ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de novembro): faça escolhas conscientes e construa segurança para o futuro

Esta quarta-feira favorece o planejamento financeiro, o desenvolvimento profissional e as decisões de longo prazo, mas pede paciência para reconhecer que resultados consistentes dependem de pequenas atitudes

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda conquista precisa acontecer rapidamente. Algumas das melhores oportunidades surgem quando você organiza os recursos disponíveis, investe em conhecimento e estabelece metas que podem ser alcançadas aos poucos. No trabalho e nas finanças, evite apostar em soluções milagrosas ou promessas de ganhos imediatos. Uma escolha sensata feita agora pode trazer benefícios importantes nos próximos meses e até nos próximos anos. Veja a previsão do site "Times of India".

Áries: Cuidar das economias pode ser mais simples do que parece. Considere programar uma transferência automática, mesmo que seja de um valor pequeno, para construir uma reserva aos poucos. O segredo será escolher uma quantia compatível com seu orçamento e manter a regularidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-escuro

Touro: Uma decisão financeira que você vem adiando merece atenção. Reúna as informações necessárias, compare as alternativas e avalie os possíveis resultados antes de escolher. Se o planejamento estiver bem estruturado, este pode ser um bom momento para transformar suas ideias em uma atitude concreta.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-jade

Gêmeos: Atividades realizadas nos bastidores podem fazer diferença no futuro. Aproveite o dia para organizar documentos importantes, atualizar arquivos e guardar informações em um local seguro. Esse cuidado facilita a rotina e evita contratempos quando você precisar encontrar algum registro.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-claro

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer: Um amigo ou conhecido pode compartilhar uma sugestão sobre investimentos ou organização financeira. Escute com atenção, mas não tome decisões apenas com base na experiência de outra pessoa. Pesquise, confira os riscos e procure entender se a alternativa combina com seus objetivos.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco

Leão: Sua carreira precisa de objetivos que vão além das metas imediatas. Converse com sua liderança sobre possibilidades de crescimento, novas responsabilidades e caminhos para desenvolver suas habilidades. Demonstrar interesse pelo futuro profissional pode abrir oportunidades importantes.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Investir em conhecimento pode ampliar suas possibilidades de renda no próximo ano. Pesquise cursos, certificações e especializações que tenham utilidade prática na sua área. Escolha uma formação compatível com seu orçamento e estabeleça um plano para concluir o aprendizado.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-musgo

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Seguros, contas compartilhadas e documentos financeiros merecem uma revisão cuidadosa. Confira se os dados estão atualizados, especialmente as informações dos beneficiários indicados em suas contas. Pequenos ajustes agora podem evitar dificuldades para você e sua família no futuro.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-claro

Escorpião: Uma parceria afetiva ou profissional pode ganhar mais consistência quando existe um objetivo em comum. Converse sobre planos de longo prazo, como comprar um imóvel, organizar uma viagem importante ou financiar os estudos de alguém da família. Alinhar expectativas será essencial para transformar projetos em realidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Ameixa

Sagitário: Hábitos saudáveis podem trazer benefícios duradouros quando são incorporados à rotina. Escolha um horário para caminhar ou praticar alguma atividade física e procure respeitar esse compromisso diariamente. Começar com metas realistas será mais eficiente do que tentar mudar tudo de uma vez.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-ouro

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio: Um hobby ou talento pessoal pode se transformar em uma fonte complementar de renda. Antes de investir muito dinheiro, teste sua ideia com alguns clientes, avalie a procura e calcule os custos. Começar em pequena escala permitirá aprender sem comprometer suas finanças.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza

Aquário: Uma decisão relacionada a imóvel, reforma ou mudança de residência exige observação cuidadosa. Se estiver avaliando um local, faça visitas em horários diferentes para conhecer melhor a região, a iluminação e o movimento. Não tenha pressa para fechar um acordo antes de conferir todos os detalhes.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul

Peixes: Suas habilidades de escrita e comunicação podem abrir portas profissionais no futuro. Comece a reservar alguns minutos por dia para escrever, organizar ideias ou desenvolver um projeto pessoal. A prática constante ajudará a ganhar confiança e aprimorar uma habilidade que poderá trazer novas oportunidades.

Número da sorte: 3