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Cor e número da sorte de hoje (23 de setembro): ouvir com atenção e confirmar informações evita decisões precipitadas

O dia favorece comunicação cuidadosa, aprendizado e decisões baseadas em informações verificadas, especialmente quando responsabilidades e reputação estão em jogo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 23 de setembro, prestar atenção ao que as pessoas realmente dizem pode ser mais importante do que responder rapidamente. Conversas profissionais, orientações e informações recebidas de outras pessoas podem trazer detalhes úteis, mas é importante confirmar a origem antes de agir. Seguir instruções corretamente e evitar conclusões baseadas em informações incompletas também ajudará a preservar sua credibilidade. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Uma orientação importante pode conter uma condição que muda suas responsabilidades. Antes de se oferecer para assumir uma tarefa extra, leia ou ouça todas as exigências envolvidas e confirme exatamente o que será esperado de você.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Vermelho-escuro

Touro: Sua experiência pode fazer com que alguém procure sua opinião sobre dinheiro ou imóveis. Antes de aconselhar, procure entender por que a pessoa está pensando daquela maneira. Uma solução que funcionou para você pode não ser adequada para a situação dela.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Gêmeos: Uma conversa comum pode revelar um detalhe útil para uma questão profissional. Anote a informação assim que possível e confirme a fonte antes de utilizá-la em uma decisão ou repassá-la para outras pessoas.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-claro

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Alguém que mora com você pode tentar chamar sua atenção para uma preocupação sem falar diretamente sobre o problema. Dê espaço para essa pessoa explicar o que está acontecendo e evite oferecer uma solução antes de ouvir tudo.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Bege-claro

Leão: Uma pessoa mais experiente pode observar como você segue uma orientação ou executa determinada tarefa. Respeite o que foi solicitado primeiro. Depois de cumprir o combinado, você terá espaço para acrescentar seu próprio estilo ao trabalho.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Um treinamento pode apresentar uma maneira mais simples de executar uma tarefa que faz parte da sua rotina. Antes de abandonar o método atual, pratique o novo procedimento algumas vezes e confirme se ele realmente produz o resultado esperado.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-musgo

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Uma conversa com alguém próximo pode exigir mais paciência do que você esperava. Depois de ouvir, repita com suas próprias palavras o que entendeu. Essa confirmação pode evitar que uma questão importante seja interpretada de maneira errada.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Roxo

Escorpião: Uma pessoa de confiança pode compartilhar uma informação confidencial com você. Preserve o que foi contado e evite comentar o assunto com terceiros, mesmo que pareça inofensivo. A confiança recebida exige discrição.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho-escuro

Sagitário: Um especialista, professor ou profissional experiente pode questionar uma ideia que você considerava certa. Em vez de rejeitar imediatamente o argumento, peça um exemplo concreto para entender como aquela outra perspectiva funciona na prática.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-musgo-claro

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Uma tarefa complexa pode ficar mais simples quando as instruções estão bem organizadas. Antes de começar, leia todo o procedimento para entender a sequência completa. Depois, avance etapa por etapa sem pular partes importantes.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Marrom-pecã

Aquário: Comentários de pessoas próximas podem revelar um padrão que você ainda não havia percebido. Em vez de dar peso excessivo a uma opinião isolada, observe quais observações aparecem repetidamente. É a frequência dos comentários que pode indicar algo relevante.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Azul-lagoa

Peixes: Uma conversa significativa pode ajudar você a entender melhor algo que vinha sentindo em silêncio. Antes de decidir como interpretar a situação, concentre-se nos fatos concretos apresentados durante o diálogo. Separar o que aconteceu do que você imaginou pode trazer mais clareza.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Rosa-antigo

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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