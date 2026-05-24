ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos

O dia será marcado por reconciliações, reflexões importantes e situações capazes de renovar as energias

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 24 de maio, chega com uma atmosfera mais tranquila e emocionalmente acolhedora. O momento favorece conversas importantes, reconexões afetivas e decisões que ajudam a encerrar ciclos desgastantes. Também será um bom dia para reorganizar planos e pensar com mais calma sobre os próximos passos.

Áries: O domingo será importante para desacelerar e reorganizar prioridades. Uma conversa em família pode trazer mais clareza sobre algo que estava incomodando.

Cor da sorte: Vermelho-escuro

Número da sorte: 4

Touro: O dia favorece conforto emocional, descanso e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Você poderá receber uma notícia positiva envolvendo dinheiro.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: O momento será leve, movimentado e cheio de pequenas surpresas. Um reencontro inesperado pode mexer bastante com suas emoções.

Cor da sorte: Amarelo-claro

Número da sorte: 9

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer: O domingo favorece autocuidado e equilíbrio emocional. Aproveite para descansar a mente e evitar ambientes carregados.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O dia promete mais confiança, animação e encontros especiais. Convites inesperados podem transformar o clima da noite.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Você sentirá necessidade de colocar pensamentos e sentimentos em ordem. O momento será positivo para desacelerar e refletir.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 5

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Libra: O domingo favorece romance, harmonia e conversas sinceras. Um gesto inesperado poderá fortalecer uma relação importante.

Cor da sorte: Rosé

Número da sorte: 1

Escorpião: O momento traz intensidade emocional e necessidade de encerramentos. Você poderá perceber que está pronto para seguir em frente em uma situação.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 11

Sagitário: O dia será movimentado e favorável para passeios, diversão e reencontros. Uma novidade pode deixar o domingo mais animado do que o esperado.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: O domingo pede mais leveza e menos preocupação com produtividade. Descansar também será importante para recuperar suas energias.

Cor da sorte: Cinza-grafite

Número da sorte: 3

Aquário: O momento favorece criatividade, novas ideias e conexões inesperadas. Você poderá enxergar uma situação antiga por outro ângulo.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 10

Peixes: O domingo será marcado por sensibilidade e vontade de ficar perto de quem faz bem. Escutar sua intuição ajudará em uma decisão importante.

Cor da sorte: Azul-claro