ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (24 de outubro): reveja acordos e descubra onde vale a pena insistir

Este sábado favorece ajustes nos planos, conversas que estavam sendo adiadas e decisões práticas sobre dinheiro, tempo e relações pessoais

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado pode trazer situações que exigem mais flexibilidade do que pressa. Um compromisso talvez precise ser renegociado, uma despesa pode revelar um hábito que merece revisão ou uma conversa aparentemente simples pode esclarecer um incômodo antigo. Em vez de tentar controlar todos os detalhes, observe o que realmente depende de você. A sorte estará em perceber a hora de agir e, principalmente, em reconhecer quando mudar de estratégia pode ser mais útil do que insistir.

Áries: Nem todo desafio precisa virar uma disputa. Se alguém questionar uma ideia sua, experimente ouvir até o fim antes de defender sua posição. Você pode encontrar uma solução melhor justamente no ponto em que esperava resistência. Nos assuntos pessoais, evite assumir tarefas só para provar que dá conta de tudo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-petróleo

Touro: Uma pequena mudança na rotina pode liberar tempo e dinheiro para algo que você vinha deixando de lado. Vale conferir compras por impulso, compromissos repetidos e até aquele favor que se tornou obrigação. No campo afetivo, demonstre consideração sem esperar que a outra pessoa adivinhe o que você precisa.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Mostarda

Gêmeos: Uma informação recebida por acaso pode ajudar a resolver uma questão prática, desde que você confirme os detalhes antes de tirar conclusões. O dia também pede atenção à maneira como você distribui sua disponibilidade. Nem toda conversa precisa continuar, e nem toda mensagem exige resposta imediata.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-menta

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Um assunto doméstico ou familiar pode exigir uma decisão que vinha sendo empurrada para depois. Em vez de tentar agradar a todos, separe o que é responsabilidade sua do que precisa ser dividido. Um limite bem explicado tende a evitar ressentimentos maiores do que uma recusa dita no calor do momento.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-jeans

Leão: Você pode perceber que uma meta perdeu parte do encanto ou que o esforço necessário já não compensa tanto quanto antes. Isso não significa desistir, mas recalcular o caminho. Em encontros e conversas, dê espaço para que outras pessoas também conduzam os planos, sem interpretar isso como perda de importância.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Cobre

Virgem: O desejo de deixar tudo em ordem pode consumir justamente o tempo que você queria aproveitar. Escolha uma pendência que realmente faça diferença e aceite que o restante pode esperar. Uma conversa sobre divisão de tarefas ou despesas tende a funcionar melhor se você apresentar fatos concretos, sem transformar o diálogo em uma lista de cobranças.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Uma mudança de planos pode revelar uma alternativa mais interessante do que a ideia original. Não aceite automaticamente a opção mais conveniente para o grupo se ela deixar você desconfortável. Em assuntos financeiros, leia as condições com cuidado, especialmente quando a proposta parecer boa demais para exigir uma decisão imediata.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-musgo

Escorpião: Você talvez perceba uma diferença entre o que alguém promete e o que efetivamente consegue entregar. Antes de tirar conclusões definitivas, observe se é um episódio isolado ou um padrão. O sábado favorece conversas francas, desde que você procure esclarecer os fatos em vez de testar a lealdade de quem está ao seu redor.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Bege

Sagitário: Um passeio, convite ou projeto pode exigir mais planejamento do que você imaginava. Conferir horários, custos e responsabilidades não diminui a espontaneidade, apenas evita que a diversão termine em preocupação. Se surgir uma oportunidade nova, avalie também o que precisaria ser deixado de lado para abrir espaço a ela.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-cobalto

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: Você pode se surpreender ao descobrir que uma tarefa não precisa ser feita do modo habitual para dar certo. Experimente delegar, simplificar ou aceitar uma solução suficientemente boa. Nas relações próximas, um gesto de disponibilidade pode valer mais do que oferecer conselhos quando a outra pessoa só quer ser ouvida.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-claro

Aquário: Uma opinião diferente da sua pode ajudar a identificar um ponto cego, sobretudo em um plano que parecia resolvido. Não é necessário concordar com tudo para aproveitar uma boa observação. Também vale rever um gasto recorrente ou uma assinatura pouco usada, pequenos ajustes que podem abrir margem para escolhas mais interessantes no futuro.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Peixes: O dia pede cuidado com compromissos assumidos por empolgação ou culpa. Antes de dizer sim, verifique se você realmente tem tempo e disposição para cumprir o combinado. Na vida afetiva, uma pergunta direta pode esclarecer mais do que tentar interpretar silêncios. Preserve sua sensibilidade, mas dê a ela o apoio de informações concretas.

Número da sorte: 6