ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (21 de outubro): escute sua intuição, mas confirme os fatos

Esta quarta-feira favorece a atenção aos sentimentos, o diálogo cuidadoso e decisões tomadas com calma diante de situações que ainda não estão totalmente claras

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 21 de outubro, pequenos sinais podem chamar mais atenção, desde uma mudança no tom de uma conversa até uma resposta que demora a chegar. Antes de interpretar o silêncio ou presumir que algo deu errado, procure informações e evite tirar conclusões precipitadas. Perceber o que você sente é importante, mas combinar essa percepção com fatos ajuda a tomar decisões mais seguras no trabalho, nas relações e na vida financeira. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma impressão sobre uma decisão profissional pode merecer uma investigação mais cuidadosa. Antes de apresentar sua opinião em uma reunião, reúna informações que sustentem seu ponto de vista. Assim, você terá mais condições de defender uma ideia sem depender apenas da intuição.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Touro: Uma pessoa próxima pode procurar você para desabafar ou pedir apoio em uma questão pessoal. Ofereça atenção, mas deixe claro quanto tempo consegue dedicar à conversa. Ajudar alguém não significa assumir todos os problemas dessa pessoa.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-oliva

Gêmeos: Uma resposta curta de um colega ou uma postura diferente da chefia pode gerar dúvidas sobre o ambiente profissional. Em vez de imaginar o que aconteceu, faça uma pergunta objetiva para esclarecer a situação. Uma conversa direta pode evitar preocupação desnecessária e interpretações equivocadas.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-marinho

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Um plano de viagem, curso ou atividade de interesse pessoal pode parecer promissor, mas os detalhes precisam estar bem definidos. Confira datas, valores e condições antes de confirmar sua participação. Ter tudo registrado por escrito ajuda a evitar surpresas e facilita a organização.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-claro

Leão: Uma questão financeira compartilhada pode despertar preocupação, principalmente se você não tiver certeza sobre os valores disponíveis. Antes de imaginar o pior, confira o saldo, as despesas previstas e os pagamentos pendentes. Com os números em mãos, será mais fácil decidir se alguma mudança é realmente necessária.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Amarelo

Virgem: Alguém próximo pode demonstrar insatisfação sem explicar exatamente o motivo. Escute com atenção e pergunte, com delicadeza, se você compreendeu corretamente o que a pessoa quis dizer. Esclarecer as expectativas pode evitar que um mal-entendido se transforme em um problema maior.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Cinza-claro

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra: A rotina pode ficar mais leve com pequenos cuidados ao longo do dia. Faça pausas entre as tarefas, beba água e evite passar horas diante da tela sem descanso. Ajustes simples na organização do tempo podem ajudar você a manter a concentração sem chegar ao fim do dia tão esgotado.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Uma atividade criativa pode render mais se você parar de tentar aperfeiçoar cada detalhe desde o início. Produza uma primeira versão, organize as ideias e deixe a revisão para um segundo momento. Separar criação e edição pode ajudar você a concluir algo que vinha demorando mais do que o previsto.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Ficar em casa pode ser a melhor escolha para recuperar a disposição depois de uma sequência de compromissos. Se você já está cansado, considere recusar um convite extra e reservar a noite para descansar. Não é necessário justificar excessivamente uma decisão que respeita seus limites.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Laranja

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Um irmão, vizinho ou conhecido pode procurar você em busca de orientação sobre uma situação pessoal. Ouça antes de oferecer soluções e evite assumir a responsabilidade de decidir pelo outro. Às vezes, uma pergunta bem colocada ajuda mais do que uma lista de conselhos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Bege

Aquário: Uma compra motivada pela ansiedade ou pela vontade de aliviar uma frustração pode pesar no orçamento depois. Antes de pagar por algo que não é essencial, espere até amanhã e reavalie se a aquisição continua fazendo sentido. Dar um intervalo entre a vontade e a decisão ajuda a evitar gastos impulsivos.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: Seu humor pode oscilar ao longo do dia, tornando mais difícil avaliar compromissos e responder a pedidos de outras pessoas. Respeite a necessidade de descansar e evite assumir obrigações importantes quando estiver emocionalmente sobrecarregado. Se uma decisão puder esperar, retome o assunto quando estiver mais tranquilo.

Número da sorte: 5