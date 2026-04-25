Cor e número da sorte de hoje (25 de abril): leveza, conexões e boas surpresas marcam o dia

Giuliana Mancini
Publicado em 25 de abril de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 25 de abril, chega com uma energia mais leve e descontraída, ideal para desacelerar e aproveitar o que faz bem. Há espaço para encontros, conversas agradáveis e pequenas conquistas que trazem satisfação. Intuição em alta ajuda nas decisões, mas sem pressa. Aproveite para equilibrar descanso e lazer.
Áries: O dia favorece momentos de diversão e leveza. Evite se sobrecarregar com responsabilidades. No amor, clima descontraído e mais próximo.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 3.
Touro: Um dia ideal para cuidar de si e aproveitar o conforto do seu espaço. Pequenos prazeres fazem diferença. No amor, carinho e estabilidade.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 6.
Gêmeos: A comunicação flui com facilidade, favorecendo encontros e boas conversas. Aproveite o movimento. No amor, leveza e sintonia.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 5.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer: O dia pede mais conexão com quem você ama. Momentos em família trazem equilíbrio. No amor, acolhimento e afeto.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 2.
Leão: Um sábado animado, com chances de convites e encontros especiais. Aproveite para se destacar. No amor, romance em alta.
Cor da sorte: Dourado.
Número da sorte: 9.
Virgem: Desacelerar será essencial para recarregar as energias. Evite cobranças excessivas. No amor, tranquilidade e companheirismo.
Cor da sorte: Azul.
Número da sorte: 4.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Libra: O dia favorece programas leves e agradáveis. Busque ambientes que tragam bem-estar. No amor, harmonia e troca sincera.
Cor da sorte: Rosa.
Número da sorte: 7.
Escorpião: Intuição forte ajuda a tomar boas decisões. Evite exageros emocionais. No amor, intensidade equilibrada.
Cor da sorte: Vinho.
Número da sorte: 8.
Sagitário: O dia pede liberdade e movimento. Fazer algo diferente pode renovar suas energias. No amor, espontaneidade.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 1.
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio: Aproveite o sábado para descansar e se desligar um pouco das obrigações. Seu corpo pede pausa. No amor, estabilidade.
Cor da sorte: Cinza.
Número da sorte: 5.
Aquário: Um dia ótimo para socializar e trocar ideias. Novas conexões podem surgir. No amor, leveza e parceria.
Cor da sorte: Turquesa.
Número da sorte: 2.
Peixes: Sensibilidade em alta favorece momentos especiais. Invista em algo que te faça bem. No amor, conexão profunda.
Cor da sorte: Lilás.
Número da sorte: 6.