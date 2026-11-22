ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (22 de novembro): abra espaço para mudanças, valorize suas conquistas e confie nos novos caminhos

Este domingo marca uma mudança de energia, favorecendo decisões mais práticas, estabilidade emocional e planos para o futuro, mas também convida a equilibrar segurança e vontade de experimentar o novo

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entra em Touro pela manhã, trazendo uma tendência de buscar tranquilidade, conforto e segurança. Depois, o Sol entra em Sagitário, ampliando o desejo de liberdade, aprendizado e novas experiências. Essa combinação pede equilíbrio entre manter os pés no chão e permitir que a vida apresente possibilidades diferentes. Aproveite o domingo para cuidar do que já conquistou, rever prioridades e pensar nos próximos passos sem pressa de resolver tudo imediatamente.

Áries: Depois de dias de muita iniciativa, o momento pede atenção aos resultados concretos. Organize suas finanças, avalie uma compra importante ou pense em como aproveitar melhor seus recursos. Na vida pessoal, procure demonstrar carinho por meio de atitudes, sem esperar que as pessoas adivinhem suas intenções.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Verde-oliva

Touro: Com a Lua entrando em seu signo, você pode sentir mais necessidade de conforto e estabilidade. Aproveite para cuidar da aparência, organizar seu espaço ou fazer algo que traga prazer. O Sol em Sagitário também convida a olhar para questões compartilhadas com mais honestidade. Não evite uma conversa importante apenas para preservar a tranquilidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Gêmeos: O domingo favorece uma pausa para refletir sobre assuntos que você ainda não conseguiu organizar completamente. Talvez seja melhor descansar, observar e deixar algumas decisões amadurecerem. Uma conversa reservada pode trazer uma percepção importante, especialmente se você estiver disposto a ouvir sem antecipar respostas.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Lilás

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: A convivência com amigos e pessoas queridas pode trazer boas oportunidades de aproximação. Um convite ou uma conversa sobre planos futuros pode renovar seu entusiasmo. Também é um bom momento para avaliar quais relações oferecem apoio verdadeiro e quais precisam de limites mais claros.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-turquesa

Leão: O Sol entra em Sagitário e favorece sua expressão criativa, sua vida afetiva e a vontade de aproveitar experiências diferentes. Permita-se fazer algo divertido, retomar um interesse pessoal ou demonstrar seus sentimentos. Só evite transformar o desejo de reconhecimento em necessidade de controlar a atenção dos outros.

Número da sorte: 11

Cor da sorte: Dourado

Virgem: O domingo pode despertar vontade de aprender, conhecer lugares ou rever planos que ficaram esquecidos. Uma conversa sobre viagem, estudo ou mudança de rotina pode trazer inspiração. Antes de se comprometer, porém, confira os detalhes práticos e respeite seu orçamento. Planejar também faz parte de aproveitar as oportunidades.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-bandeira

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: Assuntos financeiros compartilhados e questões de confiança podem ganhar importância. Aproveite para esclarecer expectativas, organizar contas ou conversar sobre responsabilidades. Na vida afetiva, procure aprofundar a conexão sem tentar controlar o comportamento da outra pessoa. Transparência será mais valiosa do que suposições.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-choque

Escorpião: As relações pessoais pedem presença e disposição para negociar. A Lua em Touro movimenta o campo das parcerias, enquanto o Sol em Sagitário convida a rever valores e prioridades. Se existe uma decisão a dois, procure considerar as necessidades de ambos. Uma atitude paciente pode evitar um conflito desnecessário.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-petróleo

Sagitário: Com o Sol entrando em seu signo, começa uma fase favorável para renovar objetivos e recuperar a confiança nos próprios projetos. Aproveite o domingo para organizar a semana, cuidar da saúde e estabelecer prioridades. Pequenas mudanças na rotina podem ajudar você a conquistar mais disposição sem assumir compromissos excessivos.

Número da sorte: 10

Cor da sorte: Amarelo-mel

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Capricórnio: O domingo favorece momentos de lazer, criatividade e aproximação afetiva. Permita-se sair um pouco do planejamento habitual e aproveitar atividades que tragam satisfação. Uma ideia relacionada a um projeto pessoal também pode ganhar força. Anote o que surgir, mas não transforme o descanso em mais uma obrigação.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Marrom-café

Aquário: A atenção pode se voltar para a casa, a família e a necessidade de fortalecer suas bases emocionais. Aproveite para organizar o ambiente, conversar com pessoas próximas ou simplesmente desfrutar de um momento tranquilo. Se surgir uma divergência, procure entender o que está por trás dela antes de reagir.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Branco

Peixes: O domingo favorece conversas, passeios curtos e troca de ideias. Uma notícia ou contato pode despertar seu interesse por um assunto novo. Com o Sol entrando em Sagitário, vale também pensar em objetivos profissionais e no tipo de reconhecimento que deseja alcançar. Transforme inspiração em um plano possível, com etapas bem definidas.

Número da sorte: 12