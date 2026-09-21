Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (21 de setembro): disciplina e consistência ajudam a fortalecer seus planos

O dia favorece organização, responsabilidade e decisões consistentes, especialmente em situações que envolvem trabalho, dinheiro, compromissos e confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira, 21 de setembro, manter uma rotina organizada pode fazer diferença em situações que exigem responsabilidade e continuidade. Questões profissionais, financeiras e pessoais podem avançar melhor quando você estabelece procedimentos claros e evita depender apenas da motivação do momento. Antes de assumir novas tarefas, avalie prazos, responsabilidades e o impacto que essa decisão terá nos próximos dias. Veja a previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - Universo coloca uma oportunidade inesperada no caminho de 3 signos nesta segunda-feira (21 de setembro): não deixe o medo decidir

Universo coloca uma oportunidade inesperada no caminho de 3 signos nesta segunda-feira (21 de setembro): não deixe o medo decidir

Imagem - Universo manda recado urgente: 4 signos precisam resolver pendências de carreira e dinheiro antes que o mês de setembro acabe

Universo manda recado urgente: 4 signos precisam resolver pendências de carreira e dinheiro antes que o mês de setembro acabe

Imagem - Hoje (21 de setembro), estes signos podem receber uma resposta que muda seus próximos passos

Hoje (21 de setembro), estes signos podem receber uma resposta que muda seus próximos passos

Áries: Uma nova obrigação pode testar sua capacidade de lidar com pressão. Não prometa uma entrega rápida apenas para causar uma boa impressão. Apresente um prazo realista e certifique-se de que terá tempo suficiente para fazer um trabalho bem feito.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vermelho-carmim

Touro: Uma meta financeira pode exigir uma organização mais rígida ao longo do mês. Automatize uma tarefa que ajude no controle das finanças, como uma transferência ou pagamento programado, para que seu progresso não dependa apenas da disposição de cada dia.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-musgo

Gêmeos: Um pedido oficial pode exigir documentos que comprovem as informações apresentadas. Reúna tudo o que for necessário antes de enviar e, se possível, encaminhe os documentos de uma só vez. Isso pode evitar novas solicitações e atrasos desnecessários.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-índigo

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Uma responsabilidade familiar pode ocupar mais tempo do que você imaginava. Combine uma rotina prática com as outras pessoas envolvidas, mas preserve os horários necessários para suas próprias obrigações. Ajudar não significa deixar seus compromissos de lado.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Bege-areia

Leão: Uma posição de maior destaque pode fazer com que suas decisões sejam observadas com mais atenção. Em vez de tentar demonstrar autoridade em todas as situações, deixe que a qualidade e a constância do seu trabalho falem por você.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Virgem: Um procedimento que se repete pode estar dependendo demais da memória de uma única pessoa. Crie um passo a passo claro e registre as informações importantes para que o resultado continue consistente mesmo quando outra pessoa precisar assumir a tarefa.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-acinzentado

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Um acordo formal pode passar por uma renovação ou revisão de condições. Antes de aceitar os novos termos, confira prazos, valores e responsabilidades de cada parte. Uma negociação cuidadosa agora pode evitar problemas quando o compromisso estiver em andamento.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Roxo

Escorpião: Você pode ficar responsável por um recurso de valor e precisar prestar contas sobre seu uso. Registre decisões, movimentações e informações importantes ao longo do processo. Ter os dados organizados facilitará qualquer esclarecimento que seja solicitado posteriormente.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Ameixa-escura

Sagitário: Uma qualificação profissional pode exigir dedicação contínua por um período mais longo. Liste as etapas necessárias e comece pela parte que pode trazer maior benefício para sua trajetória. Dividir o objetivo em etapas menores ajudará a manter o ritmo.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-pistache

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Sua confiabilidade pode fazer com que alguém ofereça a você uma responsabilidade maior. Antes de aceitar, avalie se a nova função realmente contribui para seu desenvolvimento ou apenas acrescenta pressão à sua rotina. Mais autoridade só vale a pena quando vem acompanhada de condições adequadas.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Marrom-escuro

Aquário: Um projeto comunitário pode precisar de regras mais claras para administrar novos recursos. Defina quem aprova os gastos, quem acompanha as despesas e como os resultados serão apresentados antes de ampliar o projeto.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: Você pode perceber que prometeu algo apenas para não decepcionar alguém. Se cumprir o combinado estiver se tornando difícil, converse sobre isso o quanto antes. Ajustar o acordo agora é melhor do que guardar frustração e deixar o problema crescer silenciosamente.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Rosa-malva

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil

Com vista para a Pedra da Gávea, amigo de Shawn Mendes mostra estúdio do cantor no Brasil