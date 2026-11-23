ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (23 de novembro): pense antes de agir e evite decisões tomadas por impulso

Esta segunda-feira pede cautela com respostas precipitadas, compromissos assumidos às pressas e decisões financeiras, especialmente quando a pressão do momento parecer exigir uma solução imediata

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O ritmo do dia pode favorecer reações rápidas, mas nem toda oportunidade precisa ser aproveitada imediatamente e nem todo desentendimento exige uma resposta na mesma hora. No trabalho, nas relações pessoais e nas finanças, vale conferir os detalhes antes de assumir compromissos. Uma pausa para pensar pode evitar arrependimentos e ajudar você a escolher com mais segurança. Respire, organize as ideias e não permita que a pressa decida por você. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Sua disposição para resolver problemas pode vir acompanhada de impaciência. Antes de responder a uma mensagem que incomodou ou entrar em uma discussão no trabalho, espere alguns minutos. Uma reação mais ponderada pode evitar um conflito desnecessário e preservar uma relação importante.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho

Touro: Preocupações que você deixou de lado podem aparecer com mais força no fim do dia. Em vez de tomar decisões no calor da ansiedade, anote o que está incomodando e pense em possíveis soluções. Organizar os pensamentos ajudará a separar problemas reais de receios antecipados.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-claro

Gêmeos: Um convite de última hora ou um programa de fim de semana pode parecer irresistível. Antes de confirmar presença, confira seus compromissos e avalie quanto pretende gastar. Aproveitar uma oportunidade será melhor quando ela não comprometer seu orçamento nem seus planos anteriores.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-petróleo

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer: Uma decisão profissional pode ser apresentada com urgência, deixando pouco espaço para reflexão. Se possível, peça até amanhã para avaliar a proposta. Leia as condições, esclareça suas dúvidas e não aceite uma responsabilidade apenas porque alguém espera uma resposta imediata.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-leite

Leão: Uma oportunidade relacionada a viagem, estudo ou desenvolvimento profissional pode vir acompanhada de um prazo curto. Antes de pagar qualquer taxa ou confirmar sua participação, leia todas as condições. Entusiasmo é importante, mas não deve substituir uma avaliação cuidadosa.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Laranja

Virgem: Conversas sobre dinheiro compartilhado podem ganhar um tom desagradável. Para evitar acusações e mal-entendidos, concentre-se nos valores, comprovantes e acordos feitos anteriormente. Apresente os fatos com clareza e procure uma solução justa, sem transformar a conversa em uma disputa pessoal.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-floresta

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Seu parceiro ou alguém próximo pode fazer um comentário impensado. Em vez de responder imediatamente, dê um tempo para que os ânimos se acalmem. Depois, explique como se sentiu e procure entender o que motivou aquela fala. Uma conversa tranquila terá mais chances de resolver o desconforto.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-antigo

Escorpião: A pressão no trabalho pode levar você a concluir uma tarefa rapidamente, mas vale revisar os cálculos e conferir as informações antes de entregar qualquer resultado. Um pequeno erro pode gerar retrabalho. Reserve alguns minutos para verificar os detalhes e evitar problemas posteriores.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-telha

Sagitário: A vida amorosa pode ganhar velocidade, trazendo entusiasmo e novas aproximações. Aproveite os bons momentos, mas evite fazer promessas importantes antes de conhecer melhor a pessoa e entender o que ambos desejam. Deixe as expectativas amadurecerem naturalmente.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio: Uma questão doméstica, como um conserto ou uma compra necessária, pode exigir uma decisão rápida. Mesmo que o problema precise ser resolvido logo, procure comparar preços e pedir pelo menos um orçamento adicional. Uma escolha bem informada pode evitar gastos desnecessários.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza

Aquário: As mensagens em grupos podem chegar rapidamente e provocar interpretações equivocadas. Antes de responder a um comentário, leia toda a conversa e confira o contexto. Evite alimentar discussões por causa de informações incompletas ou frases tiradas de uma situação maior.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: Compras por impulso podem comprometer seu orçamento, especialmente se você sair sem um objetivo definido. Antes de gastar, pergunte a si mesmo se realmente precisa daquele produto. Se a intenção for apenas passear e olhar vitrines, deixe os cartões em casa e estabeleça um limite para pequenas despesas.

Número da sorte: 3