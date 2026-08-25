ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de agosto): disciplina e organização ajudam a transformar esforço em resultados duradouros

Nesta terça-feira, compromissos, dinheiro e responsabilidades pedem planejamento para que você não assuma mais do que consegue sustentar

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 25 de agosto, favorece atitudes práticas e decisões pensadas para o longo prazo. Em vez de buscar resultados imediatos ou reconhecimento rápido, vale concentrar energia naquilo que pode construir uma base mais estável para os próximos meses.

Também é importante tomar cuidado com o excesso de responsabilidades. Ser confiável não significa estar disponível para resolver tudo. Antes de aceitar uma nova tarefa, compromisso financeiro ou obrigação com outra pessoa, confira se você realmente terá tempo e recursos para cumprir o combinado. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

Áries: Um colega pode estar demorando mais do que você esperava para assumir uma responsabilidade. Em vez de cobrar pela maneira como ele trabalha, estabeleça um padrão claro e acompanhe o progresso pelos resultados entregues.

Cor da sorte: Vermelho-mogno

Número da sorte: 1

Touro: Um plano de economia para os próximos meses pode precisar de mais disciplina. Em vez de guardar apenas o que sobrar no fim do mês, estabeleça um valor fixo e trate essa quantia como uma prioridade do orçamento.

Cor da sorte: Verde-cacto

Número da sorte: 2

Gêmeos: Uma conversa profissional pode ser mais formal do que você imagina. Antes de fazer uma ligação ou participar de uma reunião, confirme nomes, cargos, números de protocolo e outras informações que possam ser necessárias.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 3

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Câncer: Uma pessoa mais velha da família pode precisar de ajuda com alguma questão burocrática. Auxilie na parte prática, como documentos e agendamentos, mas deixe que ela tenha a palavra final sobre decisões que dizem respeito à própria vida.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Leão: Uma posição de destaque pode trazer prestígio, mas também exigir mais tempo e responsabilidade. Antes de aceitar um novo cargo ou compromisso, descubra quais serão as tarefas que não aparecem no título.

Cor da sorte: Dourado-velho

Número da sorte: 5

Virgem: Um padrão de qualidade pode estar sendo interpretado de maneiras diferentes pela equipe. Mostre um exemplo concreto do resultado esperado para que todos tenham a mesma referência antes de continuar o trabalho.

Cor da sorte: Cinza-pedra

Número da sorte: 6

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Uma parceria mais formal precisa prever o que acontecerá caso surja um desentendimento no futuro. Combine desde já como as decisões serão tomadas e qual será o caminho para resolver eventuais conflitos.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Escorpião: Uma pessoa nova pode estar recebendo acesso a muitos recursos. Antes de compartilhar documentos confidenciais, dinheiro, senhas ou arquivos importantes, confirme se ela realmente tem autorização para utilizá-los.

Cor da sorte: Verde-oliva-escuro

Número da sorte: 8

Sagitário: Uma prova, curso ou objetivo profissional pode exigir preparação ao longo de vários meses. Não dependa de uma motivação que pode desaparecer: monte uma rotina semanal e avance aos poucos.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: Sua reputação de pessoa confiável pode fazer com que outra grande responsabilidade seja colocada em suas mãos. Antes de aceitar, confira o que você já tem em andamento e veja se existe espaço real para assumir mais uma tarefa.

Cor da sorte: Marrom-madeira

Número da sorte: 1

Aquário: Uma atividade em grupo pode precisar de mais organização e cobrança. Divida as tarefas que ainda estão pendentes, determine quem ficará responsável por cada uma e estabeleça prazos que possam realmente ser cumpridos.

Cor da sorte: Azul-chuva

Número da sorte: 2

Peixes: Alguém pode procurar você em busca de apoio emocional em um momento em que você também precisa de espaço. Seja acolhedor, mas deixe claro o que consegue oferecer sem assumir uma responsabilidade que poderá pesar no futuro.

Cor da sorte: Coral-claro