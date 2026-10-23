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Cor e número da sorte de hoje (23 de outubro): reveja prioridades e avalie o custo de cada escolha

Esta sexta-feira favorece conversas sobre dinheiro, ajustes nos relacionamentos e decisões profissionais que exigem clareza sobre ganhos, responsabilidades e limites

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 23 de outubro, escolhas envolvendo dinheiro, afeto e tempo podem exigir uma avaliação mais cuidadosa. Antes de aceitar um convite, assumir uma despesa compartilhada ou concordar com novas responsabilidades, considere o que será exigido de você e quais benefícios realmente estão envolvidos. Ser transparente desde o início pode evitar cobranças e mal-entendidos nos próximos dias. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma despesa em grupo pode gerar dúvidas sobre quem deve pagar o quê. Antes de participar de um presente coletivo ou dividir uma assinatura, confirme os valores e combine como será feita a contribuição de cada pessoa. Perguntar com antecedência evita constrangimentos depois.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vermelho

Touro: Uma conversa sobre o futuro de um relacionamento pode trazer questões práticas, incluindo moradia, viagens ou divisão de despesas. Seja sincero sobre suas expectativas e não confirme valores antes de conferir o orçamento junto com a outra pessoa. Um planejamento realista ajuda a alinhar os desejos de ambos.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-floresta

Gêmeos: Alguns hábitos profissionais podem estar consumindo tempo sem produzir resultados proporcionais. Observe quais reuniões, mensagens ou etapas repetitivas poderiam ser simplificadas. Se houver um encontro na agenda sem objetivo definido, proponha substituí-lo por uma atualização breve e objetiva.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-jeans

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Uma pessoa nova, um convite diferente ou uma atividade que você deseja experimentar há algum tempo pode despertar seu interesse. Permita-se explorar essa possibilidade, mas estabeleça um limite de gastos antes de começar. Assim, você aproveita a novidade sem comprometer outras prioridades financeiras.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege

Leão: A casa pode precisar de reparos que não devem continuar sendo adiados. Identifique primeiro o que afeta a segurança ou o funcionamento do ambiente, como uma fechadura com defeito ou um vazamento. Melhorias decorativas podem esperar até que os problemas mais urgentes estejam resolvidos.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Uma conversa com um irmão ou amigo próximo pode revelar expectativas que nunca foram expressas claramente. Se houver um mal-entendido, explique como você entendeu a situação e dê espaço para ouvir o outro lado. Resolver a questão enquanto ela ainda é pequena pode preservar a relação e evitar ressentimentos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-musgo

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Se você pretende pedir um aumento ou definir o preço de um serviço, pesquise quanto profissionais com experiência semelhante estão cobrando. Considere também seus custos, o tempo dedicado e a qualidade da entrega. Com referências concretas, fica mais fácil defender um valor justo sem subestimar seu trabalho.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Um desejo antigo pode voltar a fazer sentido, enquanto novos objetivos começam a disputar sua atenção. Antes de retomar um plano, avalie se ele ainda combina com sua realidade atual ou se você está insistindo apenas porque já investiu muito tempo nele. Escolher o que merece continuidade também significa liberar espaço para outras possibilidades.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Uma noite movimentada pode parecer atraente, mas talvez você esteja precisando de um programa mais tranquilo. Se preferir ficar em casa, aproveite para organizar correspondências, conferir contas pendentes ou resolver uma tarefa doméstica simples. Colocar essas pequenas obrigações em dia pode trazer mais leveza para o fim de semana.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Laranja

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Amigos podem sugerir um passeio ou evento cujo custo ultrapassa o que você planejou gastar. Não é necessário comprometer o orçamento para acompanhar o grupo. Explique que desta vez vai passar ou sugira uma alternativa mais econômica para manter o contato sem gerar preocupação financeira.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Cinza

Aquário: Uma nova função ou responsabilidade adicional pode surgir no trabalho. Antes de aceitar, pergunte quais serão as tarefas, a autonomia disponível e as possibilidades de crescimento, além do impacto na remuneração. Se os benefícios não compensarem a carga extra, peça tempo para avaliar a proposta.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Documentos relacionados a uma viagem internacional ou questão legal exigem atenção aos detalhes. Confira prazos, taxas, assinaturas e exigências antes de enviar qualquer formulário ou realizar um pagamento. Se houver uma cláusula difícil de entender, procure esclarecimento antes de prosseguir.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-turquesa

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