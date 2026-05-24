Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos

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Giuliana Mancini
Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:00
O domingo, dia 24 de maio, chega com uma atmosfera mais tranquila e emocionalmente acolhedora. O momento favorece conversas importantes, reconexões afetivas e decisões que ajudam a encerrar ciclos desgastantes. Também será um bom dia para reorganizar planos e pensar com mais calma sobre os próximos passos.
Áries: O domingo será importante para desacelerar e reorganizar prioridades. Uma conversa em família pode trazer mais clareza sobre algo que estava incomodando.
Cor da sorte: Vermelho-escuro
Número da sorte: 4
Touro: O dia favorece conforto emocional, descanso e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Você poderá receber uma notícia positiva envolvendo dinheiro.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 6
Gêmeos: O momento será leve, movimentado e cheio de pequenas surpresas. Um reencontro inesperado pode mexer bastante com suas emoções.
Cor da sorte: Amarelo-claro
Número da sorte: 9
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Câncer: O domingo favorece autocuidado e equilíbrio emocional. Aproveite para descansar a mente e evitar ambientes carregados.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: O dia promete mais confiança, animação e encontros especiais. Convites inesperados podem transformar o clima da noite.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Virgem: Você sentirá necessidade de colocar pensamentos e sentimentos em ordem. O momento será positivo para desacelerar e refletir.
Cor da sorte: Azul-petróleo
Número da sorte: 5
O drink que combina com cada signo
Libra: O domingo favorece romance, harmonia e conversas sinceras. Um gesto inesperado poderá fortalecer uma relação importante.
Cor da sorte: Rosé
Número da sorte: 1
Escorpião: O momento traz intensidade emocional e necessidade de encerramentos. Você poderá perceber que está pronto para seguir em frente em uma situação.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 11
Sagitário: O dia será movimentado e favorável para passeios, diversão e reencontros. Uma novidade pode deixar o domingo mais animado do que o esperado.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 7
As plantas que são a cara de cada signo
Capricórnio: O domingo pede mais leveza e menos preocupação com produtividade. Descansar também será importante para recuperar suas energias.
Cor da sorte: Cinza-grafite
Número da sorte: 3
Aquário: O momento favorece criatividade, novas ideias e conexões inesperadas. Você poderá enxergar uma situação antiga por outro ângulo.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 10
Peixes: O domingo será marcado por sensibilidade e vontade de ficar perto de quem faz bem. Escutar sua intuição ajudará em uma decisão importante.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 12