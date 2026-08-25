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Cor e número da sorte de hoje (25 de agosto): disciplina e organização ajudam a transformar esforço em resultados duradouros

Nesta terça-feira, compromissos, dinheiro e responsabilidades pedem planejamento para que você não assuma mais do que consegue sustentar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 25 de agosto, favorece atitudes práticas e decisões pensadas para o longo prazo. Em vez de buscar resultados imediatos ou reconhecimento rápido, vale concentrar energia naquilo que pode construir uma base mais estável para os próximos meses.

Também é importante tomar cuidado com o excesso de responsabilidades. Ser confiável não significa estar disponível para resolver tudo. Antes de aceitar uma nova tarefa, compromisso financeiro ou obrigação com outra pessoa, confira se você realmente terá tempo e recursos para cumprir o combinado. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

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Áries: Um colega pode estar demorando mais do que você esperava para assumir uma responsabilidade. Em vez de cobrar pela maneira como ele trabalha, estabeleça um padrão claro e acompanhe o progresso pelos resultados entregues.

Cor da sorte: Vermelho-mogno

Número da sorte: 1

Touro: Um plano de economia para os próximos meses pode precisar de mais disciplina. Em vez de guardar apenas o que sobrar no fim do mês, estabeleça um valor fixo e trate essa quantia como uma prioridade do orçamento.

Cor da sorte: Verde-cacto

Número da sorte: 2

Gêmeos: Uma conversa profissional pode ser mais formal do que você imagina. Antes de fazer uma ligação ou participar de uma reunião, confirme nomes, cargos, números de protocolo e outras informações que possam ser necessárias.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 3

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Câncer: Uma pessoa mais velha da família pode precisar de ajuda com alguma questão burocrática. Auxilie na parte prática, como documentos e agendamentos, mas deixe que ela tenha a palavra final sobre decisões que dizem respeito à própria vida.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Leão: Uma posição de destaque pode trazer prestígio, mas também exigir mais tempo e responsabilidade. Antes de aceitar um novo cargo ou compromisso, descubra quais serão as tarefas que não aparecem no título.

Cor da sorte: Dourado-velho

Número da sorte: 5

Virgem: Um padrão de qualidade pode estar sendo interpretado de maneiras diferentes pela equipe. Mostre um exemplo concreto do resultado esperado para que todos tenham a mesma referência antes de continuar o trabalho.

Cor da sorte: Cinza-pedra

Número da sorte: 6

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Uma parceria mais formal precisa prever o que acontecerá caso surja um desentendimento no futuro. Combine desde já como as decisões serão tomadas e qual será o caminho para resolver eventuais conflitos.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Escorpião: Uma pessoa nova pode estar recebendo acesso a muitos recursos. Antes de compartilhar documentos confidenciais, dinheiro, senhas ou arquivos importantes, confirme se ela realmente tem autorização para utilizá-los.

Cor da sorte: Verde-oliva-escuro

Número da sorte: 8

Sagitário: Uma prova, curso ou objetivo profissional pode exigir preparação ao longo de vários meses. Não dependa de uma motivação que pode desaparecer: monte uma rotina semanal e avance aos poucos.

Cor da sorte: Verde-limão

Número da sorte: 9

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Sua reputação de pessoa confiável pode fazer com que outra grande responsabilidade seja colocada em suas mãos. Antes de aceitar, confira o que você já tem em andamento e veja se existe espaço real para assumir mais uma tarefa.

Cor da sorte: Marrom-madeira

Número da sorte: 1

Aquário: Uma atividade em grupo pode precisar de mais organização e cobrança. Divida as tarefas que ainda estão pendentes, determine quem ficará responsável por cada uma e estabeleça prazos que possam realmente ser cumpridos.

Cor da sorte: Azul-chuva

Número da sorte: 2

Peixes: Alguém pode procurar você em busca de apoio emocional em um momento em que você também precisa de espaço. Seja acolhedor, mas deixe claro o que consegue oferecer sem assumir uma responsabilidade que poderá pesar no futuro.

Cor da sorte: Coral-claro

Número da sorte: 4

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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