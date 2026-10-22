ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (22 de outubro): dê espaço às ideias e reavalie escolhas importantes

Esta quinta-feira favorece a criatividade e a retomada de planos pessoais, mas pede cautela com gastos, propostas de parceria e decisões afetivas

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 22 de outubro, uma ideia para melhorar a casa, retomar um projeto ou mudar um hábito pode ganhar força. Aproveite a inspiração para explorar possibilidades, mas evite transformar uma vontade momentânea em compromisso imediato. Nas questões financeiras e nos relacionamentos, vale revisar acordos, conferir detalhes e perceber se as escolhas atuais ainda combinam com suas necessidades. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma preocupação que você vinha deixando de lado pode voltar à sua atenção nos momentos mais tranquilos. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, anote o que está incomodando e identifique uma providência que possa tomar ainda nesta semana. Separar o que depende de você do que está fora do seu controle ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Vermelho

Touro: Uma proposta de negócio ou projeto compartilhado com um amigo pode parecer interessante, mas não tenha pressa para investir dinheiro. Peça informações sobre custos, responsabilidades, divisão dos ganhos e possíveis prejuízos. Uma boa relação pessoal não substitui um acordo bem definido.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

Gêmeos: Seus objetivos profissionais podem parecer menos claros diante de tantas ideias ou mudanças de prioridade. Retome as metas que você definiu no mês passado e compare o que já avançou com o que ainda precisa ser feito. Ajuste o plano apenas nos pontos em que as circunstâncias realmente mudaram.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-jeans

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Um curso, passeio ou atividade criativa pode despertar seu interesse e abrir novas possibilidades. Antes de pagar uma inscrição ou sinal, compare pelo menos duas opções e confira as condições de cancelamento. Pesquisar com calma pode ajudar você a encontrar uma alternativa mais adequada ao seu orçamento.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Branco

Leão: Uma revisão das despesas compartilhadas pode esclarecer dúvidas sobre a organização financeira da casa ou de um projeto em conjunto. Confira os valores, os pagamentos realizados e as contas que ainda estão pendentes antes de iniciar uma conversa. Falar com base em informações concretas facilita a busca por uma divisão mais justa.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Amarelo

Virgem: Uma pessoa com quem você já trabalhou ou se relacionou profissionalmente pode entrar em contato novamente. Escute o que ela tem a propor, mas avalie por que a parceria terminou e se as condições mudaram de verdade. Retomar uma oportunidade só vale a pena quando há motivos concretos para acreditar que o resultado será diferente.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-menta

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra: A distração pode fazer você esquecer uma tarefa importante ou deixar um compromisso para a última hora. Escolha a obrigação que não pode esperar e programe um lembrete para concluí-la. Depois de garantir o essencial, você terá mais liberdade para dedicar tempo a atividades de que gosta.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: Uma atividade criativa ou um interesse afetivo antigo pode voltar a despertar entusiasmo. Em vez de começar um projeto do zero, considere recuperar uma ideia, um passatempo ou uma experiência que já trouxe satisfação. Retomar algo conhecido pode ser uma forma prática de recuperar a motivação sem criar novas despesas.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Um conserto doméstico pode custar mais do que o esperado quando surgem materiais extras ou serviços não previstos. Antes de autorizar o trabalho, peça um orçamento por escrito, com valores e etapas definidos. Se houver margem para comparação, consulte outro profissional antes de fechar o serviço.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Pêssego

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Uma mensagem pode transmitir preocupação, irritação ou tristeza sem explicar claramente o que aconteceu. Responda com gentileza, mas evite tentar resolver uma questão delicada por meio de várias mensagens. Se o assunto for importante, proponha uma conversa presencial ou por telefone, em um momento adequado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Verde-oliva

Aquário: Uma compra pode parecer uma boa maneira de melhorar o humor, especialmente depois de um dia cansativo. Antes de finalizar o pedido, deixe o produto no carrinho e espere alguns dias. Se a vontade continuar e o valor couber no orçamento, você poderá decidir com mais segurança.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Lilás

Peixes: Um desejo pessoal pode parecer mais próximo quando você começa a imaginar como seria realizá-lo. Para não deixar o plano apenas no campo das ideias, escolha uma meta e defina a primeira ação possível para este fim de semana. Pesquisar preços, reservar um horário ou organizar os materiais necessários já pode colocar o projeto em movimento.

Número da sorte: 1