ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (25 de outubro): preserve sua tranquilidade e escolha o que merece sua atenção

Este domingo pede equilíbrio diante de opiniões diferentes, cuidado com decisões precipitadas e espaço para perceber o que realmente importa em meio aos compromissos do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo pode trazer encontros, conversas e situações em que cada pessoa parece ter uma certeza diferente. Em vez de gastar energia tentando convencer todo mundo, vale escolher com cuidado onde participar e quando preservar o próprio espaço. Como é dia de eleição, a convivência pode exigir paciência diante de opiniões divergentes. A recomendação é manter o respeito, conferir informações antes de compartilhá-las e não deixar que a tensão coletiva determine o ritmo do seu dia.

Áries: Você pode começar o dia com vontade de resolver tudo rapidamente, mas uma pausa estratégica fará diferença. Se alguém discordar de você, não transforme a conversa em uma competição para ver quem tem a última palavra. No restante do domingo, procure uma atividade que permita gastar energia sem depender da colaboração ou da aprovação de outras pessoas.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Índigo

Touro: Uma mudança inesperada nos planos pode acabar sendo conveniente, desde que você não tente recuperar cada detalhe do roteiro original. Aproveite o dia para perceber quais hábitos trazem conforto de verdade e quais apenas ocupam espaço na rotina. Em uma conversa familiar, oferecer ajuda prática pode funcionar melhor do que tentar resolver tudo com conselhos.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Coral

Gêmeos: Você pode receber comentários contraditórios sobre um mesmo assunto. Antes de repassar uma informação ou formar uma opinião definitiva, procure entender de onde ela veio e o que ainda falta saber. Nas relações pessoais, uma conversa leve pode aproximar pessoas que andavam se falando apenas para tratar de obrigações.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Creme

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: O ambiente ao seu redor pode influenciar seu humor mais do que você imagina. Se perceber que está absorvendo a ansiedade alheia, diminua o contato com discussões improdutivas e retome algo que ajude a organizar seus pensamentos. Uma necessidade sua que ficou em segundo plano merece atenção, mesmo que ninguém tenha percebido isso ainda.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Violeta

Leão: Nem todo momento pede protagonismo. Hoje, observar a dinâmica de um grupo antes de se posicionar pode ajudar você a entender melhor as intenções envolvidas. Se surgir uma divergência, não confunda silêncio com fraqueza nem firmeza com agressividade. Uma escolha discreta pode preservar uma relação importante sem exigir que você abra mão dos próprios valores.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-limão

Virgem: Uma pendência pequena pode chamar sua atenção justamente quando você pretendia descansar. Pergunte-se se ela precisa mesmo ser resolvida hoje ou se você está tentando aliviar a ansiedade mantendo-se ocupado. Na convivência, evite corrigir cada detalhe do comportamento alheio. Nem toda diferença de método representa um problema a ser consertado.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Prata

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: O desejo de manter a harmonia pode colocar você no papel de mediador de conflitos que não começou. Antes de tentar aproximar lados diferentes, avalie se as pessoas estão realmente dispostas a conversar. Você também pode estabelecer limites sem perder a gentileza. No fim do dia, reserve um momento para uma escolha pessoal que não dependa da opinião do grupo.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Azul-claro

Escorpião: Um comentário pode despertar uma desconfiança, mas evite preencher as lacunas com suposições. Se algo incomodar, procure esclarecer diretamente, sem recorrer a indiretas ou testes emocionais. O domingo também favorece uma revisão silenciosa das prioridades: talvez você descubra que não precisa responder a toda provocação para continuar seguro das próprias convicções.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Champagne

Sagitário: A vontade de sair da rotina pode esbarrar em compromissos ou em um orçamento mais apertado. Em vez de considerar isso uma limitação, procure uma alternativa que preserve o prazer sem criar uma preocupação para os próximos dias. Em debates, sua espontaneidade será mais útil quando vier acompanhada de curiosidade genuína pelo que os outros têm a dizer.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Fúcsia

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você pode notar que está assumindo a responsabilidade de manter tudo funcionando, mesmo quando outras pessoas poderiam contribuir. Aproveite o domingo para rever essa divisão, começando por um pedido simples e objetivo. Não é necessário resolver todas as questões de uma vez. Uma combinação clara agora pode evitar cobranças repetidas durante a semana.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Marrom

Aquário: Uma conversa sobre ideias ou acontecimentos do momento pode revelar mais sobre as pessoas do que você esperava. Escute sem sentir que precisa concordar ou rebater cada ponto. Se a discussão perder o propósito, mudar de assunto também é uma decisão válida. Mais tarde, uma atividade criativa ou um contato inesperado pode renovar seu interesse por um plano pessoal.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Turquesa

Peixes: Sua sensibilidade pode ajudar a perceber quando alguém precisa de acolhimento, mas isso não significa que você precise absorver todas as preocupações ao redor. Ofereça apoio dentro do que consegue sustentar e preserve um intervalo para descansar. Se estiver diante de uma decisão, separe o que você deseja do que teme decepcionar nos outros. Essa distinção pode trazer mais clareza.

Número da sorte: 7