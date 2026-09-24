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Cor e número da sorte de hoje (24 de setembro): organização e trabalho em equipe ajudam a transformar planos em resultados

O dia favorece colaboração, planejamento e uso inteligente de tempo, dinheiro e habilidades para alcançar resultados mais concretos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 24 de setembro, avançar em um projeto pode depender menos de trabalhar mais e mais de saber quando agir e quando contar com outras pessoas. Atividades em grupo, contatos profissionais e decisões financeiras tendem a funcionar melhor quando cada pessoa sabe exatamente qual é sua responsabilidade. Organizar recursos e concentrar esforços onde os resultados podem ser percebidos ajudará a evitar desperdícios. Veja a previsão do site "Times of India".

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Hoje (24 de setembro), estes signos podem viver mudanças importantes no trabalho e no dinheiro

Áries: Um projeto que está avançando rapidamente pode começar a gerar confusão se as responsabilidades não estiverem bem distribuídas. Confirme quem ficará encarregado de cada etapa para evitar tarefas duplicadas ou atividades importantes esquecidas.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Um recurso que está parado pode resolver uma necessidade financeira ou prática do momento. Antes de contratar um novo serviço ou comprar outra ferramenta, confira o que você já possui e veja se algo pode ser reaproveitado.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-oliva

Gêmeos: Uma conversa em grupo pode aproximar você de alguém que tenha utilidade para sua vida profissional. Depois do encontro, faça uma apresentação simples e retome o contato mencionando um ponto específico que vocês tenham em comum.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-celeste

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: A organização dos horários pode facilitar bastante as tarefas domésticas. Primeiro, defina os compromissos que têm horário fixo e depois encaixe as atividades que podem ser realizadas com mais flexibilidade.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Creme

Leão: Um resultado alcançado em equipe pode aumentar sua visibilidade profissional. Aproveite para apresentar sua contribuição com segurança, mas reconheça também quem participou do trabalho. Compartilhar o mérito pode fortalecer relações importantes.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bronze-dourado

Virgem: Um processo repetitivo pode estar consumindo minutos valiosos sem trazer um benefício proporcional. Cronometre ou acompanhe cada etapa e identifique qual delas não produz um resultado útil. Se possível, simplifique justamente esse ponto.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Cinza-esverdeado

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Libra: Uma conexão social pode se transformar em uma oportunidade profissional, mas não há necessidade de falar sobre negócios imediatamente. Deixe a conversa acontecer naturalmente e descubra primeiro quais interesses vocês realmente compartilham.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Vinho

Escorpião: Recursos compartilhados podem precisar de um controle mais próximo. Registre quem está com cada item, o que já foi utilizado e o que precisará ser reposto. Uma organização simples pode evitar que algo importante falte justamente quando for necessário.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Marrom-café

Sagitário: Você pode contribuir mais em uma atividade coletiva se escolher uma tarefa ligada àquilo que sabe fazer melhor. Participe, mas não tente assumir todas as funções. Uma contribuição bem executada pode ser mais útil do que estar envolvido em todas as etapas.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-limão

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio: Uma meta financeira pode depender mais de uma boa distribuição do dinheiro do que de aumentar sua renda imediatamente. Observe onde os recursos estão sendo pouco aproveitados e considere direcionar parte deles para uma prioridade mais importante.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Terracota

Aquário: Uma ideia bem estruturada pode ganhar força quando apresentada à sua rede de contatos. Explique de forma simples qual é o objetivo, o que você espera da participação de cada pessoa e qual resultado pretende alcançar.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-turquesa

Peixes: Trabalhar sozinho pode atrapalhar o andamento de um projeto criativo que depende de várias pessoas. Estabeleça pontos de acompanhamento ao longo do processo para que cada parte seja revisada no momento certo e ninguém precise correr para corrigir tudo no final.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-claro

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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