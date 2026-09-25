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Cor e número da sorte de hoje (25 de setembro): observar os detalhes ajuda a encontrar soluções para problemas

O dia favorece análise cuidadosa, investigação e decisões mais reservadas, especialmente diante de falhas, informações incompletas e situações que exigem atenção aos detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, 25 de setembro, problemas técnicos, questões financeiras e assuntos pessoais podem exigir uma investigação mais cuidadosa antes de qualquer tentativa de solução. Em vez de corrigir rapidamente aquilo que parece estar errado, procure descobrir quando o problema começou e qual fator pode estar por trás dele. Trabalhar com informações verificadas e preservar a privacidade também será importante. Veja a previsão do site "Times of India".

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Áries: Um problema técnico pode interromper uma tarefa importante. Antes de tentar corrigir tudo imediatamente, descubra quando a falha começou e o que estava acontecendo naquele momento. Essa informação pode ajudar a encontrar a origem do problema.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Terracota

Touro: Uma cobrança recorrente pode apresentar um valor que você não reconhece. Confira o extrato detalhado e procure identificar a origem da cobrança antes de fazer qualquer pagamento. Se algo continuar sem explicação, peça esclarecimentos.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Verde-pinho

Gêmeos: Uma informação encontrada na internet pode parecer convincente, mas estar incompleta. Antes de utilizá-la no trabalho, confira a fonte original e registre de onde os dados foram retirados. Uma informação sem contexto pode levar a uma conclusão equivocada.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Azul-acinzentado

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Uma questão familiar que envolve privacidade pode precisar de uma abordagem mais delicada. Converse diretamente com a pessoa envolvida, em vez de pedir a opinião de vários familiares. Preservar a confiança será mais importante do que obter respostas rápidas.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Bege-acinzentado

Leão: Um teste pode revelar uma falha em um projeto que está prestes a ganhar maior visibilidade. Corrija o problema discretamente antes de ampliar a participação de outras pessoas ou divulgar mais o trabalho. Resolver a fragilidade agora pode evitar um constrangimento depois.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Ferrugem

Virgem: Um padrão estranho pode aparecer em algum registro de rotina ou acompanhamento pessoal. Não tire conclusões a partir de poucos dias de informação. Observe durante mais tempo e compare os dados antes de decidir se existe realmente uma mudança relevante.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Verde-musgo

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Alguém pode esperar uma reação emocional sua diante de uma situação delicada. Não se pressione para responder imediatamente. Dê tempo para pensar e fale quando conseguir organizar o que realmente deseja dizer.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Ameixa

Escorpião: Informações digitais sensíveis podem precisar de uma camada extra de proteção. Revise as permissões antigas da conta, remova acessos que não são mais necessários e confira quais dispositivos ainda estão autorizados a entrar.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Vinho-escuro

Sagitário: Um assunto especializado pode exigir mais estudo antes que você avance para outras fontes. Escolha uma referência confiável e leia o material completo, em vez de se basear apenas em trechos ou resumos encontrados rapidamente.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-claro

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Erros gerados por um sistema podem estar sendo corrigidos manualmente pela equipe repetidas vezes. Em vez de tratar cada ocorrência separadamente, procure o ponto em comum entre os problemas e tente corrigir o próprio processo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Aquário: Uma ideia diferente pode oferecer uma resposta para um problema que outras pessoas já consideraram difícil de resolver. Antes de apresentá-la publicamente, teste a proposta de maneira reservada e reúna evidências de que ela realmente funciona.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Azul-glacial

Peixes: Um período mais silencioso pode ajudar você a perceber o que vem consumindo sua atenção sem necessidade. Identifique um hábito que costuma interromper sua concentração e experimente eliminá-lo por alguns dias para observar a diferença.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Bege-rosado

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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