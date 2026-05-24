Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (24 de maio): domingo favorece equilíbrio, boas notícias e novos começos

O dia será marcado por reconciliações, reflexões importantes e situações capazes de renovar as energias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 24 de maio, chega com uma atmosfera mais tranquila e emocionalmente acolhedora. O momento favorece conversas importantes, reconexões afetivas e decisões que ajudam a encerrar ciclos desgastantes. Também será um bom dia para reorganizar planos e pensar com mais calma sobre os próximos passos.

Leia mais

Imagem - Marte entra em Touro hoje (18 de maio) e promete uma virada poderosa para 6 signos até o fim de junho

Marte entra em Touro hoje (18 de maio) e promete uma virada poderosa para 6 signos até o fim de junho

Imagem - Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Imagem - Alerta de sorte: 4 signos entram em um período raro de abundância até o fim de maio e precisam aproveitar agora

Alerta de sorte: 4 signos entram em um período raro de abundância até o fim de maio e precisam aproveitar agora

Áries: O domingo será importante para desacelerar e reorganizar prioridades. Uma conversa em família pode trazer mais clareza sobre algo que estava incomodando.

Cor da sorte: Vermelho-escuro

Número da sorte: 4

Touro: O dia favorece conforto emocional, descanso e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Você poderá receber uma notícia positiva envolvendo dinheiro.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 6

Gêmeos: O momento será leve, movimentado e cheio de pequenas surpresas. Um reencontro inesperado pode mexer bastante com suas emoções.

Cor da sorte: Amarelo-claro

Número da sorte: 9

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: O domingo favorece autocuidado e equilíbrio emocional. Aproveite para descansar a mente e evitar ambientes carregados.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O dia promete mais confiança, animação e encontros especiais. Convites inesperados podem transformar o clima da noite.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Virgem: Você sentirá necessidade de colocar pensamentos e sentimentos em ordem. O momento será positivo para desacelerar e refletir.

Cor da sorte: Azul-petróleo

Número da sorte: 5

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: O domingo favorece romance, harmonia e conversas sinceras. Um gesto inesperado poderá fortalecer uma relação importante.

Cor da sorte: Rosé

Número da sorte: 1

Escorpião: O momento traz intensidade emocional e necessidade de encerramentos. Você poderá perceber que está pronto para seguir em frente em uma situação.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 11

Sagitário: O dia será movimentado e favorável para passeios, diversão e reencontros. Uma novidade pode deixar o domingo mais animado do que o esperado.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
1 de 13
Plantas por Shutterstock

Capricórnio: O domingo pede mais leveza e menos preocupação com produtividade. Descansar também será importante para recuperar suas energias.

Cor da sorte: Cinza-grafite

Número da sorte: 3

Aquário: O momento favorece criatividade, novas ideias e conexões inesperadas. Você poderá enxergar uma situação antiga por outro ângulo.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 10

Peixes: O domingo será marcado por sensibilidade e vontade de ficar perto de quem faz bem. Escutar sua intuição ajudará em uma decisão importante.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza
Imagem - Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’

Deolane Bezerra terá que retirar mega hair na prisão após exigência para evitar ‘risco de fuga’
Imagem - Caetano Veloso causa polêmica ao falar sobre Virgínia Fonseca: 'Ela eu não sei quem é'

Caetano Veloso causa polêmica ao falar sobre Virgínia Fonseca: 'Ela eu não sei quem é'