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Cor e número da sorte de hoje (24 de outubro): reveja acordos e descubra onde vale a pena insistir

Este sábado favorece ajustes nos planos, conversas que estavam sendo adiadas e decisões práticas sobre dinheiro, tempo e relações pessoais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado pode trazer situações que exigem mais flexibilidade do que pressa. Um compromisso talvez precise ser renegociado, uma despesa pode revelar um hábito que merece revisão ou uma conversa aparentemente simples pode esclarecer um incômodo antigo. Em vez de tentar controlar todos os detalhes, observe o que realmente depende de você. A sorte estará em perceber a hora de agir e, principalmente, em reconhecer quando mudar de estratégia pode ser mais útil do que insistir.

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Áries: Nem todo desafio precisa virar uma disputa. Se alguém questionar uma ideia sua, experimente ouvir até o fim antes de defender sua posição. Você pode encontrar uma solução melhor justamente no ponto em que esperava resistência. Nos assuntos pessoais, evite assumir tarefas só para provar que dá conta de tudo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Azul-petróleo

Touro: Uma pequena mudança na rotina pode liberar tempo e dinheiro para algo que você vinha deixando de lado. Vale conferir compras por impulso, compromissos repetidos e até aquele favor que se tornou obrigação. No campo afetivo, demonstre consideração sem esperar que a outra pessoa adivinhe o que você precisa.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Mostarda

Gêmeos: Uma informação recebida por acaso pode ajudar a resolver uma questão prática, desde que você confirme os detalhes antes de tirar conclusões. O dia também pede atenção à maneira como você distribui sua disponibilidade. Nem toda conversa precisa continuar, e nem toda mensagem exige resposta imediata.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Verde-menta

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Um assunto doméstico ou familiar pode exigir uma decisão que vinha sendo empurrada para depois. Em vez de tentar agradar a todos, separe o que é responsabilidade sua do que precisa ser dividido. Um limite bem explicado tende a evitar ressentimentos maiores do que uma recusa dita no calor do momento.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-jeans

Leão: Você pode perceber que uma meta perdeu parte do encanto ou que o esforço necessário já não compensa tanto quanto antes. Isso não significa desistir, mas recalcular o caminho. Em encontros e conversas, dê espaço para que outras pessoas também conduzam os planos, sem interpretar isso como perda de importância.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Cobre

Virgem: O desejo de deixar tudo em ordem pode consumir justamente o tempo que você queria aproveitar. Escolha uma pendência que realmente faça diferença e aceite que o restante pode esperar. Uma conversa sobre divisão de tarefas ou despesas tende a funcionar melhor se você apresentar fatos concretos, sem transformar o diálogo em uma lista de cobranças.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Lilás

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Uma mudança de planos pode revelar uma alternativa mais interessante do que a ideia original. Não aceite automaticamente a opção mais conveniente para o grupo se ela deixar você desconfortável. Em assuntos financeiros, leia as condições com cuidado, especialmente quando a proposta parecer boa demais para exigir uma decisão imediata.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-musgo

Escorpião: Você talvez perceba uma diferença entre o que alguém promete e o que efetivamente consegue entregar. Antes de tirar conclusões definitivas, observe se é um episódio isolado ou um padrão. O sábado favorece conversas francas, desde que você procure esclarecer os fatos em vez de testar a lealdade de quem está ao seu redor.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Bege

Sagitário: Um passeio, convite ou projeto pode exigir mais planejamento do que você imaginava. Conferir horários, custos e responsabilidades não diminui a espontaneidade, apenas evita que a diversão termine em preocupação. Se surgir uma oportunidade nova, avalie também o que precisaria ser deixado de lado para abrir espaço a ela.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-cobalto

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Você pode se surpreender ao descobrir que uma tarefa não precisa ser feita do modo habitual para dar certo. Experimente delegar, simplificar ou aceitar uma solução suficientemente boa. Nas relações próximas, um gesto de disponibilidade pode valer mais do que oferecer conselhos quando a outra pessoa só quer ser ouvida.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-claro

Aquário: Uma opinião diferente da sua pode ajudar a identificar um ponto cego, sobretudo em um plano que parecia resolvido. Não é necessário concordar com tudo para aproveitar uma boa observação. Também vale rever um gasto recorrente ou uma assinatura pouco usada, pequenos ajustes que podem abrir margem para escolhas mais interessantes no futuro.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Peixes: O dia pede cuidado com compromissos assumidos por empolgação ou culpa. Antes de dizer sim, verifique se você realmente tem tempo e disposição para cumprir o combinado. Na vida afetiva, uma pergunta direta pode esclarecer mais do que tentar interpretar silêncios. Preserve sua sensibilidade, mas dê a ela o apoio de informações concretas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-água

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