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Cor e número da sorte de hoje (22 de setembro): disciplina e planejamento ajudam a construir resultados duradouros

O dia favorece decisões responsáveis, organização de recursos e compromissos sustentáveis, especialmente em assuntos profissionais, financeiros e familiares

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, 22 de setembro, resultados consistentes dependem menos de soluções rápidas e mais de uma boa estrutura. Questões de trabalho, dinheiro e responsabilidades pessoais podem exigir compromissos maiores do que o previsto, por isso vale conferir os recursos disponíveis antes de assumir novas tarefas. Construir uma base sólida agora pode evitar correções e conflitos mais adiante. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma meta difícil pode exigir mais recursos do que você havia calculado. Antes de aumentar seu compromisso, confira se há pessoas suficientes para ajudar, dinheiro disponível e tempo para executar o plano sem comprometer outras responsabilidades.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Rosa-escuro

Touro: Uma compra que pretende manter por muitos anos pode justificar uma garantia mais completa. Não avalie apenas o preço atual. Confira a durabilidade do produto, as condições de manutenção e o que estará coberto caso surja algum problema.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-mar

Gêmeos: Um documento importante pode precisar de uma verificação formal antes de ser utilizado. Resolva a autenticação ou confirmação necessária enquanto há tempo, evitando que uma pendência burocrática atrapalhe uma oportunidade futura.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Cinza-azulado

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: Uma responsabilidade familiar que volta a exigir ajuda pode precisar de uma solução mais estável. Em vez de recorrer a medidas emergenciais sempre que surgir um problema, combine uma rotina que distribua melhor as tarefas e possa ser mantida por mais tempo.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Rosa-claro

Leão: A maneira como você conduz uma tarefa difícil pode influenciar a confiança que outras pessoas depositam em você. Entregue primeiro aquilo que foi combinado antes de tentar chamar atenção para projetos ou conquistas mais recentes.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Dourado-escuro

Virgem: Uma revisão de qualidade pode revelar pequenas diferenças no resultado final. Em vez de corrigir cada problema manualmente, procure descobrir o que precisa mudar no próprio procedimento. Um padrão mais claro reduzirá o trabalho de revisão nas próximas vezes.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Cinza-escuro

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Um acordo profissional pode precisar de regras mais claras para uma eventual saída. Confira em quais situações cada parte poderá encerrar o compromisso e como ficam pagamentos, prazos e responsabilidades. Quanto mais claro estiver no início, menor será o risco de conflito depois.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Uma função de confiança pode colocar você responsável por um bem que pertence a outra pessoa. Registre movimentações e decisões importantes e evite transferências informais que não estejam previstas ou documentadas.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Marrom-rosado

Sagitário: Um projeto ambicioso pode exigir mais paciência do que entusiasmo. Estabeleça metas mensais e acompanhe o avanço por etapas concretas. Medir o que foi realmente concluído será mais útil do que depender da empolgação do momento.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-limão

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma responsabilidade de gestão pode mostrar que algumas tarefas ainda dependem demais de você. Escolha uma atividade repetitiva e delegue a alguém preparado para executá-la. Isso permitirá que você concentre seu tempo nas decisões que realmente exigem sua participação.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege-amadeirado

Aquário: Um projeto antigo pode precisar de uma forma mais objetiva de mostrar resultados. Substitua atualizações vagas por números que indiquem claramente o que mudou, quanto foi realizado e quais pontos ainda precisam de atenção.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Azul-céu

Peixes: Um compromisso de apoio pode se tornar duradouro quando existe uma frequência que você consegue manter. Antes de assumir uma rotina para ajudar alguém, escolha horários realistas e preserve espaço suficiente para suas próprias necessidades.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Rosa-bebê

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