideias pode ajudar a desenvolver um plano ou esclarecer uma dúvida antiga. Aproveite para visitar um lugar diferente ou retomar contato com alguém. Antes de compartilhar uma informação, porém, certifique-se de que ela é confiável.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-limão

Peixes: Questões relacionadas a dinheiro, compras e segurança material podem chamar sua atenção. Organize os gastos do fim de semana e evite compras motivadas apenas pela vontade de compensar o cansaço. No campo afetivo, valorize atitudes consistentes e não se sinta obrigado a oferecer mais do que pode.

Número da sorte: 1