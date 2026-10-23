ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (23 de outubro): reveja prioridades e avalie o custo de cada escolha

Esta sexta-feira favorece conversas sobre dinheiro, ajustes nos relacionamentos e decisões profissionais que exigem clareza sobre ganhos, responsabilidades e limites

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 23 de outubro, escolhas envolvendo dinheiro, afeto e tempo podem exigir uma avaliação mais cuidadosa. Antes de aceitar um convite, assumir uma despesa compartilhada ou concordar com novas responsabilidades, considere o que será exigido de você e quais benefícios realmente estão envolvidos. Ser transparente desde o início pode evitar cobranças e mal-entendidos nos próximos dias. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Uma despesa em grupo pode gerar dúvidas sobre quem deve pagar o quê. Antes de participar de um presente coletivo ou dividir uma assinatura, confirme os valores e combine como será feita a contribuição de cada pessoa. Perguntar com antecedência evita constrangimentos depois.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vermelho

Touro: Uma conversa sobre o futuro de um relacionamento pode trazer questões práticas, incluindo moradia, viagens ou divisão de despesas. Seja sincero sobre suas expectativas e não confirme valores antes de conferir o orçamento junto com a outra pessoa. Um planejamento realista ajuda a alinhar os desejos de ambos.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-floresta

Gêmeos: Alguns hábitos profissionais podem estar consumindo tempo sem produzir resultados proporcionais. Observe quais reuniões, mensagens ou etapas repetitivas poderiam ser simplificadas. Se houver um encontro na agenda sem objetivo definido, proponha substituí-lo por uma atualização breve e objetiva.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-jeans

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: Uma pessoa nova, um convite diferente ou uma atividade que você deseja experimentar há algum tempo pode despertar seu interesse. Permita-se explorar essa possibilidade, mas estabeleça um limite de gastos antes de começar. Assim, você aproveita a novidade sem comprometer outras prioridades financeiras.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege

Leão: A casa pode precisar de reparos que não devem continuar sendo adiados. Identifique primeiro o que afeta a segurança ou o funcionamento do ambiente, como uma fechadura com defeito ou um vazamento. Melhorias decorativas podem esperar até que os problemas mais urgentes estejam resolvidos.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Uma conversa com um irmão ou amigo próximo pode revelar expectativas que nunca foram expressas claramente. Se houver um mal-entendido, explique como você entendeu a situação e dê espaço para ouvir o outro lado. Resolver a questão enquanto ela ainda é pequena pode preservar a relação e evitar ressentimentos.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-musgo

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Se você pretende pedir um aumento ou definir o preço de um serviço, pesquise quanto profissionais com experiência semelhante estão cobrando. Considere também seus custos, o tempo dedicado e a qualidade da entrega. Com referências concretas, fica mais fácil defender um valor justo sem subestimar seu trabalho.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Lilás

Escorpião: Um desejo antigo pode voltar a fazer sentido, enquanto novos objetivos começam a disputar sua atenção. Antes de retomar um plano, avalie se ele ainda combina com sua realidade atual ou se você está insistindo apenas porque já investiu muito tempo nele. Escolher o que merece continuidade também significa liberar espaço para outras possibilidades.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Uma noite movimentada pode parecer atraente, mas talvez você esteja precisando de um programa mais tranquilo. Se preferir ficar em casa, aproveite para organizar correspondências, conferir contas pendentes ou resolver uma tarefa doméstica simples. Colocar essas pequenas obrigações em dia pode trazer mais leveza para o fim de semana.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Laranja

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Capricórnio: Amigos podem sugerir um passeio ou evento cujo custo ultrapassa o que você planejou gastar. Não é necessário comprometer o orçamento para acompanhar o grupo. Explique que desta vez vai passar ou sugira uma alternativa mais econômica para manter o contato sem gerar preocupação financeira.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Cinza

Aquário: Uma nova função ou responsabilidade adicional pode surgir no trabalho. Antes de aceitar, pergunte quais serão as tarefas, a autonomia disponível e as possibilidades de crescimento, além do impacto na remuneração. Se os benefícios não compensarem a carga extra, peça tempo para avaliar a proposta.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-cobalto

Peixes: Documentos relacionados a uma viagem internacional ou questão legal exigem atenção aos detalhes. Confira prazos, taxas, assinaturas e exigências antes de enviar qualquer formulário ou realizar um pagamento. Se houver uma cláusula difícil de entender, procure esclarecimento antes de prosseguir.

Número da sorte: 6